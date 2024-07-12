مجموعة Ashwin Sheth تُخطط لاستثمار أكثر من 4500 كرور روبية هندية خلال السنوات 3-5 المقبلة؛ وتسدل الستار عن شعارها الجديد ورؤيتها للنمو

~ تحتفل مجموعة Ashwin Sheth بإرثها الذي يمتد على مدار 38 عامًا في سوق العقارات

~ حققت مجموعة Ashwin Sheth عائدات مبيعات بلغت 1486 كرور روبية هندية في السنة المالية 23-24، الأمر الذي يمثل نمو هائل بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنة المالية 22-23

~ تخطط مجموعة Ashwin Sheth لتوسيع محفظة أعمالها في منطقة مومباي الحضرية MMR وتتجه إلى بنغالور ودلهي العاصمة الوطنية (NCR)، بالإضافة إلى خطط للإنخراط في أسواق حيدر أباد وتشيناي وغوا

~ تهدف الشركة إلى الاستثمار بشكل كبير في الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة خلال السنوات 3-5 المقبلة

~ تعتزم الشركة إجراء طرح عام أولي IPO خلال فترة 18-24 شهرًا القادمة.

مومباي، الهند, 12 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ مجموعة Ashwin Sheth، الشركة الرائدة في سوق العقارات الفاخرة بمنطقة مومباي الحضرية MMR، أن تعلن عن إطلاق مبادرة لإعادة تسمية علامتها التجارية احتفالاً بإرثها الاستثنائي الذي يمتد على مدار 38 عامًا، والذي شهد نموًا هائلاً قدره ثلاثة أضعاف 3x وخططًا للتوسع في مدن رئيسية أخرى. وتَكريسا لالتزامها الذي لا يتزعزع بالجودة والتصميم، وتعزيزًا لرفاهية عملائها، كشفت مجموعة Ashwin Sheth النقاب عن شعار ورؤية جديدين.

Ashwin Sheth Group plans to invest over ₹4500 crores in the next 3-5 years; unveils New Logo and Growth Vision

تعاونت مجموعة Ashwin Sheth مع chlorophyll، الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الاستشارات المتكاملة للعلامات التجارية في الهند، لتطوير هوية علامتها التجارية الجديدة. هذا ويتكون الشعار الجديد للمجموعة من حرفي "A" و"S"، معبرًا عن التزام المجموعة ببناء مساحات سكنية راقية تعكس تطلعات قاطنيها الذين تعتبرهم مجموعة Ashwin Sheth شركاء في النجاح. أما شعار الشركة الجديد، "عالمنا يعكس عالمك"، فيجسد تفاني المجموعة في فهم احتياجات عملائها وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Ashwin Sheth، رئيس مجلس إدارة مجموعة Ashwin Sheth والمدير التنفيذي لها، قائلًا: "لطالما لعب قطاع العقارات في الهند دورًا رئيسيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مساهمًا بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد GDP. ومع تصدر مومباي لسوق العقارات الفاخرة وازدهار سوق العقارات بأكمله، رأينا أن هذه هي اللحظة المثالية للارتقاء بمكانتنا إلى مستويات أعلى. تُمثل إعادة صياغة علامتنا التجارية إنجازًا مهمًا في مسيرتنا، وتعكس التزامنا الراسخ بخلق مساكن تتناغم مع تطلعات عملائنا. فبعد تحقيق مبيعات بقيمة 1486 كرور روبية هندية في السنة المالية 23-2024، والحفاظ على مسار نمو هائل بمقدار ثلاثة أضعاف، فقد كان عامنا المالي 2023-2024 استثنائيًا. هذه مجرد بداية فقط. وللمضي قدمًا، نركز على إعادة تعريف نمط الحياة الحضرية من خلال الابتكار والاستدامة وبناء مجتمعات حضارية مترامية الأطراف. ومع الرؤية والهوية التجارية الجديدتين، يطلق فريقي عليها اسم Ashwin Sheth 2.0".

وأضاف السيد Prabhakar Azad، رئيس قسم الموظفين والعمليات بمجموعة Ashwin Sheth، قائلًا: "يعد التزامنا بموظفينا وترسيخ قيمنا الراسخة بمثابة الركيزة الأساسية في نجاح شركتنا. ومن خلال دمج أنظمة SAP وHONO وSmart APP وSFDC، فإننا نعمل على تحسين كفاءتنا التشغيلية بشكل مستمر لنضمن تجاوز تطلعات عملائنا دائماً، ونخطو خطى ثابتة نحو أن نصبح شركة رائدة في مجال التكنولوجيا. في السنة المالية 23-2024، تم الاعتراف بمجموعة Ashwin Sheth كواحدة من أفضل الشركات لإدارة دورة الرواتب الخاصة بها. ونحن نكرس جهودنا لجذب وتوظيف أفضل المواهب في المجال، بما يضمن أن يضع فريقنا الإداري معايير الخبرة وأفضل الممارسات التجارية الرائدة في القطاع. كما نلتزم أيضًا بتعزيز ثقافة عمل عالمية المستوى وتوفير فرص نمو استثنائية لمواهبنا المتميزة، الأمر الذي بدوره سيساعدنا على تحقيق المزيد من النجاحات".

ومن جانبه، صرح السيد Bhavik Bhandari، الرئيس التنفيذي لقسم المبيعات والتسويق بمجموعة Ashwin Sheth، قائلًا: "بدافع الشغف الدائم بالابتكار، أعادت مجموعة Ashwin Sheth تعريف مفهوم الفخامة من خلال فهم عميق للسياق. ومع انطلاقنا في رحلة توسع مستقبلية، فإن علامة Ashwin Sheth 2.0 تجسد تفانينا لتوفير ليس مجرد أماكن سكن، بل أيضًا فهم لرغباتكم واحتياجاتكم وتطلعاتكم. نحن نتوسع بقوة في منطقة مومباي الحضرية MMR، وسنطلق قريبًا مشاريع في كلًا من كانديفالي وبوريفالي وسيفري وجوهو و7 راستة وطريق مارين درايف وكذلك طريق نيبين سي، فضلًا عن مدينة جورجاون وثين ومولوند ومزاجون. كما سننخرط قريبًا في أسواق بعض المدن على غرار بنغالور وبونا ودلهي العاصمة الوطنية (NCR) وتشيناي وحيدر آباد وغوا. ولا يزال تركيزنا ينصب على المواقع المتميزة والتخطيط الدقيق والتصميم المبتكر والجودة التي لا مثيل لها. إن عملية إعادة تسمية علامتنا التجارية أكثر من مجرد هوية جديدة؛ إنها تمثل التزامنا بتصميم أنماط حياة متكاملة تعكس جوهر عملائنا. ومع استمرارنا في الابتكار والنمو، فنحن على أهبة الاستعداد لتقديم قيمة لا تضاهى وتجارب استثنائية، وتعزيز موقعنا كرواد في قطاع العقارات. كجزء من رؤية CMD وخطط التوسع، تخطط الشركة لتكون ضمن أفضل 10 شركات عقارية رائدة في الهند خلال السنوات 4-5 القادمة".

وتعليقًا على الهوية التجارية الجديدة للمجموعة، صرح السيد Kiran Khalap، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة chlorophyll للعلامات التجارية والاستشارات الإعلامية، قائلًا: "يتميز قطاع العقارات في الهند بعدد قليل من العلامات التجارية التي تتبني عقلية القومية الهندية. وبالنظر إلى طموح مجموعة Ashwin Sheth بأن تصبح واحدة من تلك العلامات التجارية، احتاجت chlorophyll إلى استخدام عمليتها الصارمة (ideantity™) لفهم العقلية القومية الهندية. وظهرت نتيجة مفاجئة وهي أن الرفاهية الحقيقية تتمثل في فهم حقيقي لاحتياجات المشتري، وهو شيء برعت فيه مجموعة Ashwin Sheth. وهذا قادنا إلى التعبير عن معنى العلامة التجارية بشكل مرئي مذهل (حيث كان حرفي A وS عبارة عن صور معكوسة) مع شعار العلامة التجارية: عالمنا يعكس عالمك.

ونحن نؤمن بأن علامتنا التجارية الجديدة ideantity™ هي أسرع طريقة لإيجاد مكان في أغلى العقارات على وجه الأرض: الذاكرة البشرية!"

تخطط الشركة أيضًا لاستكشاف مجالات جديدة للنمو تشمل الاستحواذ على أراضيٍ جديدة في مواقع استراتيجية. وسيتضمن هذا الأمر المشاريع المشتركة ومشروعات إعادة التطوير وغيرها. كما تعمل المجموعة على توسيع محفظة منتجاتها عبر العقارات السكنية والتجارية والمدن المتكاملة والفلل والبيع بالتجزئة وعقارات الاستخدامات المتنوعة والبيوت الزراعية ومساحات العمل المشتركة والمنازل الثانوية والمستودعات.

مع خطط التوسع الطموحة والمبادرات الرائدة في مجال الاستدامة واحتمال إجراء طرح عام أوّلي IPO وَشِيك، تستعد مجموعة ASG لترقية إرثها في قطاع العقارات الهندي.

نبذة عن مجموعة Ashwin Sheth Group :

تأسست مجموعة Ashwin Sheth عام 1986، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال التطوير العقاري بالهند ودبي. تشتهر المجموعة بتصميماتها المبتكرة وتوجهها المستقبلي، حيث تركت بصمة لا تمحى على خارطة التطوير العقاري بأكثر من 82 مشروعًا عقاريًا فاخرًا حول العالم. وتعد المعالم البارزة على غرار Viviana Mall في ميدنة ثين الهندية وIris Bay في دبي وكذلك Beaumonde وCnergy في منطقة برابهاديفي، بالإضافة إلى Montana في مولوند شواهد على التزام المجموعة بالتميز. بالشراكة مع كبار الاستشاريين في مجال الهندسة المعمارية والتصميم والهندسة والبناء، تقدم مجموعة Ashwin Sheth باستمرار قيمة مميزة لعملائها.

على مدى أكثر من ثلاثة عقود، قامت المجموعة برعاية أكثر من 35 ألف عائلة سعيدة نحو تحقيق حلم امتلاك منازلهم، كما قامت بتطوير أكثر من 38 مليون قدم مربع من العقارات، مما أكسبها سمعة طيبة في الجودة والموثوقية. تحت القيادة الرشيدة للسيد Ashwin Sheth، اكتسبت المجموعة خبرة واسعة لأكثر من ثلاثة عقود في المجال. وقد تم الاعتراف بمساهمات Sheth المتميزة من خلال حصوله على جائزة "رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي CMD للعام" وجائزة "القائد المثالي للعام" وكذلك جائزة "محترف العقارات للعام"، مما يعد دليلاً على قيادته المبتكرة.

هذا وحصدت الشركة العديد من الجوائز المرموقة في مجال العقارات، بما في ذلك جائزة "أفضل مكان للعمل" وجائزة "العلامة التجارية المفضلة" وكذلك جائزة "مطوّر العام في القطاع السكني". تواصل مجموعة Ashwin Sheth، من خلال التركيز على التوسع والتفاني في إرضاء العملاء، تشكيل خريطة قطاع العقارات بخبرتها التي لا مثيل لها والتزامها بالتميز.

لمعرفة المزيد، يرجى النقر على: https://www.ashwinshethgroup.com/

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

مجموعة Ashwin Sheth Group

Riddhi Vira | العلاقات العامة وشركة Corpcom

9619776362 | [email protected]

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2457266/Ashwin_Sheth_Group.jpg