مجموعة DreamSmart تكشف عن Meizu 21 Pro، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل

تشوهاي، الصين، 3 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- في 29 فبراير 2024، استضافت مجموعة DreamSmart Group حدثًا خاصًا، أعلنت فيه عن إستراتيجيتها الجديدة "All in A" (الكل في الذكاء الاصطناعي) لاحتضان المستقبل الواعد لتقنيات الذكاء الاصطناعي. تم تقديم منتجات جديدة أخرى، مثل Open AI Terminal Meizu 21 PRO ومتغير لوني جديد من اللون الأزرق الإكليلي لنظارات MYVU الذكية للواقع المُعزز، معًا.

وتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التخطيط الإستراتيجي لـ "All in AI". من خلال أجهزة الذكاء الاصطناعي وأنظمة Flyme المعاد تصميمها والنظام البيئي للذكاء الاصطناعي كركائز ثلاث، تسعى مجموعة DreamSmart إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في "الكل في الذكاء الاصطناعي" خلال ثلاث سنوات من بناء النظام البيئي والتطوير التكنولوجي. ووفقًا للخطة، فإنه في عام 2024، ستنشئ Meizu التحديثات لنظام تشغيل الهاتف المحمول الذي تم تطويره حديثًا والمصمم خصوصًا لعصر الذكاء الاصطناعي، ما يضع أساسًا قويًا لقدراته. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط Meizu لإطلاق أول جهاز يعمل بالذكاء الاصطناعي يوم الجمعة البيضاء هذا العام في الولايات المتحدة، لتتنافس بشكل مباشر مع الشركات الرائدة في مجال تصنيع أجهزة الذكاء الاصطناعي في العالم.

لقد كشف فريق Flyme التابع لشركة Meizu للعالم عن رؤيته الإستراتيجية لـ "All in AI"، وقدم لمحة عن كيف يمكن أن يكون نظام FlymeOS الأكثر ذكاءً في المستقبل، ما يضع معيارًا جديدًا للصناعة من حيث التطبيقات والبنيات الجديدة، ومفاهيم غير مسبوقة في التفاعلات بين الإنسان والكمبيوتر. في المستقبل، ستتبنى FlymeOS نهجًا أكثر انفتاحًا وشمولاً في جهودها المتواصلة للريادة في تطوير التفاعلات بين الإنسان والآلة، مما ينقل الصناعة إلى عصر جديد من التفاعلات التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وشهدت نظارات MYVU الذكية للواقع المعزز، والتي تم إصدارها العام الماضي، ترقيات في هذا الحدث. وثمة العديد من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل الموسيقى الذكية، ومحاضر الاجتماعات الذكية، وشخصية الذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية والنسخ بالذكاء الاصطناعي التي تدعم ست لغات. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت MYVU الأولى في تحقيق الاتصال السلس مع Apple Watch.

وفي هذا الحدث، أعلنت مجموعة DreamSmart أيضًا عن تعاونها مع مجموعة Digital Way Group الماليزية لإطلاق النسخة الدولية من نظارات MYVU الذكية للواقع المعزز، والتي سيتم عرضها لأول مرة في 11 دولة في جنوب شرق آسيا، منها ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا.

Meizu 21 PRO هو جهاز مستقبلي تم تصميمه لعصر الذكاء الاصطناعي، ويستند إلى قمة التصميم والتفاعل والحرفية للهواتف الذكية الكلاسيكية. وبفضل التقنيات المبتكرة والمقومات الجمالية الفريدة والمكونات المادية القوية، يبشر Meizu 21 PRO بعصر جديد من الذكاء الاصطناعي لشركة Meizu. وهو يتوفر بخمسة ألوان: باللون الأسود والأسود الفاحم والأبيض والأرجواني والأخضر، ويبلغ سعر الإصدار 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 4999 يوانًا، بينما الإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 5399 يوانًا، والإصدار 16 جيجابايت + 1 تيرابايت بسعر 5899 يوانًا. لا يمثل هاتف Meizu 21 PRO استمرارًا ناجحًا لمنتجات Meizu في عصر الهواتف الذكية فحسب، بل يمثل أيضًا بداية رحلة جديدة إلى عصر الذكاء الاصطناعي.

DreamSmart Group عبارة عن منصة متكاملة من المحطات الذكية المنتشرة في العديد من المجالات. وتدمج المجموعة بسلاسة ما بين الهواتف الذكية ونظارات الواقع المعزز الذكية والسيارات الذكية ونظام التشغيل FlymeOS، لإنشاء نظام بيئي للتنقل الذكي بالجمع بين البرامج والأجهزة. ومع تقدم التقنيات، يؤدي الترابط بين السيارات والهواتف الذكية إلى قيادة الصناعة إلى عصر الذكاء والنظام البيئي 3.0. ويتم اعتبار مجموعة DreamSmart مؤسسة تمثل النظم البيئية الذكية، نظرًا إلى خبرتها التكنولوجية العميقة في العديد من الصناعات، جنبًا إلى جنب مع شركات مثل Huawei وXiaomi.

تتمتع العلامة التجارية Meizu التابعة لمجموعة DreamSmart بتاريخ يمتد إلى 21 عامًا وتضم أكثر من 30 مليون مشجع لمنتجات Meizu. صرح Shen Ziyu، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: لقد كانت شركة Meizu ذات يوم رائدة في الصين، حين انتقلت من عصر مشغلات MP3 إلى عصر الهواتف الذكية. واليوم، ونحن ننتقل من عصر الهواتف الذكية إلى عصر الذكاء الاصطناعي، تقف Meizu عند نقطة بداية جديدة. ومن خلال الابتكار والجهود المستمرة، نسعى جاهدين لنصبح شركة رائدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحتى نقدم للمستخدمين تجربة غامرة عبر أجهزة متعددة وفي كل السيناريوهات.

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