متحف ديل برادو الوطني يعرض لوحة كارافاجيو المفقودة: Ecce Homo، تحفة فنية للرسام الإيطالي

مدريد, 27 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- يقدم متحف ديل برادو الوطني لوحة كارافاجيو المفقودة: Ecce Homo، تحفة فنية للرسام الإيطالي. بفضل سخاء مالكها الجديد، سيتم عرض Ecce Homo من كارافاجيو في متحف ديل برادو الوطني، في معرض خاص من قطعة واحدة، في الغرفة 8 A من 28 ماي/أيار حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

Ecce Homo by Caravaggio (Michelangelo Merisi, 1571-1610). Oil on canvas, 1606-1609 Private collection, in room 8 A. Photo © Museo Nacional del Prado

رسمها الفنان الإيطالي العظيم حوالي شهر شتنبر/أيلول من 1605 ويُعتقد أنها كانت في السابق جزءًا من المجموعة الخاصة لفيليب الرابع ملك إسبانيا، تعد اللوحة واحدة من حوالي 60 عملًا معروفًا فقط من قبل كارافاجيو في الوجود، وبالتالي واحدة من أعمال الفن القديم الأكثر قيمة في العالم. هذه اللوحة تثري المجموعة الدائمة للمتحف ديل برادو الوطني، والتي تحتوي على واحدة من الأعمال القليلة التي قام بها هذا الفنان في مجموعة إسبانية، ديفيد وجالوث David and Goliath، وهي لوحة استعادت ألوانها وتبايناتها الأصلية بعد ترميمها.

منذ أن أبلغ متحف برادو وزارة الثقافة الإسبانية بأهمية اللوحة عندما ظهرت مرة أخرى في دار مزاد Ansorena في أبريل/نيسان 2021 والتي نُسبت إلى تلميذ خوسيه دي ريبيرا، كان العمل تحت وصاية معرض الفن Colnaghi، بالتعاون مع Filippo Benappi (Benappi Fine Art) وAndrea Lullo (Lullo Pampoulides). تم ترميم اللوحة من قبل الأخصائي أندريا سيبرياني وفريقه تحت إشراف خبراء من حكومة كومونيداد دي مدريد الإقليمية.

منذ إعادة ظهورها في المزاد قبل ثلاث سنوات، مثلت Ecce Homo واحدة من أعظم الاكتشافات في تاريخ الفن، مما ألهم سرعة غير مسبوقة من الإجماع حول مصادقتها. بعد التحقيق التشخيصي المتعمق من قبل كلاوديو فالكوتشي، مهندس نووي متخصص في تطبيق التقنيات العلمية لدراسة التراث الثقافي والحفاظ عليه، تم القيام بالترميم بطريقة مستنيرة وصارمة، مما يسمح لكل قرار أن يستند إلى تقييم شامل للمواد المكونة للعمل، وعمليات التغيير الخاصة بها، وتاريخ حفظ اللوحة، مما يؤكد من جديد هذا الانتساب الأولي للفنان الإيطالي.

ويرافق كشف النقاب عن Ecce Homo وإعلان هذا القرض منشورًا تعاونيًا يجمع بين كبار الخبراء في هذا المجال مع مقالات أساسية من قبل كيث كريستيانسن، جياني بابي، جوزيبي بورزيو وماريا كريستينا تيرزاغي، مما يشهد على الأهمية الضخمة للعمل. بعنوان كارافاجيو Caravaggio: The Ecce Homo Unveiled، توفر نقطة انطلاق أساسية لفهم هذه الإضافة الجديدة إلى عمل كارافاجيو.

التواصل الإعلامي: إيما جيلهولي، بريد لإلكتروني: [email protected]، هاتف رقم: 3959 8969 20 (0) 44+

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