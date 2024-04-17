مجموعة Easyhome ومنصة Homestyler يستضيفان مؤتمر الشركاء العالميين خلال معرض Salone del Mobile Milano لعام 2024

ميلان، 17 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- ستستضيف Homestyler، المنصة الرائدة في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد 3D والمجتمع الإبداعي العالمي للمصممين، والتي تحظى بدعم مجموعتي Easyhome New Retail Group وAlibaba Group، مؤتمر الشركاء العالميين لمنصة Homestyler ومؤتمر تعزيز استثمارات العلامات التجارية المستوردة لمنتجات المنازل الرائعة خلال الفترة من 18 إلى 19 أبريل خلال معرض Salone del Mobile Milano لعام 2024، أحد أهم معارض الأثاث في العالم.

سيضم مؤتمر الشركاء العالمي الذي سيقام في فندق NH Milano Fiera كبار خبراء التصميم الذين سيخوضون غمار المشاركة في حلقات النقاش حول صناعة الأثاث وتوجهاتها. وسيشارك في هذه المناقشات المميزة السيد Luciano Galimberti، رئيس جمعية ADI؛ والسيدة Monica Molinari من معرض Salone del Mobile Milano؛ وكذلك السيد Matteo Ingaramo، المدير السابق لشركة POLI.design؛ بالإضافة إلى السيد Wang Ning، الرئيس التنفيذي لمجموعة Easyhome؛ وXu Min، المدير العام لمنصة Homestyler؛ فضلًا عن مشاركة Li Ming، مدير أعمال POLI.design وADI في الصين؛ وMa Xingjian، رئيس عمليات منصة Homestyler على المستوى العالمي، هذا وسيقدم كبار الشخصيات المذكورين أعلاه عروض تقديمية رئيسية في فعاليات المؤتمر.

يُعد هذا المؤتمر بمثابة علامة فارقة في استراتيجية التوسع الدولي لمنصة Homestyler، فهو يوفر للمصممين والشركات منصة مثالية للاطلاع على أحدث التقنيات والتوجهات، وتعزيز التعاون الدولي، والمشاركة في دفع عجلة التطور الرقمي والذكي لصناعة الأثاث العالمية.

وسيشكل مؤتمر ترويج الاستثمار هذا، بالنسبة لشركة Easyhome، جسراً يربط السوق الصيني العملاق بشركات الأثاث العالمية، حيث سيساهم في استقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية إلى الصين، وفي الوقت نفسه، دعم العلامات التجارية الصينية في دخول الأسواق العالمية، وتقديم أفضل الخدمات والدعم للمستهلكين حول العالم.

وفي ذات السياق، صرح السيد Wang Ning، الرئيس التنفيذي CEO لمجموعة Easyhome Group، قائلًا: "تسعى شركتنا Easyhome إلى أن تمثل جسر الصداقة الذي يربط العلامات التجارية العالمية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، وأن تخلق المزيد من الفرص لجميع الشركاء لتنشيط الابتكار في الصناعة باستخدام التقنيات الرقمية التي ستوفر تجربة غامرة وكفاءة أعلى لكل من تجار التجزئة والمستهلكين". وأضاف قائلًا: "يعتبر مؤتمر تعزيز الاستثمار أكبر فعالية نقيمها سنويًا من حيث الحجم والتغطية. نأمل من خلاله أن نروج للتطوير المبتكر الذي يجمع بين العلامات التجارية العالمية والمصممين والمؤسسات والمنظمات".

يركز مؤتمر الشركاء العالميين لمنصة Homestyler على مسارين رئيسيين يتمثلان في الاستراتيجية الدولية لمجموعة Easyhome والعلامة التجارية Gorgeous Home، بالإضافة إلى برنامج الشركاء العالميين لمنصة Homestyler. خلال هذا الحدث، ستتضمن المناقشات مواضيع مثل دخول العلامات التجارية العالمية إلى سوق الأثاث المنزلي الصيني، والابتكار الصناعي والتجاري المدعوم بالتقنيات الرقمية ثلاثية الأبعاد 3D والذكاء الاصطناعي AI، والكثير من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

أنشأت Easyhome وHomestyler منطقة عرض تفاعلية تعمل بتقنيني الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد 3D والذكاء الاصطناعي AI، بحيث يمكن للضيوف خوض تجربة البث المباشر الافتراضي مع تغييرات في المشهد ثلاثي الأبعاد 3D وإعادة بناء ديكورات المنازل بمقياس 1:1، وكذلك استكشاف تقنيات رائدة مثل مخطط الطابق ثلاثي الأبعاد 3D، والاستوديو الافتراضي ثلاثي الأبعاد 3D، والبانوراما التفاعلية ثلاثية الأبعاد 3D، وإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي (AIGC) وغيرها من التقنيات المتقدمة لاستكشاف الإمكانات اللامحدودة التي يمكن تحقيقها من خلال التطبيق الشامل للتكنولوجيا الرقمية.

تحتضن منصة Homestyler في 19 أبريل جلسة خاصة لطلاب من مؤسسات مرموقة مثل جامعة Polytechnic في ميلان، حيث ستتيح هذه الجلسة للطلاب فرصة الحوار وتبادل الخبرات مع نخبة من كبار خبراء الصناعة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية من جهة، وقطاع صناعة الأثاث من جهة أخرى. وتعتبر هذه الشراكة مع جامعة Polytechnic في ميلان وPOLI.design نقطة انطلاق لتوسيع شبكة شركاء المنصة العالميين لتشمل بذلك المؤسسات والمعاهد التعليمية.

ومن جانبه، صرح Xu Min، المدير العام لمنصة Homestyler، قائلًا: "نحن نهدف، بحلول عام 2025، إلى تطوير شبكة شركاء في 20 دولة ومنطقة مختلفة، وتعزيز الاستثمار في التطوير التكنولوجي لتقديم تجربة أفضل للمستخدمين وتحقيق كفاءة أعلى. كما نطمح إلى تحسين منتجاتنا باستمرار من حيث التصميم والتسويق والعرض وغيرها، بما يضمن تجربة أدوات مثالية تفيد أكبر عدد من المصممين ومحترفي الأثاث المنزلي".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.homestyler.com

نبذة عن Homestyler:

تأسست منصة Homestyler نتيجة استثمار مشترك بين مجموعتي Easyhome New Retail Group وAlibaba Group. وتقدم Homestyler أدوات تصميم ثلاثية الأبعاد 3D سحابية للمصممين حول العالم، كما توفر حلول رقمية شاملة تجمع بين تقنيني الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد 3D والذكاء الاصطناعي AI لصناعة الأثاث المنزلي.