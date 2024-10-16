مبادرة معيار التعدين الموحد تطلق أول مشاورة عامة

لندن, 16 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- نشرت مؤسسة علامة النحاس (The Copper Mark) وجمعية التعدين الكندية (Mining Association of Canada) والمجلس الدولي للتعدين (ICMM) ومجلس الذهب العالمي (World Gold Council) - وهي المؤسسات الشريكة في مبادرة معيار التعدين الموحد (Consolidated Mining Standard Initiative, CMSI) - مسودة معيار موحد ونموذج الحوكمة بالإضافة إلى عملية التوكيد والسياسة المتعلقة بتقديم التقارير والإشهارات، وهي تدعو جميع الأطراف المعنية للمشاركة في مشاورة عامة مدتها 60 يومًا لتقديم الآراء والملاحظات حول المسودة..

تتمثل رؤية المبادرة في إنشاء مجتمع مستدام تتهيأ له الظروف اللازمة من خلال الالتزام بالمسؤولية في إنتاج المعادن، والفلزات، وتوريدها، وإعادة تدويرها. وتهدف المبادرة إلى تبسيط المشهد الحالي لمعايير التعدين، وتعزيز التحسين المستمر للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على امتداد سلاسل القيمة الخاصة بالمعادن والفلزات، بدءًا من مراحل التعدين وحتى الصهر والتكرير وما بعدها.

والهدف هو اعتماد هذا المعيار من قبل مجموعة واسعة من شركات التعدين الكبيرة والصغيرة عبر جميع السلع والمواقع، مما يسهم في دفع تحسين الأداء على نطاق واسع. ومن بين السمات البارزة للمعيار قابليته للتطبيق على أي منشأة قائمة في أي مكان في العالم، طالما أنها تلتزم بالممارسات المسؤولة.

بمجرد وضع اللمسات الأخيرة على المعيار، من المتوقع أن يتم اعتماده من قبل الأعضاء الحاليين في المجلس الدولي للتعدين، ومجلس الذهب العالمي، ورابطة التعدين الكندية، والمشاركين في علامة النحاس. ومن شأن هذا الاعتماد منح المعيار أوسع تغطية لأي معيار تعدين طوعي حتى الآن، حيث من المتوقع أن يشمل التنفيذ نحو 100 شركة تعدين تغطي حوالي 600 عملية إنتاجية في حوالي 60 دولة.

ويشتمل مشروع المعيار على 24 مجالاً من مجالات الأداء تغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بممارسات التعدين المسؤولة. ويعتمد المعيار على سمات المعايير الفردية للشركاء حيث يتضمن كل مجال أداء ثلاثة مستويات هي، الممارسة الأساسية (والتي تمثل نقطة البداية للتوافق مع الحد الأدنى من معايير الصناعة، مما يتيح للمنشآت البناء على هذه الأسس وتحسين الأداء بمرور الوقت)، والممارسة الجيدة (وهي مستوى من الممارسة يتماشى مع معايير الصناعة والمعايير والأطر والمبادئ التوجيهية الدولية التي ينبغي أن تهدف جميع شركات التعدين المسؤولة إلى تحقيقها)؛ والممارسة الرائدة (والتي تتجاوز الممارسة الجيدة لإظهار الريادة أو أفضل الممارسات، وتعتبر هدفًا تصل إليها أقلية من الشركات المنفذة).

الدعوة مفتوحة أيضًا للأطراف المعنية لتقديم آرائهم حول نموذج الحوكمة المقترح، والذي يهدف لإنشاء كيان مستقل يشرف على مواصلة تطوير المعيار وتعزيزه والمحافظة عليه. ومن المقرر أن يتولى الكيان تنفيذ عملية التوكيد ذات الصلة، وآلية للتظلم، وسياسة لتقديم التقارير والإشهارات، كما سيوفر منصة للإفصاح عن المعلومات مثل نتائج التوكيد. وسيحكم هذا الكيان مجلس إدارة متنوع ومستقل يقوم على المشاركة المتساوية من الشركات والأفراد من الأطراف المعنية ومجموعات أصحاب الحقوق عبر صناعة التعدين وسلسلة القيمة بنطاقها الأوسع. كما سيسلط هذا النموذج الضوء على صنع القرار القائم على توافق الآراء. والهدف من ذلك هو أن تنتقل علامة النحاس، بما في ذلك مجلس إدارتها، وتتطور إلى هذا الكيان المستقل.

وقد استرشدت العملية بمجموعتين استشاريتين: تضم إحداهما ممثلين عن الصناعة، أما الأخرى فتجمع بين طيف متنوع من الأصوات المقدمة من الأطراف المعنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمستثمرين ومجموعات السكان الأصليين والعملاء النهائيين والمنظمات المتعددة الأطراف. وقد عملت هذه المجموعات معًا وأسهمت بخبراتها لتشكيل مشروع المعيار ونظام الرقابة للأطراف المعنية المتعددة.

تم تطوير المعيار الموحد استنادًا إلى مدونات الممارسات الجيدة الخاصة بالتحالف الدولي للاستدامة وشهادات الكربون (ISEAL)، والتي تنطوي على عملية شفافة تتضمن جولتين من المشاورات العامة الواسعة. وسيتم إجراء الاستشارة الأولى المقرر إطلاقها اليوم عبر الإنترنت ولمدة شهرين، على أن تنتهي في 16 ديسمبر 2024. ومن المتوقع إجراء مشاورة ثانية أقصر أمدًا في عام 2025. وتهدف المشاورة إلى تشجيع التغذية الراجعة من جميع أنحاء العالم مع طرح وثائق الاستشارة المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية واليابانية والبرتغالية والروسية والصينية المبسطة والإسبانية.

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ملاحظات للسادة المحررين:

• للمشاركة في الاستشارة العامة، يرجى الدخول إلى البوابة هنا https://miningstandardinitiative.org/consultation/

• قم بتنزيل الباقة الصحفية (التي تتضمن اقتباسات من شركاء مبادرة معيار التعدين الموحد (CMSI) والأطراف المعنية والمجموعات الاستشارية الصناعية) هنا https://miningstandardinitiative.org/wp-content/uploads/2024/10/cmsi-media-briefing-pack-first-public-consultation.pdf

• يتوفر المزيد من المعلومات حول المبادرة على الموقع الإلكتروني هنا https://miningstandardinitiative.org/

حول مبادرة معيار التعدين الموحد

مبادرة معيار التعدين الموحد (CMSI) هي جهد تعاوني مشترك بين علامة النحاس (The Copper Mark) والمجلس الدولي للتعدين (ICMM) وجمعية التعدين الكندية (MAC) ومجلس الذهب العالمي (WGC) لدمج معايير التعدين المسؤولة الأربعة المختلفة في معيار عالمي واحد بنظام إشراف متعدد الأطراف المعنية. وتتمثل الرؤية في إنشاء مجتمع مستدام تتهيأ له الظروف اللازمة من خلال الالتزام بالمسؤولية في إنتاج المعادن والفلزات وتوريدها وإعادة تدويرها. من خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تبسيط المشهد الحالي لمعايير التعدين وتعزيز التحسين المستمر للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على طول سلاسل القيمة الخاصة بكل معدن.

حول المنظمات الشريكة الأربع

المجلس الدولي للتعدين (ICMM)

يرمز اسم ICMM إلى التعدين القائم على المبادئ. نحن نجمع ثلث صناعة المعادن والتعدين العالمية، إلى جانب الشركاء الرئيسيين لدفع الريادة والعمل والابتكار من أجل التنمية المستدامة، وتقديم مساهمة إيجابية في المجتمع. ومن خلال هذا التعاون، وضعت الشركات الأعضاء في المجلس الدولي للتعدين والمعادن معيارًا لإنتاج المعادن والفلزات بشكل مسؤول لعالم آمن، وعادل، ومستدام.

جمعية التعدين الكندية

جمعية التعدين الكندية هي المنظمة الوطنية المعنية بصناعة التعدين في كندا. ويمثل أعضاؤها الجزء الأكبر من إنتاج البلاد للمعادن الأساسية والثمينة، إلى جانب اليورانيوم، والماس، والفحم المعدني، ورمال النفط المستخرجة، والمعادن الصناعية. وهم يشاركون بنشاط في التنقيب عن المعادن، والتعدين، والصهر، والتكرير، وشبه التصنيع. وقد طورت جمعية التعدين مبادرة "نحو التعدين المستدام" (TSM)، والتي تتضمن تقييمًا على مستوى الموقع ونظامًا مستقلاً للتوكيد – لقياس مجموعة واسعة من مجالات الأداء في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) – وتشرف عليه لجان مستقلة تضم الأطراف المعنية الوطنية. وقد تم اعتماد المبادرة من قبل 12 جمعية تعدين وطنية أخرى حول العالم.

علامة النحاس (The Copper Mark)

علامة النحاس هي إطار التوكيد المستقل الرائد الذي يعزز الممارسات المسؤولة في صناعات النحاس والموليبدينوم والنيكل والزنك، مع تركيز خاص على حماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات. وتعتمد العلامة على عملية تقييم دقيق على مستوى المواقع للتحقق بشكل مستقل من التزام المواقع الفردية بممارسات الإنتاج المسؤولة. وحاليًا، يتم إنتاج 38% من النحاس المستخرج عالميًا من مواقع تم تأكيدها وفقًا لمعايير علامة النحاس.

مجلس الذهب العالمي (World Gold Council)

مجلس الذهب العالمي هو منظمة قائمة على العضوية تهدف إلى تعزيز مكانة الذهب كأصل استراتيجي، مع التركيز على بناء مستقبل مسؤول وشفاف لسلسلة توريد الذهب. ويعمل فريقنا المتخصص على تقديم رؤى وتحليلات معمقة حول استخدامات الذهب وإمكاناته، مدعومة بأبحاث موثوقة وتعليقات خبيرة. كما نسعى لقيادة تطور الصناعة من خلال صياغة السياسات ووضع المعايير التي تضمن استدامة سوق الذهب على المدى الطويل.

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