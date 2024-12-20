مجموعة Chery تؤسس أكبر مركز لتوزيع قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط

ووهو، الصين, 20 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- في 19 دجنبر/كانون الأول، تم افتتاح مركز توزيع قطع الغيار الإقليمي لمجموعة Chery في الشرق الأوسط رسميًا، وهو ما يمثل إنشاء أكبر مستودع لقطع الغيار في المنطقة من قبل علامة تجارية صينية للسيارات. يدل هذا الإنجاز على التحسن الكبير في قدرات خدمة Chery واستجابتها في سوق الشرق الأوسط. كما يؤكد ذلك على التزام Chery بمهمة "إرضاء العملاء"، والتي تهدف إلى تقديم سيارات عالية الجودة وتجارب خدمة استثنائية للعملاء العالميين.

Chery Group Middle East Regional Spare Parts Distribution Center was officially inaugurated. On the same day, the Chery TIGGO 9 was simultaneously launched in the UAE and Kuwait.

يعد إنشاء المركز الإقليمي لتوزيع قطع الغيار في الشرق الأوسط جزءًا أساسيًا من استراتيجية Chery للعولمة ويوضح فهم الشركة العميق لمتطلبات السوق في المنطقة. يتميز هذا الموقع الاستراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي بموقعه المتميز الذي يتيح الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق من خلال توزيع قطع الغيار بكفاءة وفي الوقت المناسب. يقوم مركز توزيع قطع الغيار بتخزين أكثر من 20000 نوع من قطع الغيار التي تغطي مجموعة واسعة من طرازات Chery المتوفرة في الشرق الأوسط، مما يضمن توفيرها في الوقت المناسب وبدقة.

يحتوي مركز توزيع قطع الغيار الإقليمي في الشرق الأوسط على أحدث المرافق اللوجستية ويعمل فيه موظفون متعددو اللغات يتجاوزون معايير الصناعة. مع وجود 14 منفذ إرسال يعزز المركز من إنتاجية الشحن بشكل كبير. وقد حقق اعتماد نظام إدارة لوجستية متقدم وتصميم هيكل المستودعات المحسّن طفرة في كفاءة التسليم، مما قلل بشكل كبير من دورات الشحن وضمان خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء. علاوة على ذلك، سيؤدي إطلاق مركز قطع الغيار إلى تعزيز بناء العلامة التجارية لشركة Chery وتوسيع السوق في الشرق الأوسط، مما يضع أساسًا متينًا لتطوير الشركة على المدى الطويل في المنطقة.

احتفلت Chery في اليوم نفسه بلحظة مهمة أخرى: الإطلاق المتزامن لسيارة TIGGO 9 في الإمارات العربية المتحدة والكويت. استرشاداً بمفهوم "خطوة واحدة للأمام"، تجمع TIGGO 9 بين الجودة الفائقة والابتكار المتطور مع تبني فلسفة أن "السلامة هي الرفاهية المطلقة". توسع هذه السيارة SUV الراقية مجموعة منتجات Chery في الشرق الأوسط وتلبي الطلب المتزايد على السيارات الفاخرة.