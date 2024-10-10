مجموعة "إيزولا" للتصميم توسّع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط عبر افتتاح مقرّها الإقليمي الجديد في حي دبي للتصميم

تعاون وثيق بين مجموعة "إيزولا" للتصميم وحي دبي للتصميم لمواصلة الارتقاء بقطاع التصميم في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 10 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- بادرت مجموعة "إيزولا" للتصميم، وهي شركة تصميم قائمة في ميلانو تحرص على تزويد المصمّمين واستوديوهات التصميم والعلامات التجارية حول العالم بفرص النمو وتوسيع نطاق الشهرة والانتشار، إلى الإعلان رسمياً عن افتتاح مقرّها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم. وتأتي هذه الخطوة البارزة في إطار خطة توسّع شركة التصميم الإيطالية وتعدّ إضافة قيّمة إلى منظومة حي دبي للتصميم الرائدة، حيث ستتعاون مجموعة "إيزولا" للتصميم مع وجهة الإبداع الرائدة على مستوى المنطقة لمواصلة الارتقاء بقطاع التصميم الإقليمي عبر مبادرات التصميم الدائري.

Isola Design Group

وسوف تقدّم مجموعة "إيزولا" للتصميم من خلال مقرّها الإقليمي في حي دبي للتصميم "إيزولا ديزاين"، وهي منصّة اجتماعية تضمّ أكثر من 1,500 مصمم عالمي وما يزيد عن 2,500 مشروع تصميم، بالإضافة إلى "إيزولا استوديو"، وهو شركة استشارية تمّ إطلاقها مؤخراً لعلامات وشركات التصميم ذات الرؤية المستقبلية الطموحة. ويأتي توجّه مجموعة "إيزولا" للتصميم نحو دبي تأكيداً على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها يوماً بعد يومٍ أسواق منطقة الشرق الأوسط ضمن قطاع التصميم العالمي، وترسيخاً لمكانة حي دبي للتصميم وجهة عالمية رائدة للتصميم. وتنضمّ مجموعة "إيزولا" للتصميم إلى منظومة عالمية من شركات التصميم والشركات الناشئة في حي دبي للتصميم، حيث تحرص على نمو أعمالها عبر الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة للشركات في دبي واقتصادها الإبداعي الحيوي وموقعها الإستراتيجي كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف افتتاح المقرّ الإقليمي الجديد لمجموعة "إيزولا" للتصميم إلى تسهيل تبادل الخبرات بين إيطاليا وأوروبا والشرق الأوسط. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لافتتاحه في تقديم نهج مجموعة "إيزولا" للتصميم المبتكر وفعالياتها وخدماتها ضمن منطقة الخليج، بما يسهم في نمو اقتصادها الإبداعي وتعزيز علاقاتها القائمة مع منظومة التصميم العالمية. وسوف تستفيد مجموعة "إيزولا" للتصميم من خبراتها الواسعة وشبكة الأعمال الغنية والمتنوّعة التي يقدّمها حي دبي للتصميم، لدعم العلامات التجارية وروّاد الأعمال المحليين عبر الإرشاد والتوجيه الإبداعي وتصميم الفعاليات وتنظيمها وإعداد استراتيجيات التواصل الفعّالة.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال جابرييل كافالارو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيزولا" للتصميم: "ينبع التزامنا بدعم علامات التصميم ذات الرؤية المستقبلية الطموحة والنهج التقدّمي من خبراتنا الواسعة ورؤيتنا المبتكرة، وهو ما كان لنا مؤخراً مصدر إلهام كبير لافتتاح "إيزولا استوديو". وبعد تجربتنا الإيجابية والمثمرة خلال العامين الماضيين مع أسبوع دبي للتصميم، شعرت أنا وزوجتي وإليف ريسيتوغلو، المديرة الإبداعية لمجموعة "إيزولا" للتصميم، بأنّ اليوم هو الوقت الأنسب للتوجّه نحو دبي وافتتاح فرعنا الأول على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط. فلا شكّ في أنّ منطقة الخليج تتحوّل بشكل سريع إلى وجهة عالمية رائدة للإبداع والنمو، مدفوعةً بطموح مواهبها اللامحدود ورؤيتها الثاقبة وشغفها الكبير بالتقدّم والنمو".

وأضاف جابرييل كافالارو: "نثق تماماً بقدرتنا على الإسهام بشكل ملحوظ في الارتقاء بقطاع التصميم ويسرّنا أن نكون اليوم جزءاً من هذه المسيرة الطموحة، حيث نحظى بفرصة تقديم نهجنا المبتكر وحلولنا العصرية ضمن سوق يشهد تغيّرات متسارعة باستمرار".

ومن جانبها، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "يواصل قطاع التصميم في دبي اكتساب سمعة عالمية مرموقة وإحراز تقدّم ملحوظ في مسيرته الطموحة نحو النمو وتحقيق الأثر الإيجابي الملموس. ويُعدّ استقطاب إحدى العلامات العالمية المتميّزة في عالم التصميم مثل مجموعة "إيزولا" للتصميم إنجازاً بارزاً يُضاف إلى سجل حي دبي للتصميم الحافل بالإنجازات منذ تأسيسه. نفخر ونعتز بأن يكون ي دبي للتصميم الوجهة المفضّلة لنخبة من أبرز شركات التصميم من حول العالم، مؤكدين التزامنا الراسخ بمواصلة إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة والعالمية للارتقاء بالفرص والخدمات التي تقدّمها منظومتنا الإبداعية الرائدة".

وأضافت خديجة البستكي: "نطمح من خلال هذه المرحلة الجديدة من النمو في حي دبي للتصميم إلى إطلاق المزيد من مبادرات التصميم الدائري الرئيسية وتمكين مجموعة "إيزولا" للتصميم ومجتمعها المبدع من الاستفادة ممّا تتغنّى به منطقتنا من خبرات ومواهب إبداعية، قادرة على ترك بصمة متميّزة في عالم التصميم".

وسوف تتعاون مجموعة "إيزولا" للتصميم مع حي دبي للتصميم ومجموعة من الشركاء المحليين خلال الأشهر المقبلة، لتنظيم إحدى أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم المقرّرة خلال شهر نوفمبر المقبل. وسيجري الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذا التعاون خلال الأسابيع المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم هو وجهة عالمية رائدة للإبداع، تهدف إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي المحلي. وتضمّ هذه الوجهة منظومة حيوية متكاملة تستضيف ما يزيد عن ألف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية والشركات الناشئة، علماً أنها الشريك الإستراتيجي لأسبوع دبي للتصميم.

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