مجموعة DECODE تنجح في تأمين ترخيص الخدمات المالية في الولايات المتحدة وتعزّز مكانتها في السوق المالية العالمية

سنغافورة ، 29 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- حصلت شركة Decode Digital Markets USA Inc، التابعة لمجموعة DECODE، رسمياً على ترخيص تسجيل خدمات المال (MSB) من جهاز مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في الولايات المتحدة. ويمثل هذا الإنجاز علامة فارقة مهمة في امتثال المجموعة واحترافيتها في سوق الخدمات المالية العالمية. كما أنه يعزز مكانة مجموعة DECODE الرائدة في السوق المالية العالمية.

DECODE Group Successfully Secures U.S. Financial Services License, Strengthening Global Financial Market Position

تغطي الرخصة الجديدة جميع الولايات والأقاليم الخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسمح لشركة Decode Digital Markets USA Inc بتوفير مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك صرف الشيكات (بما في ذلك طلبات المسافرين وطلبات الدفع)، وتداول النقد الأجنبي، وإصدار طلبات الأموال، وإصدار شيكات المسافرين، ونقل الأموال، وبيع طلبات الأموال، والوصول المدفوع مسبقًا وشيكات المسافرين. يضيف هذا التسجيل شرعية وتوسعًا عملياتيًا كبيرًا لأنشطة مجموعة DECODE في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

قالالرئيس التنفيذي لشركة Decode Global، Ivan Lew، "إن الحصول على ترخيص تسجيل MSB الأمريكي هو خطوة حاسمة في الاستراتيجية العالمية لمجموعة DECODE. إن ذلك لا يسمح لنا فقط بالخدمة في السوق الأمريكية، بل يضمن أيضًا لعملائنا معايير أعلى للخدمات المالية. إننا نتطلع إلى مواصلة توسيع حصتنا في السوق ومواصلة دفع الابتكار في التكنولوجيا المالية، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية المالية الأمريكية والدولية."

كشركة عالمية للخدمات المالية، تلتزم مجموعة DECODE بتقديم حلول وخدمات مالية مبتكرة؛ حيث تعمل الشركة في العديد من البلدان والمناطق، وقد حصلت على التراخيص والشهادات المالية اللازمة في كافة تلك البلدان والمناطق لضمان خدمات آمنة وموثوق بها للعملاء العالميين.

ومع الاستحواذ على ترخيص MSB الأمريكي، من المقرر أن توسع مجموعة DECODE قدراتها على الخدمة في جميع أنحاء العالم. فضلاً عن ذلك، تخطط المجموعة مستقبلاً لاستكشاف أسواق جديدة والسعي للحصول على تسجيلات أو تراخيص مماثلة في بلدان أخرى لدعم وتعزيز خدماتها المالية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن مجموعة DECODE

مجموعة DECODE هي مجموعة شركات دولية رائدة في مجال الخدمات المالية، تأسست في عام 2004 ومقرها الرئيسي في سيدني، أستراليا. تمتلك المجموعة العديد من التراخيص المالية في مختلف البلدان، بما في ذلك ترخيص الخدمات المالية الأسترالي، وهي مخولة بتقديم الخدمات المالية. تعمل مجموعة DECODE تحت الإشراف التنظيمي الصارم لهيئات مرموقة، ولا سيّما لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).

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