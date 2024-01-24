مجموعة FSP تطلق نظام EnerX 3000 لتخزين الطاقة ومحولات الطاقة الكهروضوئية من سلسلة LightUp الجديدة

تايبي، 24 يناير 2024 /PRNewswire/ -- يسر مجموعة FSP بصفتها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع إمدادات الطاقة في العالم الإعلان عن حلول جديدة للطاقة الخضراء تشمل نظام EnerX 3000 لتخزين الطاقة ومحول الطاقة الكهروضوئية الذي يعمل خارج نطاق الشبكة من سلسلة LightUp (فيديو https://bit.ly/3S0dprS). يتأثر تغير المناخ العالمي والاحتباس الحراري بشكل مباشر بالوقود الأحفوري. ولهذا، تُعد الطاقة المتجددة هي الطريقة التي يمكننا من خلالها إبطاء تأثير تغير المناخ وتوليد الطاقة التي نحتاجها للاستهلاك الذاتي.

محولات الطاقة الكهروضوئية من سلسلة LightUp محولات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تعمل خارج نطاق الشبكة هي الحل الأكثر اقتصادية للاستهلاك الذاتي للطاقة في المناطق الريفية والمناطق النائية. لا تزال هناك العديد من الأماكن التي يواجه فيها الناس صعوبات في الوصول إلى الكهرباء. وذلك لأن الحكومات المحلية تفتقر إلى الموارد اللازمة لبناء البنية التحتية الأساسية لإمدادات الطاقة. لذلك محول الكهروضوئي من سلسلة LightUp هو الحل الأفضل لتوليد الكهرباء عن طريق توليد طاقة موجة جيبية نقية في مثل هذه الحالات. فجميع محولات الطاقة الكهروضوئية من سلسلة LightUp متوافقة مع المرافق والمولدات. يمكن للناس بسهولة استخدام الكهرباء من خلال استقلال الطاقة التي تصدر من 2 كيلو واط، 3 كيلو واط، 5 كيلو واط، 6 كيلو واط، 8 كيلو واط، 11 كيلو واط. كما توفر بعض الإصدارات واجهة Bluetooth مدمجة مع App لمراقبة الطاقة. فبفضل تصميم نظام إدارة البطارية المتوافق، يمكن للمستخدمين اختيار مجموعة متنوعة من وحدات البطارية لتخزين الطاقة.

معلومات عن المنتج:

LightUp E2000 : https://bit.ly/3TbXMje

LightUp E3000 : https://bit.ly/3R9YPxt

LightUp P5000 : https://bit.ly/485qTcd

LightUp P6000 : https://bit.ly/47KxARm

LightUp L8000 : https://bit.ly/3GQz2G9

LightUp L11K : https://bit.ly/3TvEy8H

نظام EnerX 3000 لتخزين طاقة نظام EnerX 3000 هو محول توصيل وتشغيل كهروضوئي متعدد الإمكانات يعمل خارج نطاق الشبكة بالإضافة إلى كونه نظام تخزين للطاقة. فبفضل تصميم التكوين المرن، يمكن للمستخدمين استخدام EnerX 3000 آخر بالتوازي لتوليد طاقة تصل إلى 6 كيلو واط وتوسيع EnexPack 2500 لتوفير وقت أطول للبطارية الاحتياطية. في الأماكن التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكر، تسمح ميزات الشحن فائق السرعة (3 كيلو واط) للمستخدم بإعادة الشحن عند استعادة أداة التيار المتردد وتوفير الطاقة بشكل مستمر للأجهزة المنزلية أثناء انقطاع التيار المتردد---وذلك بفضل منفذ USB-C PD سهل الاستخدام وشواحن USB-A للأجهزة المحمولة. فنحن نقدم مجموعة متنوعة من أنواع مقابس توصيل التيار المتردد لمختلف البلدان.

معلومات عن المنتج: EnerX 3000: https://bit.ly/46MZcDS

يحب الناس استخدام الطاقة الخضراء وخلق بيئة مستدامة. لذلك تهدف FSP إلى أن تكون المزود الرائد العالمي لحلول الطاقة الخضراء، والتاثير في حياة الناس، والمساهمة في خلق بيئة أفضل. نحن نعمل من أجل خلق عالم به إمدادات طاقة لا نهاية لها.

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نبذة عن FSP

تأسست مجموعة FSP (3015) في 1993 وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع إمدادات الطاقة على مستوى العالم. مع فريق بحث وتطوير محترف يضم أكثر من 400 خبير وقدرات إنتاج قوية، فلدينا خط إنتاج شامل لتلبية احتياجات إمدادات الطاقة المختلفة للمستخدمين. مع أكثر من 600 نموذجًا معتمدًا من قبل برنامج الشهادات 80PLUS حتى الآن، لدينا منتجات معتمدة من 80 PLUS أكثر من أي شركة أخرى في العالم. نحن ملتزمون بتقديم أفضل منتجات إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة وعالية الجودة للمستهلكين باستمرار، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالتكنولوجيا بينما نبذل قصارى جهدنا لحماية البيئة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2299766/FSP_Off_grid_Solar_Inverter_LightUp_Series.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2299767/FSP_Portable_Energy_Storage_System_EnerX_and_EnerXPack.jpg