مجموعة Ashwin Sheth Group تشارك في معرض العقارات الهندي المقام بمدينة دبي

مومباي، الهند، 7 ديسمبر، 2023/PRNewswire/ -- تستعد مجموعة Ashwin Sheth Group (ASG)، إحدى الشركات الشهيرة في قطاع العقارات في السوق الهندي والمشهود لها بخبرة كبيرة تبلغ 37 عامًا، كما أنها أحد صناع مشروعي Iris Blue وIris Bay في دبي، للتألق في "معرض العقارات الهندي" المرموق المقام في مدينة دبي، والذي تستضيفه شركة Maxpo Exhibitions بالتعاون مع وكالة العقارات الهندية CREDAI MCHI. ومن المقرر أن يقام هذا الحدث الذي طال انتظاره في يومي 9 و10 ديسمبر من العام الجاري 2023 في فندق موڤنبيك جراند البستان الفاخر بمدينة دبي، وستعرض الشركة أعمالها في كشك العرض رقم PS–2، جناح مومباي.

تمتلك مجموعة Ashwin Sheth Group أكثر من 80 مشروعًا فاخرًا متنوعًا في جميع أنحاء العالم ودائمًا ما حصلت على العديد من الإشادات لصياغتها روائع معمارية فريدة. وستقوم الشركة بعرض مشاريعها الكبرى ومعالمها الشهيرة على غرار Edmont Aurelia وSheth Zuri وSheth Montana و72 West وSheth Avalon وSheth Avante وSheth Cnergy وكذلك Sheth Vasant Lawns في معرض العقارات. فهذه المشاريع تجسد الفخامة وتضع معايير جديدة في مجال الاستدامة والجودة والتصميم المتميز.

إن قدرة مجموعة ASG على إنشاء مساحات سكنية تشع بالأناقة والراحة والشعور القوي بالمجتمع هي نتيجة لتكاملها السلس لهذه العناصر الأساسية. ويرجع نجاح المجموعة إلى اهتمامها بكافة التفاصيل، الظاهرة منها والباطنة، إلى جانب التخطيط الاستراتيجي السليم والتكامل التكنولوجي المبتكر. وتتمحور قيم مجموعة Ashwin Sheth حول التفاني في العمل حتى اكتساب رضا العملاء، الأمر الذي يظهر في كل مشروع يجسد السعي المستمر للمجموعة نحو الكمال.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد Bhavik Bhandari، كبير موظفي المبيعات والتسويق (CSMO) في مجموعة Ashwin Sheth Group، عن حماسه للحدث القادم، قائلا: "توفر لنا المشاركة في معرض العقارات الهندي المقام بمدينة دبي فرصة رائعة للتواصل مع المغتربين الهنود. وباعتبارها وجهة استثمارية جذابة، فإن مجموعة ASG تدعوا الهنود غير المقيمين، من خلال خيارات الدفع الجذابة التي تقدمها، لاستكشاف قطاع العقارات الفاخرة لمدينة مومباي. ويمثل هذا المعرض فرصة ذهبية للهنود في الخارج للاستثمار في سوق العقارات النابض بالحياة في الهند، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي الثابت واستقرار البلاد، إلى جانب تقنيات البناء المتقدمة ومجموعة من المشاريع الجديدة التي سيجري إطلاقها".

تواصل مجموعة ASG، مع وجود مساحة واسعة تبلغ حوالي 35 مليون قدم مربع، توسعها في الأسواق الصغيرة المزدهرة، الأمر الذي يوفر قيمة كبيرة لأصحاب المصلحة والمساهمين. وقد كرمت العلامة التجارية بالعديد من الجوائز المرموقة في الصناعة، بما في ذلك جائزة "Most Preferred Brand لعام 2023" وجائزة "Developer of the Year لعام 2023". كما حصل مشروع Sheth Avalon المرموق الخاص بالمجموعة على جائزة "Best Upcoming Residential Project" في حفل جوائز CIA World Construction and Infra Award، إلى جانب جائزة "Luxury Residential Development" في حفل جوائز International Realty Awards، آسيا لعام 2023.

تم تأسيس مجموعة Ashwin Sheth عام 1987، وهي إحدى الشركات الرائدة المتخصصة في مجال التطوير العقاري في الهند ودبي، وتشتهر المجموعة بتصميماتها الفريدة وتفكيرها المعاصر. ودخلت المجموعة، مع أكثر من 80 مشروعًا فاخرًا على مستوى العالم، بما في ذلك مشاريع كبرى ورئيسية على غرار Viviana Mall في مدينة ثين الهندي وIris Bay في مدينة دبي، وBeauMonde في منطقة برابهاديفي، إلى جانب مشاريع أخرى مثل Montana في مدينة مولوند الهندية، في شراكة مع الشركات الاستشارية الرائدة في خلق قيمة لعملائها.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة: https://www.ashwinshethgroup.com/nri/

