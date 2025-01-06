مبيعات Geely Auto تجاوزت 2.17 مليون وحدة، ونسبة النمو في السوق الدولية تجاوزت 53%

هانغتشو، الصين, 6 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Geely Auto عن تحقيق مبيعات سنوية مذهلة في عام 2024 بلغت 2.17 مليون وحدة، بزيادة 32% على أساس سنوي. سجلت الأعمال التجارية الدولية رقماً قياسياً بلغ 403923 وحدة تم تصديرها، بزيادة قدرها 53% مقارنة بأداء العام الماضي.

Geely Auto hit 2.17 million units in 2024

في عام 2024، وسّعت Geely Auto نطاق تواجدها العالمي بشكل كبير ليشمل أكثر من 80 دولة ومنطقة، ودخلت أكثر من 10 أسواق جديدة مع تعزيز وجودها في الأسواق الحالية مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية. تم تعزيز هذا التوسع الاستراتيجي من خلال الطرح الناجح لِـ16 طرازًا بنجاح في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مما يدل على التزام Geely بتوفير سيارات عالية القيمة وتجارب استثنائية للعملاء لجمهور عالمي متنوع.

تعزيز التواجد المحلي والشبكة المحلية

توسعت شبكة المبيعات والخدمات العالمية لشركة Geely Auto بشكل كبير، حيث وصلت إلى ما يقرب من 900 موقع، بزيادة 69% عن نهاية عام 2023. كما قامت الشركة بتوسيع نطاق عملياتها الإقليمية من خلال بناء مصنعين في آسيا وأفريقيا، وإنشاء 4 شركات تابعة جديدة في إندونيسيا وأستراليا والفلبين وتشيلي لتعزيز الوصول إلى الأسواق المحلية. لتحسين سلسلة التوريد، تم إنشاء شبكة عالمية متطورة لقطع الغيار مدعومة بمحور مركزي و5 منشآت استراتيجية في الخارج.

نماذج رائدة تحفز النمو

وصل عدد وحدات Coolray إلى مليون وحدة مع وجود في 51 بلداً. كما احتلت المركز الثالث في فئتها بين العلامات التجارية الصينية في 6 أسواق رئيسية. ارتفعت صادرات Monjaro بنسبة 150% على أساس سنوي، مما يدل على الطلب القوي على تصميمها الفاخر وأدائها القوي. أكدت سيارة Emgrand هيمنتها على السوق، حيث احتلت المرتبة الثالثة بين أفضل 3 سيارات سيدان من الفئة A في 9 أسواق رئيسية. حظيت سيارة Geely EX5 باهتمام عالمي من خلال ظهورها على الساحة الدولية، مثل معرض Automechanika Frankfurt، ومعرض تايلاند للسيارات، ومعرض هونغ كونغ الدولي للسيارات IMXPO.

بناء تجربة مستخدم شاملة

شهد عام 2024 تجاوز عدد مستخدمي Geely ما يقدر بِـ16 مليون مستخدم، وكيف أنها أعطت الأولوية لابتكار المنتجات والتميز التشغيلي وبناء العلامة التجارية. ولتقديم حلول مصممة خصيصًا عبر الأسواق، تواصل Geely استراتيجيتها "متعددة الطاقة" التي تشمل محركات الاحتراق الداخلي، والسيارات الهجينة، والكهربائية، والميثانول.

قيادة التغيير الإيجابي من خلال القيادة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

تواصل Geely Auto إظهار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية. من المبادرات الخيرية في أوروبا، ومشاريع الرعاية الاجتماعية في أمريكا اللاتينية، إلى برنامج إعادة تدوير السيارات في أفريقيا، تُظهر هذه الجهود تفانيها في إحداث تأثير إيجابي في جميع أنحاء العالم.

في عام 2025، ستقفز Geely Auto إلى الأمام بجرأة نحو هدفها العالمي الذي يهدف إلى بيع 2.71 مليون وحدة مع تطوير النطاق الكامل لنظام التشغيل والقدرة على العمل واستراتيجية المنتجات وخدمات ما بعد البيع المحسنة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2590146/Geely_EX5_set_off.jpg