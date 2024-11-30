متحف يعرض تراث محافظة شانشي القديم

مدينة بكين، 30 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير أعدته صحيفة China Daily:

افتُتح هذا الشهر متحف، في مقاطعة شيانغفن بمحافظة شانشي، يضم ويعرض قطعًا أثرية ثقافية تمثل واحدة من أعظم الاكتشافات الأثرية في الصين خلال العقود الماضية.

تم بناء متحف موقع تاوسي، الذي افتُتِح للجمهور في 11 نوفمبر، بالقرب من موقع الآثار تاوسي في مقاطعة شيانغفن. ويهدف إلى عرض حضارة تعود إلى ما بين 3,900 و4,300 سنة مضت.

The Taosi Site Museum, which opened to the public on Nov 11, showcases a civilization dating back to 3,900 to 4,300 years ago.

تم اكتشاف موقع تاوسي في عام 1958 ثم بدأ التنقيب الأثري الكبير في عام 1978. على مر السنين، تم اكتشاف مستوطنة حضرية، ومجمع قصر، ومنطقة تخزين، ومقابر، ومذبح مرصدي. يعتقد الباحثون أن الموقع كان على الأرجح أنقاض العاصمة خلال حقبة ياو، وهو إمبراطور حكيم منذ أكثر من 4,100 سنة مضت.

تم اكتشاف أكثر من 5,500 قطعة آثار أو مجموعة من الآثار الثقافية في موقع تاوسي، ما منح الباحثين أدلة مادية كافية لفهم كيف تشكل أقدم مجتمع وشعب صيني.

من بين الآثار الثقافية المكتشفة، تم عرض ما مجموعه 230 قطعة تُظهر ثقافة وحياة السكان القدماء في المتحف، بما في ذلك قطع من الفخار، وأحجار اليشم الكريمة، والحجر، والنحاس. يعرض المتحف أيضًا الآثار التي يتوقع بعض العلماء أنها مرتبطة برصد النجوم وقياس الوقت.

يعد المتحف جزءًا من حديقة موقع تاوسي الأثري، والتي تتضمن أيضًا قاعة عرض لعلم الفلك القديم، ومُنشأة للحفاظ على الجزء الأكبر من الآثار المكتشفة. يضم المتحف الآن وظائف متعددة تشمل عرض القطع الأثرية، والبحث، والتعليم.

وفقًا للسيد Gao Jiangtao، رئيس الفريق الأثري لموقع أطلال تاوسي، تُعد أداة قياس الظل بالميل المسماة "غويبياو"، وصحن فخاري ملون بنقش تنين ملتف، وإبريق فخاري مسطح يحمل نقوشًا بحبر أحمر، من أكثر المقتنيات قيمة في المتحف وتستحق اهتمام الزوار.

وقال إن الصحن الفخاري الملون بنمط التنين ربما يشير إلى أصل رمز التنين الصيني، وأن الأحرف على شكل رموز ذات اللون الأحمر المنقوشة على الإبريق الفخاري المسطح قد تكون أقدم لغة مكتوبة في الصين.

أداة قياس الظل بالميل المسماة "غويبياو" هي جزء من مرصد قديم تم اكتشافه في أنقاض تاوسي. يعتقد علماء الآثار أن هذا أقدم مرصد فلكي معروف في الصين.