مبيعات "مجموعة ماج القابضة" تتجاوز 12.6 مليار درهم في عام 2023

دبي ,6 مارس / آذار 2024

/PRNewswire/ --سجّلت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسيات والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة؛ مبيعات تجاوزت قيمتها 12.6 مليار درهم خلال عام 2023، وذلك عبر مختلف الشركات العقاريّة المنضوية تحت مظلتها.

فقد حققت العلامة التجارية "كيتورا"، التي تأسست العام الماضي، مبيعات وصلت إلى 2.5 مليار درهم في مشروع "كيتورا ريزيرف" في منطقة ميدان، فيما شهد مشروع "ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد"، ضمن منتجع كيتورا، تسجيل مبيعات بقيمة 2.8 مليار درهم. علاوة على ذلك، فقد أعلنت المجموعة عن بيع 70% من منتجع كيتورا.

Moafaq Al Gaddah - Founder and Chairman of MAG Group Holding

من جهة أخرى؛ سجّلت الشركات العقارية الأخرى التابعة لمجموعة ماج القابضة مبيعات بقيمة 7.3 مليار درهم في مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات، بما في ذلك ماج للتطوير العقاري ، و"مجموعة الاستثمار ما وراء البحار" (IGO)، و"إم بي إل MBL"، و "شموس للتطوير العقاري" ، و"آرت أوف ليفينج مول"، إلى جانب قطع الأراضي والمستودعات التي تمتلكها المجموعة.

وقد أعرب موفق أحمد القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المجموعة العام الماضي، مشيراً إلى أنّه كان عاماً ناجحاً مع نتائج المبيعات المسجّلة عبر مختلف الشركات المنضوية تحت مظلة المجموعة. وأكد القداح أهمية القطاع العقاري في دبي باعتباره قطاعاً حيوياً، بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة والمبادرات الطموحة والهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة للعيش والعمل والزيارة. كما عبّر عن اعتزازه بالمساهمة في تحقيق أهداف الحكومة، ومواصلة الالتزام بجذب واستقطاب المستثمرين إلى مشاريع مجموعة ماج الفريدة.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2355961/Moafaq_Al_Gaddah_MAG_Group.jpg