متخصصة في تداول أسهم الشركات الخاصة عالية النمو في آسيا منصة "آدكس" تستهدف التوسع في منطقة الخليج والشرق الأوسط

المنصة الرائدة في تداول أسهم الشركات الخاصة تسعى لإتاحة خدماتها في المنطقة لربط المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات بالفرص الاستثمارية في مرحلة ما قبل الاكتتاب الأولي.

سنغافورة، 13 سبتمبر 2023 –: أعلنت منصة آدكس (ADDX) المتخصصة في تداول أسهم الشركات الخاصة عالية النمو في آسيا عن رغبتها في التوسع في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بهدف تعميق أسواق تمويل الشركات الخاصة ومساعدة المستثمرين المؤسسيين ومديري الثروات في اقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع الشركات غير المدرجة بالأسواق المالية

.

ومن خلال التوسع في أسواق المنطقة، تسعى منصة آدكس – المدعومة بتقنية بلوك تشين سريعة النمو – إلى إتاحة المزيد من الفرص المالية للشركات غير المدرجة المتوسطة الحجم والصغيرة ومتناهية الصغر – وهو قطاع له أهمية إستراتيجية في إنجاز الأهداف الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون.

وتعمل منصة "آدكس" (ADDX) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها – والمملوكة جزئياً لعدد من الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية الكبرى في جنوب شرق آسيا منها بورصة سنغافورة وبورصة تايلاند وبنك التنمية الياباني (DBJ) –تحت إشراف السلطة النقدية في سنغافورة (البنك المركزي وهيئة التنظيم المالي لجمهورية سنغافورة). وتوفر المنصة للمستثمرين الإستراتيجيين والصناديق السيادية فرصة الوصول إلى الشركات الخاصة عالية النمو في المراحل المبكرة. وقد جمعت الشركة استثمارات إجمالية قدرها 140 مليون دولار أمريكي منذ تأسست عام 2017.

وتستهدف المنصة عبر التوسع في المنطقة، إتاحة قائمة طويلة من أصول الشركات الخاصة للتداول الحر، ما يساعد مستثمري المنطقة ومديري الثروات في اقتناص الفرص المتداولة على المنصة من أنحاء العالم. وتعتمد الشركة على تقنيات حديثة تُمثل الجيل الجديد من تكنولوجيا تداول الأسهم، من شأنها إعادة تعريف وصول المستثمرين لأسهم النمو وبناء الجسور بين الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال في الأسواق الآسيوية وأسواق الخليج والشرق الأوسط.

وقد اعتبر السيد داني تو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة آدكس أن "فتح الأسواق الخاصة أمام رؤوس الأموال بسلاسة وأمان يوفر فرصا هائلة أمام حكومات المنطقة والهيئات التنظيمية لتعزيز البنى التحتية المالية في عموم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويزيد آفاق الترابط الاقتصادي وتدفق الاستثمارات بين أسواق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مع تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الواضحة لاقتصادات المنطقة.

ويُجري الرئيس التنفيذي لمنصة "آدكس" السيد داني تو جولات استثمارية في منطقة الخليج للقاء الجهات التنظيمية والمستثمرين الإستراتيجيين، وفي معرض التعليق على خطط الشركة للتوسع في الخليج والشرق الأوسط قال إن "منصة آدكس تفتح الأسواق الخاصة أمام المستثمرين المحترفين، وتوفر للحكومات والجهات التنظيمية فرصة لتعميق السوق ودعم البنية التحتية للتداول والاستثمار، ما يعزز الروابط الاقتصادية وييسر تدفق الاستثمار بين الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط".

وقبيل اجتماعات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، صرح السيد مانويل جايجر، رئيس تطوير الأعمال في المنصة بأن: "ظهور المنصات القائمة على تقنية بلوك تشين ساهم في تغيير قواعد اللعبة وتغيير نظرة المستثمرين للاستثمار في الأصول الخاصة."

وأضاف جايجر: "نسعى إلى تكرار النهج الذي اتبعناه في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من خلال إبرام شراكات مع كبرى المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والمؤسسات الحكومية وكذلك القادة لتيسير التدفق السلس لرؤوس الأموال عبر الأسواق الخاصة".

وأعرب جايجر عن قناعته بأن توسع منصة آدكس في الشرق الأوسط "سوف يساعد في إدراج شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين، وجذب رأس المال الأجنبي بكفاءة أكبر. إن فتح القطاع الخاص أمام مجموعة واسعة من المستثمرين يجلب معه القدرة على تسريع التحول في الاقتصادات المحلية، ودعم الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي الوطني."

وتسعى منصة "آدكس" إلى رفع كفاءة تخصيص أموال المحافظ الاستثمارية في القطاعات عالية النمو، وسد الفجوة التمويلية بين شركات الريادة التكنولوجية وبين رأس المال الإستراتيجي؛ ما قد يؤشر على بداية حقبة جديدة من الفرص الاستثمارية لمستثمري المنطقة.

ومنصة "آدكس" حاصلة على رخصة الإصدار والإيداع والحفظ والتداول الثانوي للأوراق المالية الرقمية في سنغافورة، ويعتمد على خدماتها مديرو الاستثمار والبنوك الوطنية والخاصة وصناديق الثروة السيادية ومجتمع الاستثمار في جنوب شرق آسيا، ويأتي مستثمرو الشركة من 35 دولة.

والمنصة مملوكة بحصص متفاوتة لبورصة سنغافورة وبورصة تايلاند، وبنك التنمية الياباني، وشركة "هيليكونيا كابيتال" التابعة لشركة تيماسيك العالمية لإدارة الاستثمار، وبنك "يونايتد اوفرسيز" وشركة هاميلتون لين الأمريكية لإدارة الاستثمار، وشركة توكاي طوكيو للأصول المالية، وشركة كيه بي للأوراق المالية التابعة لأكبر بنك في كوريا (مجموعة كيه بي المالية).

وأدرجت منصة آدكس أكثر من 80 صفقة على منصتها تنوعت بين الأسهم الخاصة وصناديق التحوط ورأس المال المغامر والائتمان الخاص والعقارات وصفقات الديون والمنتجات المهيكلة، باستخدام بنية أساسية رقمية متكاملة للطرح والتداول والحفظ والتداول الثانوي، ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 60٪ من التداولات الاستثمارية على المنصة تتم عبر تطبيق الهاتف المحمول.

- انتهى -

(RMO). لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ADDX.co.

https://mma.prnewswire.com/media/2209185/ADDX_Logo.jpg

ADDX SOURCE