مجموعة Abacus تفتتح مكتبًا في أبوظبي لتعزيز حضورها في الإمارات العربية المتحدة

المقر الجديد في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) يوسّع نطاق أعمال الشركة في دولة الإمارات ويقرّب Abacus من عملائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط

لندن، 14 يناير 2026 /PRNewswire/ -- افتتحت مجموعة Abacus، المزود الرائد عالميًا لخدمات تقنية المعلومات المُدارة ("MSP") وخدمات الأمن السيبراني المُدارة ("MSSP") للقطاعات عالية التنظيم، مكتبًا جديدًا لها في أبوظبي، لتعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط.

يأتي هذا الافتتاح عقب التوسّع الأخير لمجموعة Abacus في دبي، مما يمثل المرحلة الثانية من خطط النمو الإستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة. بفضل المكتبين معًا، يمكن لـ Abacus دعم النطاق الكامل لمنظومة الخدمات المالية في الدولة، كما يعكسان التزامها طويل الأمد بضمان حصول الشركات في مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة الأوسع على خبرات متخصصة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني، تُقدَّم محليًا وبشكل مباشر.

يقع المكتب الجديد داخل سوق أبوظبي العالمي(ADGM) ، أحد المراكز المالية الدولية الرائدة والأسرع نموًا في العالم. بفضل إطاره التنظيمي القوي، والتطبيق المباشر للولاية القضائية للقانون الإنجليزي العام، إلى جانب المجتمع المتنامي بسرعة من مديري الأصول والمؤسسات المالية العالمية، أصبح سوق أبوظبي العالمي وجهة مفضلة للشركات الباحثة عن بيئة آمنة ومتقدمة لممارسة أعمالها.

يأتي توسّع مجموعة Abacus مدفوعًا بالنجاح المُثبت الذي حققته المنطقة وبالنمو المستمر في حجم الطلب، ما يجذب كلاً من مديري الأصول الناشئين والكيانات العالمية الراسخة للتوسّع في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوفّر الإطار التنظيمي الرائد عالميًا في دولة الإمارات أساسًا قويًا، لا سيما للجهات الخاضعة للتنظيم. والأهم من ذلك، أن Abacus ستواصل تعاونها الوثيق مع الجهات التنظيمية، كما سيتم تعزيز تبادل معلومات التهديدات القيّمة بفضل القدرات العالمية المتقدمة للشركة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك الاستجابة للحوادث وعمليات فِرق الاختراق (Red Team).

قال Tom Cole، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في مجموعة Abacus: "افتتاح مكتب في أبوظبي هو الخطوة الطبيعية التالية في التوسّع الإستراتيجي لـ Abacus عبر دولة الإمارات. فقد رسّخت المدينة مكانتها كمركز دولي رئيسي لمديري الأصول ولقطاع الخدمات المالية الأوسع، حيث توفّر وصولًا استثنائيًا إلى رأس المال، وبيئة تنظيمية داعمة، وقاعدة غنية من الكفاءات. ويمكن أن تضيف Abacus قيمة كبيرة هنا من خلال توفير قدرات تقنية المعلومات والأمن السيبراني التي تحتاج إليها الشركات مع الخبرات المحلية والدعم الميداني المباشر الذي تتوقعه".

من خلال مكتبها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ستقدّم Abacus باقة خدماتها الكاملة في مجال تقنية المعلومات المُدارة، والخدمات متعددة السُحُب، والأمن السيبراني — بما في ذلك حل abacusFlex الرائد في السوق، وخدمات الاستجابة الطارئة المتخصصة، وعمليات فِرق الاختراق — لمساعدة الشركات على الامتثال للوائح سوق أبوظبي العالمي، وبناء دفاعات استباقية في مجال الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات المتطورة باستمرار.

نبذة عن مجموعة Abacus

مجموعة Abacus هي مزوّد عالمي لخدمات تقنية المعلومات المُدارة والأمن السيبراني، ومتخصصة في تلبية الاحتياجات الفريدة للصناعات عالية التنظيم. وبفضل خبرتها العميقة في البيئات متعددة السُحُب، والامتثال التنظيمي، وحلول تقنية المعلومات كخدمة، تمكّن مجموعة Abacus الشركات من العمل بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

توفّر منصة abacusFlex متعددة السُحُب المبتكرة والحائزة على جوائز، جميع متطلبات التكنولوجيا والأمن كخدمة، مما يتيح للعملاء تلبية المتطلبات المتطورة للأمن السيبراني، والامتثال التنظيمي، والبنية التحتية.

تدعم مجموعة Abacus عملاءها في الأسواق العالمية الخاضعة للتنظيم، مع مقرّين رئيسيين في نيويورك ولندن. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.abacusgroupllc.com.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي (ADGM) هو المركز المالي الدولي (IFC) الرائد في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث المساحة، كما أنه أكبر مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث عدد التراخيص النشطة.

سوق أبوظبي العالمي أيضًا واحد من عدد محدود من الولايات القضائية على مستوى العالم — والوحيد إقليميًا — الذي يطبّق بشكل مباشر النظام القانوني الموثوق للقانون الإنجليزي العام.

يحكم سوق أبوظبي العالمي على جزيرتي المارية والريم، المُصنفتين معًا كمنطقة أبوظبي الحرة المالية، ويربط اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) بالأسواق العالمية. كما تدعم منظومته التقدُّمية والشاملة ازدهار المؤسسات المالية وغير المالية، عبر دعم الابتكار، والنمو المستدام، والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

ومن خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزّز سوق أبوظبي العالمي مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال"، ومركزًا عالميًا رائدًا للتمويل والاستثمار والمشاريع.

