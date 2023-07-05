مجال السياحة: أطلقت SeaBubbles أول خدمة تجارية فرنسية لقارب مائي (هايدروفويل) رائد "محلق" عديم الانبعاثات

من المتوقع أن تؤدي مبادرة النقل البحري المستدام إلى توفير 100 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على بحيرة أنسي

سان جوريوز، فرنسا، 5 يوليوز/تموز 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SeaBubbles ، الشركة المبتكرة الرائدة في مجال النقل البحري المستدام، عن إطلاق أول خدمة تجارية فرنسية لقاربها المائي (الهايدروفويل) الرائد "المحلق"، المسمى بِـ The Bubble. تسعد SeaBubbles، بعد حصولها على الشهادة الناجحة لـ Bubble، بتقديم طريقة النقل الفريدة من نوعها كجزء من خط تجريبي يقدم خدمة الركاب المنتظمة بالتعاون مع مجتمعات جراند أنسي Grand Annecy الحضرية.

SeaBubbles’ zero-emission flying hydrofoil boat on Lake Annecy, France

خطت جراند أنسي Grand Annecy، المشهورة بمناظرها الطبيعية الخلابة والتزامها بالحفاظ على البيئة، خطوة مهمة نحو التنقل المستدام من خلال تقديم خدمة نقل كهربائية في موقع البحيرة الرئيسي في فرنسا. يهدف المشروع إلى الجمع بين الجاذبية الطبيعية للمنطقة مع مزيج النقل المسؤول الذي يشمل قوارب SeaBubble المحلقة الرائدة.

مع ثماني دورات في اليوم لمدة شهرين، من المتوقع أن توفر المبادرة 100 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البحيرة مقارنة بالقوارب الحرارية التقليدية. من خلال دمج المكوكات الكهربائية، التي يتم الحصول عليها من اتحاد من الفاعلين المحليين، بما في ذلك الفقاعة المحلقة من SeaBubble المكونة من 4 مقاعد، ستتاح للركاب الذين يسافرون على الخط فرصة استكشاف عجائب البحيرة أثناء الاستمتاع بتجربة سفر فريدة وصامتة ومريحة وصديقة للبيئة.

تستخدم SeaBubble نظام دفع كهربائي وأجنحة مائية لرفع المركبة من الماء، مما يقلل بشكل كبير من السحب ويعزز السرعة. يمكن للركاب توقع رحلة مبهجة وهم يتحركون بسلاسة عبر المياه، مما يوفر إطلالات خلابة على المناظر الطبيعية المحيطة.

يوضح فريدريك لارديت، رئيس جراند أنسي Grand Annecy: "تمثل هذه المبادرة بداية مرحلة رئيسية جديدة منذ انضمام فرق SeaBubbles إلى أراضينا. نحن ملتزمون بتجربة حلول الجيل التالي. هذا المشروع التجريبي للتنقل المائي الخالي من الكربون هو مصدر إلهام لابتكار حلول التنقل في المستقبل".

"من خلال هذه الخدمة المكوكية الجديدة الصديقة للبيئة الخالية من الكربون، نعتزم أن نقدم لمستخدمي الخط والمقيمين في المنطقة الحضرية ليس فقط علاقة مختلفة مع البيئة الطبيعية المميزة لبحيرة أنسي، ولكن أيضًا خيارات مستقبلية لتخفيف الازدحام المروري في على ضفاف البحيرة"، هذا ما صرح به فيرجيني سورات، الرئيس التنفيذي لشركة SeaBubbles.

من خلال تقديم Bubble كجزء من نظام نقل شامل، تتخذ SeaBubbles خطوات كبيرة نحو خلق مستقبل أنظف وأكثر كفاءة للسياحة والتنقل.

https://www.seabubbles.com/fr/

للتواصل:

AxiCom لِـ SeaBubbles

[email protected]com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2146227/SeaBubbles.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2146226/SeaBubbles_Logo.jpg

SeaBubbles SOURCE