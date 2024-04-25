مجموعة "إينوك" تتعاون مع شركة "لويال" لتعزيز تجربة أعضاء برنامج "YES"

دبي, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- عيّنت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتكاملة، شركة "لويال"، شريك الولاء التكنولوجي المبتكر، لدمج Access Point، منصة الخدمة الذاتية الخاصة بها، في برنامج المكافآت الخاص بالمجموعة.

ستساهم هذه الخطوة في إحداث ثورة في برنامج المكافآت "YES"، حيث ستتيح للأعضاء كسب واسترداد النقاط بسلاسة عبر شبكة واسعة من المتاجر التي تدعمها تقنية البلوكتشين المتطورة من "لويال".

Saif Humaid Al Falasi, Group CEO, ENOC & Ashish Kumar Singh, CEO of Loyyal during the signing ceremony

مع وجود شركات عدة ضمن شبكة شركاء "لويال"، يمكن للأعضاء توقع مرونة وراحة لا مثيل لهما في كسب واسترداد المكافآت.

وفي هذا الصدد، علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سعادة سيف حميد الفلاسي، قائلاً: "أطلقت مجموعة اينوك برنامج المكافآت "YES" لتزويد العملاء بقيمة مضافة وحوافز على مشترياتهم عبر شبكتنا الواسعة. فتدعم هذه العلاقة مع "لويال" التزامنا بالتعاون مع الشركاء ذوي التفكير المماثل لتحسين عروضنا، وسنواصل وضع عملائنا في المقام الأول في إطار سعينا لتعزيز تجربة العملاء بشكل عام".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "لويال"، "أشيش كومار سينغ": "إنّ "لويال" ملتزمة بإحداث تغيير جذري في مجال الولاء من خلال تسخير إمكانات تقنية البلوكتشين. ومن خلال منتجنا الرائد، Access Point، سيتمتع برنامج YES من إينوك بشبكة شركاء موسعة ونظام بيئي واسع النطاق، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة واسعة من مزايا الولاء عبر قنوات متعددة".

والجدير بالذكر أنّ برنامج المكافآت "YES" يوفر للعملاء مكافآت سريعة من خلال تطبيق الهاتف المحمول المتطور. فيمكن للعملاء كسب واسترداد النقاط على الفور في كل عملية شراء عن طريق تنزيل تطبيق "YES" الذي يعمل عبر جميع مواقع إنوك، بما في ذلك محطات خدمة إنوك، وزوم، وأوتوبرو، وتسجيل، والمزيد.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج المكافآت للعملاء توفير المال على خدمات المطاعم والتجميل والصحة والرحلات الترفيهية.

كما يتوفر تطبيق "نعم" على متجر التطبيقات لأجهزة "أي أو أس" وعلى "غوغل بلاي" لأجهزة "أندرويد". وعلى تطبيقات هواوي، مما يوفر الراحة لجميع المستخدمين.

لا تعمل هذه الشراكة على تحسين مشاركة العملاء فحسب، بل تعمل أيضًا على تبسيط العمليات وتقليل عمليات التعاقد وزيادة الإنتاجية. فبات بأمكان الأعضاء الآن الاستمتاع بتجربة مكافآت سلسة، مدعومة بالإمكانيات المبتكرة لتقنية البلوكتشين.

- انتهى -

حول لويال

لويال هي شركة رائدة في مجال الثورة التي تشهدها برامج الولاء من خلال منصتها العالمية التي تدمج تقنية البلوكتشين والعقود الذكية. وبعد خبرة تزيد عن ثماني سنوات، رسخت لويال مكانتها كشركة رائدة في قطاع برامج الولاء، حيث تقود الابتكار والتحول في هذا المجال.

تتمثل مهمة لويال في إعادة تعريف برامج الولاء من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين لتعزيز الإيرادات الإضافية داخل أنظمة الولاء، وفي الوقت عينه، خلق تجارب سلسة وشفافة ومجزية لكل من الشركات والمستهلكين. إن تفاني الشركة في الابتكار والتزامها بتلبية المتطلبات المتغيرة في قطاع الولاء هما ما يميزانها عن غيرها.

صُمِمَت منصة لويال، "Access Point"، خصيصًا لإحداث نقلة نوعية في برامج الولاء من خلال تبني العمليات التجارية الذكية لتعزيز فرص النمو وتقديم تجارب أكثر إمتاعًا للأعضاء ورحلات أفضل للعملاء. اليوم، توفر حلول لويال الوقت والتكلفة عند استقطاب الشركاء وتوسيع الشبكة وإطلاق الحملات التكتيكية متعددة الشركاء. أما بالنسبة للمستقبل، تتصور لويال إمكانية التشغيل البيني للقيمة مع تحكم كامل، مما يُمكِّن العملاء من تشغيل برامج ولاء عالية الربحية بتكاليف أقل.

مع توسع لويال في أسواق جديدة، بما في ذلك الشرق الأوسط، تظل الشركة ملتزمة برؤيتها المتمثلة في تحويل مشهد الولاء على الصعيد العالمي. ومن خلال دمج تقنية البلوكتشين في الاستخدام العملي، تواصل لويال ريادة دفة إعادة تعريف برامج الولاء للعصر الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.loyyal.com

حول مجموعة إينوك

مجموعة إينوك هي شركة طاقة عالمية متكاملة رائدة ومملوكة بالكامل لحكومة دبي، وهي جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. تمتلك مجموعة إينوك وتدير أصولاً في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتوريد والتشغيل والمخازن وتجارة الوقود بالقطاعين التجاري والصناعي وتزويد قطاع الطيران بالوقود.

تشمل العمليات التجارية العامة للمجموعة خدمات السيارات وتجارة الأغذية والمشروبات وخدمات التصنيع.

تخدم المجموعة آلاف العملاء في أكثر من 60 سوقًا، وتوظف قوة عاملة متعددة الجنسيات تزيد عن 12500 موظف، وتنشر خدمة العملاء ذات المستوى العالمي وأحدث الابتكارات والتقنيات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات لتمكين التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.enoc.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2396554/ENOC_Group_partners_with_Loyyal.jpg