مجسمات Blokees من عدة IPs تبهر المعجبين في معرض سنغافورة للقصص المصورة 2024

شانغهاي، 8 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- خلال معرض سنغافورة للقصص المصورة لعام 2024 الذي استمر ليومين (7 و8 دجنبر/كانون الأول)، كشفت Blokees النقاب عن مجموعتها Sesame Street الجديدة لأول مرة على مستوى العالم وعرضت مجموعة رائعة من المجسمات.

ويشمل عرض Blokees في SGCC مجموعة رائعة من عناوين IP المعترف بها عالمياً، بما في ذلك Marvel's Infinity Saga، وMarvel's Spidey and His Amazing Friends، وTRANSFORMERS، وHatsune Miku، وSaint Seiya، وUltraman، وNaruto، وHero Infinity، وMagic Blocks، وYeloli.

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بالإضافة إلى ذلك، تعرض Blokees سلسلة من أعمال BFC العالمية ((Blokees Figures Creator، مما يثري تجربة الزائر برؤى إبداعية فريدة من نوعها.

يُعد جناح Blokees في معرض SGCC من أبرز معالم الحدث، حيث يضم تصاميم مبتكرة تغمر المعجبين في عالم من المجسمات المصنوعة بدقة متناهية.

يمكن للزوار تجربة مشاهد وعناصر من العديد من الأفلام الكلاسيكية المختلفة، مثل Sesame Street، وMarvel's Infinity Saga، وAltraman، والانطلاق في رحلة سحرية عبر عالم متعدد الثقافات.

من أبرز معالم الجذب في الجناح هو الظهور الأول لمجموعة Blokees Figures-Sesame Street PreCOOL.

ومن أبرز معالم الجذب الرئيسية "Blokees Figures-Sesame Street PreCOOL"، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لِـSesame Street. قدمت Blokees أربعة منتجات جديدة تتميز بشخصيات شهيرة: Elmo، وCookie Monster، وBig Bird، وAbby. وبالتعاون مع Sesame Street IP في 40 دولة ومنطقة، سيتمكن المستهلكون في جميع أنحاء العالم قريبًا من الاستمتاع بهذه المجسمات الفريدة من نوعها.

ومن أبرز ما يميز المعرض أيضاً منطقة عرض أعمال BFC على الجانب الأيمن من الجناح. في دورة هذا العام من المعرض، لا تكتفي Blokees بعرض أعمال BFC المحلية فحسب، بل تعرض أيضاً أعمالاً من خارج البلاد لأول مرة.

من بين هؤلاء، اختار السيد وونغ (@izakkku_ben) من سنغافورة إعادة إنشاء شخصية أوبتيموس برايم في TRANSFORMERS من خط الفئة الكلاسيكية من Blokees، باستخدام تقنيات طلاء دقيقة وتأثيرات العوامل الجوية التي تبعث الحياة في الشخصية.

أعادت السيدة سون(@Liang Gong) من البر الرئيسي الصيني إنتاج منتجات سلسلة Hero Infinity من Blokees، حيث يجتمع ليو باي وغوان يو وتشانغ في، الإخوة الثلاثة في الخارج. تنقل مجسمات Blokees الصغيرة الثقافة الصينية التقليدية وتروج لها في الخارج، وتتألق ببراعة على الساحة العالمية من خلال منصة SGCC.

وفي المستقبل، ستظل Blokees ملتزمة بابتكار المنتجات، وتوسيع نطاق التعاون مع أشهر شركات IPs العالمية، ونقل متعة البناء إلى العالم.