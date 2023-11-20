متحف مدام توسو دبي يستقبل أيقونة هوليوود "ذا روك"! ثلاثة تماثيل جديدة تنضم إلى مجموعة النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك" حول العالم

متحف مدام توسو يُزيح الستار عن ثلاثة تماثيل جديدة لنجم هوليوود في برلين وأمستردام ودبي

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دبي (الاثنين، 20 نوفمبر 2023، 6 مساءً) - سينبهر عشاق "ذا روك" بثلاثة تماثيل جديدة مذهلة له في متحف مدام توسو، تُجسد مواهبه المتنوعة في ثلاثة مدن مختلفة من أشهر المعالم السياحية في العالم.

Madame Tussauds unveils three new Dwayne Johnson wax figures in Amsterdam, Dubai, and Berlin, available for guests to meet beginning November 21

في برلين وأمستردام ودبي، سيشارك المُقيمون والسياح في فرحة استقبال نجم هوليوود لمجموعة تماثيل الشمع الساحرة في متحف مدام توسو بشكلٍ دائم ف الثلاثاء 21 تشرين الثاني. تلتحق هذه التماثيل الجديدة بتسعة معارض أخرى لمدام توسو، حيث تتألق تماثيل جونسون في مدن العالم من لندن إلى نيويورك ومن لاس فيغاس إلى هوليوود وأورلاندو، وتجوب المعارض الآسيوية.

تم تصميم هذه التماثيل الثلاثة الجديدة بأنامل الفنانين الموهوبين في المعارض واستنادًا إلى مئات القياسات الدقيقة والصور المرجعية التي التقطت خلال جلساته.

تتألق هذه التماثيل الثلاثة بأناقة وجمال على السجادة الحمراء بملابس مختلفة مستوحاة من أفضل إطلالات دوين في العروض الأولى لأفلامه. فيلفت تمثال برلين الأنظار بإطلالة رائعة ببدلة حرير زاهية مليئة بالورود مشابهة لتلك التي ظهر بها جونسون في العرض الأول للفيلم العالمي الشهير، جومانجي: ذا نكست ليفل، ويزدان تمثال أمستردام نفسه بسترة بلون زهري فاتح، مستوحاة من إطلالته الأنيقة في العرض الافتتاحي ببريطانيا للفيلم الخيالي الذي يجمع بين الكوميديا والمغامرة. وأخيرًا، يتألق تمثال دبي ببدلة زرقاء فاتحة مستوحاة من البدلة التي ظهر بها جونسون في العرض الأول لفيلم "سكاي سكرابر" في نيويورك، الذي أنتجه وقام ببطولته بنفسه.

وتعقيبًا عن كونه صاحب تسعة تماثيل في متحف مدام توسو، يقول دوين جونسون، "هذا رائع وممتع حقًا! يتألق "ذا روك" بثلاث تماثيل جديدة لتصبح تسعة تماثيل شمعية حول العالم؛ تمتد من لندن إلى آسيا وتشمل نيويورك وهوليوود ولوس أنجلوس. إنه حقًا أمر رائع أن أرى هذا العدد من التماثيل. أنا أستمتع بمقابلة المُعجبين من جميع أنحاء العالم وعلى الرغم من عدم إمكانية مقابلة كل واحد منكم، فإن تماثيل مدام توسو تجعلني أشعر بقربكم مني. انضموا إلينا في متحف مدام توسو، واحتفلوا معنا بروعة الحياة واقضوا أطيب الأوقات مع تسعة تماثيل شمعية تُضاهي روعة "ذا روك" نفسه.

"دوين جونسون هو من النجوم الذين يتربعون على عرش هوليوود بلا منازع"، هذا ما أعلنته أنجيلا جوبسون، القائمة بإدارة العلامة التجارية العالمية لمتحف مدام توسو. "بفضل مواهبه المتعددة في المصارعة والتمثيل والإنتاج والأعمال، حقق إنجازات لا تُعد ولا تُحصى، ونال إعجاب ومحبة جماهير عريضة، لكن ما يميزه حقاً وجعله أيقونة عالمية هو دعمه للعديد من المؤسسات الخيرية وشجاعته في التعبير عن القضايا التي تواجه الإنسان في كل أنحاء العالم. "وبهذه المناسبة، نحن سعداء للغاية بأن نكشف عن ثلاثة تماثيل جديدة تُحاكي ملامح دوين في فروعنا في برلين وأمستردام ودبي، ليصبح بذلك من أكثر النجوم تكريمًا في متاحف مدام توسو."

يمكن للضيوف مقابلة تمثال دوين جونسون ابتداءً من الثلاثاء 21 تشرين الثاني.

لحجز التذاكر، تفضلوا بزيارة www.madametussauds.com/dubai/

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ملاحظات للمحررين:

مدام توسو

على مدار أكثر من 250 عامًا، فتحت متاحف مدام توسو الأبواب أمام الزوار للاقتراب من أشهر الشخصيات وأحبها وأغربها أيضًا، في تجربة شبيهة بحضور المهرجانات الدولية. ومع وجود أكثر من 26 منطقة جذب في أفضل مدن العالم، نسعى إلى منح ملايين الزوار فرصة الاقتراب من نجوم الموسيقى وأبطال الرياضة وحتى قادة العالم المثيرين للجدل. واليوم، نواصل شراكتنا مع الرموز العالمية لإنشاء تماثيل مذهلة نابضة بالحياة اعتمادًا على الجلسات التي أجريت مع المشاهير، وتقديم تجارب مثيرة وتفاعلية تغمر الزوار ببهجة الاختلاط بالمشاهير.

لمحة عن شركة ميرلين إنترتينمنتس

ميرلين إنترتينمنتس هي شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه العائلي القائم على الموقع. وباعتبارها رقم 1 في أوروبا وثاني أكبر مشغل لمواقع جذب الزوار في العالم، تدير شركة ميرلين 137 منطقة جذب و21 فندقًا و6 قرى سياحية لقضاء العطلات في 24 دولة بين 4 قارات. تهدف ميرلين إلى تقديم تجارب لا تُنسى لملايين ضيوفها حول العالم، من خلال علاماتها التجارية الشهيرة وتنسيقات الجذب المتعددة والتزام موظفيها وشغفهم تجاه عملهم.

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