مجموعة ALA و OWS أوتوموتيف تطلقان رسمياً المشروع المشترك خلال معرض دبي للطيران 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

في خطوة تُعد علامة فارقة في قطاعات الطيران والدفاع في المنطقة، أعلنت مجموعة ALA ، المزود العالمي لحلول سلاسل الإمداد في أسواق الطيران والدفاع، وشركة OWS أوتوموتيف رسمياً توقيع اتفاقية مشروع مشترك خلال معرض دبي للطيران. وجرت مراسم التوقيع بحضور نخبة من قادة القطاع وممثلي الجهات الحكومية، إيذاناً ببدء فصل جديد في مجال إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بالطيران والدفاع عبر دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ALA Group and OWS Automotive Officially Launch Joint Venture at Dubai Air Show 2025

وسيبدأ المشروع المشترك فوراً في التعاون مع كبرى الجهات العاملة في قطاعي الطيران والدفاع، من خلال تقديم منصة متكاملة لإدارة سلسلة الإمداد تشمل: توريد قطع الغيار عالمياً، خدمات التجميع والتجهيز (Kitting)، دعم الصيانة والإصلاح (MRO)، بالإضافة إلى خدمات التسليم الفوري. وسيتخذ الكيان الجديد من دولة الإمارات مقراً رئيسياً له، مع خطط للتوسع إلى مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فيتوريو جينا، الشريك المؤسس ونائب الرئيس في مجموعة ALA : "يمثل هذا التوقيع خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في إنشاء مركز عالمي متكامل لسلاسل الإمداد في منطقة الخليج. كما يعكس طموحنا المشترك في دعم التوطين، وتعزيز الكفاءة، وتوفير حلول طيران ودفاع عالمية المستوى لشركائنا في المنطقة."

وأضاف ماورو رومانو، الرئيس التنفيذي لـ ALA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"يمثل هذا الإعلان بداية التزام طويل الأمد بدعم قطاعي الطيران والدفاع في المنطقة من خلال الابتكار والمرونة والتعاون."

من جانبه، قال أويس زهران، الرئيس التنفيذي لشركة OWS أوتوموتيف:

"يمثل هذا التوقيع ثمرة أشهر من التخطيط والعمل المشترك. ومن خلال تعاوننا مع ALA ، نبني منظومة متكاملة ستعزز الاعتماد الذاتي في المنطقة وتدفع نمو طويل الأمد."

وشكّل معرض دبي للطيران المنصة المثالية للكشف عن هذا المشروع، لما يمثله من دور محوري في رسم ملامح مستقبل قطاعي الطيران والدفاع في الشرق الأوسط.

نبذة عن مجموعة ALA

تُعد مجموعة ALA واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في دعم سلاسل الإمداد لقطاعات الطيران والدفاع والسكك الحديدية والتقنيات العالية. وعلى مدار أكثر من 35 عاماً، رسّخت المجموعة نفسها كشريك موثوق يقدم حلولاً متكاملة لإدارة وتوزيع المنتجات والخدمات والحلول الهندسية عالية الأداء، بهدف تبسيط وتحسين عمليات سلاسل الإمداد لدى العملاء. تمتد عمليات ALA عبر أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، حيث توفر حلولاً معتمدة وفق أعلى معايير الجودة في الخدمات اللوجستية وإدارة المخزون والمشتريات لمصنّعي المعدات الأصلية (OEM) ومراكز الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) والجهات الحكومية حول العالم.

www.alacorporation.com

نبذة عن OWS أوتوموتيف

تُعد شركة OWS أوتوموتيف رائدة إقليمية في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة المستدامة لأساطيل المركبات، حيث تدعم الجهات الحكومية والمشغّلين الرئيسيين لأساطيل المركبات عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تجمع OWS بين الخبرة التقنية والشراكات المحلية القوية لتقديم حلول فعّالة من حيث التكلفة ومستدامة في إدارة الأساطيل وخدمات الصيانة والإصلاح.

www.owsauto.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2831042/Joint_Venture_OWS_Automotive.jpg