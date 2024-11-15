مجلة MEA Finance تعترف بشركة PayerMax كـ "أفضل مزود لخدمات الدفع"

إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة, 15 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- شركة PayerMax ، المزود العالمي الرائد لحلول الدفع، اختيرت كأفضل مزود لحلول الدفع لعام 2024 من قبل مجلة MEA Finance في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 12 نوفمبر في دبي. تعتبر الجائزة شهادة على نجاح PayerMax في تقديم خدمات تكنولوجية مالية استثنائية للعملاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مركزها الريادي في حلول الدفع.

PayerMax

تكرم جوائز MEA Finance السنوية للصناعة المؤسسات المالية، ومزودي الحلول التكنولوجية، وشركات التكنولوجيا المالية، ومقدمي الخدمات، والأفراد الذين يحققون إنجازات استثنائية ويقدمون خدمات رائدة، ويظهرون قيادة ملهمة في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.

قال Wang Hu، المؤسس المشارك في شركة PayerMax: "يشرفنا جدًا أن نتلقى الجائزة. فهي لا تعترف فقط بنجاح تقنياتنا المبتكرة والاستراتيجيات الإقليمية، بل هي أيضًا شهادة على ازدهار فريقنا لخلق قيمة متفوقة لعملائنا، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع المزيد من الشركاء". "بالنظر إلى المستقبل، ما تزال PayerMax ملتزمة بتعزيز وجودها وتعميق جهودها في سوق الشرق الأوسط. سنواصل تمكين المزيد من الشركات وتعزيز النظام البيئي للدفع الرقمي عبر المناطق المختلفة، لخلق القيمة والنمو للعملاء في جميع أنحاء العالم."

في عام 2024، حققت PayerMax إنجازات رئيسية في سوق الشرق الأوسط. تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أصبحت PayerMax أول شركة تكنولوجيا مالية آسيوية تقوم بإنشاء مقر إقليمي في الرياض وحصلت على شهادة مزود الخدمة التقنية للدفع ( PTSP ) من شركة المدفوعات السعودية نيابةً عن البنك المركزي السعودي (ساما) في شهر سبتمبر. تسمح هذه الشهادة لشركة PayerMax بالعمل بسلاسة داخل النظام المالي في المملكة العربية السعودية، ما يوفر للتجار في جميع أنحاء البلاد حلول دفع آمنة ومرنة وفعالة. كما أنشأت الشركة شراكات مع البنوك الرائدة مثل: البنك السعودي الأول (SAB) وبنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، لتعزيز النظام البيئي الرقمي لكليهما مع دعم الاندماج المالي والتنويع الاقتصادي، وتحسين تجربة المستخدم خلال إجراء المدفوعات الرقمية في المنطقة. علاوة على ذلك، وباعتبارها أول شركة تكنولوجيا مالية آسيوية تتحصل على ترخيص المدفوعات في الإمارات العربية المتحدة، تقوم PayerMax بتعزيز وجودها وتوسيع عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

بعيدًا عن الشرق الأوسط، فقد تم الاعتراف بإنجازات PayerMax في عام 2024 على مستوى العالم. في مايو، حصل PayerMax على جائزة "أفضل حل للمدفوعات والتحصيل" لعام 2024 من The Asset في مجموعة جوائزها المرموقة "The Asset Triple A Awards". بفضل تغطيتها المذهلة بنسبة 95% لطرق الدفع الرئيسية في الأسواق الناشئة، تواصل PayerMax تعزيز رؤيتها لتقديم حلول دفع مبتكرة على مستوى العالم.

تلتزم PayerMax بتقديم حلول دفع محلية شاملة للشركات لتلبية احتياجاتها المتنوعة في مجال الدفع. تدعم هذه الشبكة الواسعة مجموعة واسعة من أكثر من 600 طريقة دفع، وأكثر من 70 عملة للتحويلات، وأكثر من 20 لغة محلية، لتلبية تفضيلات الدفع المتنوعة للمستخدمين العالميين. برؤية تهدف إلى تعزيز نجاح التجار على نطاق عالمي، تقدم PayerMax مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، تشمل إدارة المخاطر، وإدارة صرف العملات الأجنبية، وتسويق المدفوعات (المتاجر الإلكترونية)، وخدمات التمويل والضرائب، نبني بيئة شاملة تمكّن التجار من التفوق في سوق عالمي تنافسي، والتعامل بسهولة مع تعقيدات العولمة.

في المستقبل، تلتزم PayerMax بالبقاء في طليعة شركات الدفع الرقمي المتطورة. ستواصل الشركة الاستثمار في الابتكار التكنولوجي وتحسين الخدمات لتقديم قيمة وفرص متزايدة لعملائها. من خلال ذلك، تهدف PayerMax إلى تمكين التوسع التجاري العالمي وتسهيل الانتقال إلى مجتمع رقمي غير نقدي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.payermax.com/ .

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