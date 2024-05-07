مجموعة "نيوروكير جروب أيه جي" تُعيِّن طارق التيتي نائباً أول لرئيس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترسيخاً لالتزام المجموعة تجاه قطاع الصحة في الشرق الأوسط

كان طارق قد شغل من قبل مناصب عدة قيادية في كلٍّ من مدينة دبي الطبية، وكليفلاند كلينك أبوظبي التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية، وبروكسيمي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم مجموعة "نيوروكير جروب أيه جي" (المُشار إليها باسم "نيوروكير" أو "الشركة") -الشركة الرائدة في الابتكار في مجال خدمات الصحة النفسية المخصصة وتعزيز أداء الأخصائيين السريريين لتقديم أفضل الخدمات- عن تعيين طارق التيتي نائباً أول لرئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Tariq El-Titi, neurocare SVP for the MENA region

طارق أخصائيٌّ متمرسٌ في مجال الرعاية الصحية، يتمتع بخبرة واسعة في مشاريع الشركات الناشئة في قطاع الرعاية الصحية والمناصب القيادية الإستراتيجية العُليا. عمل طارق على مدار مسيرته المهنية في العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الخاصة والعامة، والمؤسسات شبه الحكومية، والشركات الناشئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

انتقل طارق عام 2003 من المملكة المتحدة إلى الإمارات العربية المتحدة؛ حيث انهمك في السنوات العشرين الماضية في أعمال تطوير وتنمية قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة دول الخليج العربية بصفة عامة. يتجلى تأثير طارق العميق على هذا القطاع من خلال المناصب القيادية التنفيذية الجوهرية التي شغلها والتي لعبت دوراً محورياً في تدشين ورعاية مبادرات الرعاية الصحية الرائدة، مثل مدينة دبي الطبية، وكليفلاند كلينك أبوظبي التابعة لشركة مبادلة للرعاية الصحية، وبروكسيمي.

وانطلاقاً من اهتمامه الشديد بإدخال التقنيات الثورية الجديدة في مجال الرعاية الصحية إلى منطقة الشرق الأوسط، أسس طارق شركة جانوس فينشرز عام 2018 لتعزيز التزامه بتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية. أطلقت الشركة منذ ذلك الحين مجموعة من مشاريع استثمار رأس المال المخاطر في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. يتمتع طارق بسجل حافل في جذب التمويل والاستثمارات يتضمن صفقات بيع أسهم عالية القيمة.

وبهذه المناسبة صرَّح السيد توماس ميتشتيرشايمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيوروكير جروب أيه جي" قائلاً: "نرحب بحفاوة بطارق عضواً في فريق نيوروكير، إن سجله المُعتمَد الحافل بالإنجازات ورؤيته الإستراتيجية بشكل مثالي يتسقان مع التزامنا بالاستثمار في التنمية وبناء قيادة قوية. وبفضل خبرات طارق، نحن على استعداد لترسيخ أقدامنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز رسالتنا الهادفة إلى ابتكار خدمات علاجية للصحة للنفسية مُخصصة حسب حالة كل مريض، وترك أثر إيجابي على قطاع الصحة في المنطقة".

صرح طارق التيتي قائلاً: "لقد ارتفع مستوى الوعي العالمي والإدراك فيما يخص الصحة النفسية بشكل كبير على مدار السنوات الماضية. نظراً لتغير الوصمة المحيطة بالصحة النفسية، تزداد الحاجة إلى حلول مبتكرة إلى حد لم يسبق له مثيل"، وأضاف قائلاً: "يسعدني ويشرفني الانضمام إلى توم وفريق القيادة العالمي لمجموعة نيوروكير لتقديم خدمات الصحة النفسية المتقدمة التي تمس الحاجة إليها ونضمن التعافي للأفراد في مختلف أنحاء المنطقة".

نُبذة عن مجموعة "نيوروكير جروب أيه جي"

تعمل مجموعة "نيوروكير" على إحداث تغيير جوهري في خدمات الرعاية بالصحة النفسية وذلك بتقديم نهج تكثر الحاجة إليه في هذا المجال ونعني به العلاج المتكامل المُخصص حسب حالة كل مريض والذي يستند إلى أدلة سريرية قوية. أما منصة العلاج الرقمي (DTP) التي أطلقتها مجموعة "نيوروكير" فهي المنصة الأولى من نوعها في مجال الصحة النفسية والعقلية، تعمل هذه المنصة على تمكين الأطباء من تقديم أفضل رعاية لمرضاهم وعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض النفسية والعصبية. بعد التقييم المُفصَّل لحالة المريض، تقدم مجموعة "نيوروكير" الدعم للأخصائيين السريريين لوضع خطط علاجية مُخصصة حسب حالة الفرد ومُصممة لمساعدة المريض على الوصول إلى نتائج قوية ومستمرة، وتحسين قدرته على التنظيم الانفعالي الذاتي، وقدرته على الصمود، ومهاراته الاجتماعية، وكل هذا بتكلفة ميسورة لنظام الرعاية الصحية. تجمع هذه الخطط العلاجية بين الأساليب والأدوات المبتكرة مثل العلاج النفسي، والتعديل العصبي، والنوم الصحي، إضافة إلى التأمل لتقديم المساعدة بأفضل ما يمكن لكل مريض. تدعم البيانات المنشورة في الدوريات العلمية الرائدة بقوة هذا النهج الشامل الذي يتضمن استخدام منصة DTP؛ إذ تُظهر مُعدل استجابة يصل إلى~65%، ومُعدل تعافٍ >55%، مع قدرٍ ضئيل فقط من الآثار الجانبية. تُستخدم منصة DTP التابعة لمجموعة "نيوروكير" حالياً في العيادات التابعة للشركة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا، إضافة إلى عدد متزايد من العيادات الأخرى غير التابعة للشركة.

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