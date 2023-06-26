متجر AppGallery HUAWEI يحتفل في عيد الأضحى بتقديم عرض استرداد نقدي مذهل للمستخدمين

دبي الامارات العربية المتحدة, 26 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ --

احتفالاً باقتراب عيد الأضحى المبارك، يستعد متجر HUAWEI AppGallery، المنصة الرسمية للتطبيقات الخاصة بأجهزة هواوي وأحد أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات في العالم، أن يعلن عن تقديم عرض استرداد نقدي جديد في خطوة مميّزة للتعبير عن التقدير والامتنان لملايين المستخدمين من خلال هذا العرض المميّز.

Unlocking Success: Embrace the Festive Spirit of Eid al-Adha with HUAWEI AppGallery's New Cashback Offer

وبهذه المناسبة، سيوفر متجر AppGallery HUAWEI بدءاً من 27 يونيو وحتى 1 يوليو للمستخدمين فرصة الحصول على استرداد نقدي مربح بنسبة 20٪ على جميع عمليات تعبئة النقاط في متجر AppGallery HUAWEI. ويمكن للمستخدمين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان وقطر والبحرين والكويت ومصر والعراق والأردن الاستفادة من هذا العرض الاستثنائي من خلال إجراء بسيط جداً يوضح سهولة الاستخدام لهذه المنصة المتطورة لتوزيع التطبيقات من هواوي. وببساطة يمكن للمستخدمين المطالبة على الفور باسترداد نقدي قدره 20٪ من نقاط هواوي بعد الدخول إلى متجر AppGallery وتعبئة رصيدهم من النقاط طوال فترة سريان هذا العرض. كما يمكن للمستخدمين استبدال قيمة نقاط هواوي بعمليات الشراء المتاحة داخل التطبيقات والألعاب الشهيرة مثل تطبيق "بيجو لايف" Bigo Live و"لايكي" Likee ولعبة "ببجي" PUBG ولعبة "يلا لودو" Yalla Ludo ولعبة صعود الممالك Rise of Kingdoms وآلاف التطبيقات والألعاب الأخرى على متجر AppGallery.

قال وليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، "يعتبر عيد الأضحى مناسبة مميّزة تدعونا للمشاركة مع الجميع خيرات هذه المناسبة المميزة. ومجدداً، تحتفل خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS) بعيد الأضحى عبر تقديم أفضل عروض الاسترداد النقدي، وهي مبادرة ستضفي الفرح لملايين مستخدمي متجر AppGallery HUAWEI في جميع أنحاء المنطقة. كما أن شركة هواوي تبذل قصارى جهدها لتحسين تجربة المستخدم وتطوير منتجات وخدمات فريدة ومصممة خصيصاً بما يتناسب مع كل فرد".

وقد استطاع متجر HUAWEI AppGallery خلال فترة زمنية قصيرة أن ينمو ليبلغ عدد مستخدميه أكثر من 580 مليون مستخدم شهري نشط، مما عزز مكانته كثالث أكبر سوق للتطبيقات في العالم. كما أنه يوفر للمستخدمين، من خلال الدعم الذي يتلقاه من أكثر من 6 ملايين مطوّر مسجّل، تطبيقات دولية ومحلية عالية الجودة مما يحسن جميع جوانب حياتهم اليومية. كما يضمن المتجر من خلال مجموعة التطبيقات المصنفة في 18 فئة بالإضافة إلى المحتوى المتميز إمكانية استخدام تلك التطبيقات بسلاسة عبر الأجهزة الذكية في أي سيناريو وفي أي وقت ودون تعريض أمان المستخدمين للخطر.

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نبذة عن متجر HUAWEI AppGallery – أحد أفضل 3 أسواق للتطبيقات على النطاق العالمي

يُعدّ متجر متجر HUAWEI AppGallery بمثابة نظام إيكولوجي ذكي ومبتكر يتيح للمطورين إنشاء وتقديم تجارب فريدة إلى المستهلكين. كما تلعب خدمات هواوي الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) دوراً رئيسياً في دمج وتوحيد التطبيقات على مختلف الأجهزة، وهو ما يوفر تجربة تعامل واستكشاف أكثر سلاسة وملاءمة، وهذا يندرج في إطار استراتيجيتنا الشاملة والأوسع نطاقاً وهي: (1+8+N).

ومن خلال متجر HUAWEI AppGallery ، نسعى إلى بلورة رؤيتنا المتمثلة في جعله منصة متكاملة لتوزيع التطبيقات المفتوحة والمبتكرة والتي يمكن لجميع المستهلكين الوصول إليها بسهولة، ونحرص، في الوقت ذاته، على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم بشكل صارم، مع تزويدهم بتجربة تعامل واستكشاف فريدة وذكية. وباعتباره من أحد أفضل ثلاث أسواق عالمية للتطبيقات، يقدم متجر HUAWEI AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية التي تتوزع إلى 18 فئة، من ضمنها التصفح والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك. ويتوفر متجر HUAWEI AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويضم قاعدة مستخدمين عالمية قوامها 580 مليون مستخدم شهري نشط. كما أبرمت هواوي شراكات مع 5.4 مليون مطور في جميع أنحاء العالم، ليصل إجمالي التنزيلات من متجر HUAWEI AppGallery إلى 432 مليار مرة في عام 2021.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2140368/HUAWEI_AppGallery_Cashback.jpg

Golin MENA SOURCE