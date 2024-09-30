مجموعة CNBM تَعقِد مؤتمر ترويجي في الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية، 30 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير لصحيفة GLOBAL TIMES ONLINE:

عقدت مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء CNBM))، مؤتمرًا ترويجيًا في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في 25 سبتمبر.

انضمَّ إلى الحدَث أكثر من 120 ضيفًا من السفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة العربية السعودية، و35 من شركاء المجموعة العالميين، وثماني مؤسَّسات استثمارية بالإضافة إلى وسائل إعلام معروفة.

ألقى Zhou Yuxian رئيس CNBM، كلمة رئيسية في الحدث، مُشددًا على الأساس المتين وآفاق المستقبل لتعاوُن CNBM مع المملكة العربية السعودية، وقال إن CNBM مُلتَزمة بتعزيز التعاون الصناعي الدولي، ومُستَعدة للإسهام بحكمتها وخططها وقوتها في تطوير المملكة العربية السعودية.

وصرح Mosleh H. Alemrani، المدير العام لتطوير المعادن غير المعدنية بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن حكومة السعودية تدعم التنمية الخضراء وستعمل على تعزيز تقليل الكربون واستخدام الطاقة الجديدة في صناعة الأسمنت.

استعرض Mohammed A. Al-Garni، عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت السعودية، التعاون بين الشركة وCNBM وأكد استعداد الشركة لتعزيز التعاون المُتبادَل المنفعة بين الطرفين.

وأشار Mohammad N. A-Mulhim، نائب رئيس شركة أرامكو آسيا، إلى أن أرامكو وCNBM تَرَيان إمكانات هائلة للتعاون في المواد غير المعدنية الُمتقدِّمة، ومواد البناء المنخفضة الكربون، وحلول تخزين الطاقة، وأشار إلى أن اتفاقية إطار التعاون التي وقعها الجانبان هذه المرة تعكس استمرار التعاون بينهما وتُشير إلى رغبتهما في الاستمرار في تبادُل الفرص.

خلال الفعالية، قام الضيوف بشكل مشترك بتدشين مركز Sinoma Technical Service Center (في المملكة العربية السعودية)، والذي يهدف إلى تحسين قدرات الخدمات لدى CNBM في الشرق الأوسط. سيقدم مركز الخدمة لعملاء CNBM في الشرق الأوسط المعدات الاحترافية وخدمات المعالجة والإصلاح والصيانة والترقية الفنية بالإضافة إلى خدمات التدريب.

ساعد المؤتمر الترويجي على بناء رابطة وثيقة بين CNBM ومُختلَف القطاعات في المملكة العربية السعودية، ووضع أساسًا متينًا لتعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتتطلع CNBM إلى التعاون مع المزيد من الشركاء لتعزيز التنمية المستدامة بشكل مشترك.