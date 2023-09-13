مجموعة Hantec توسع مشاركتها العالمية: رعاية أحداث المتداولين في الأسواق المتنوعة

هونج كونج، 13 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تعمل شركة Hantec، الشركة الرائدة في عالم التداول، على توسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال المشاركة النشطة في أحداث التداول البارزة في جميع أنحاء العالم. تعمل الشركة من خلال ثلاث علامات تجارية متميزة، Hantec Financial، وHantec Markets، وGaitame Finest. كما تهدف مشاركة الشركة في هذه الأحداث إلى إنشاء روابط حيوية بين المتداولين والمستثمرين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة، وعرض المنتجات والخدمات الرائدة للشركة.

تعزيز التواجد في الأسواق المختلفة

تشارك مجموعة Hantec المالية في أحداث ومعارض المتداولين المختلفة لعدة سنوات، لا سيما في قطاعي التداول والاستثمار. مع التركيز على الأحداث المرموقة مثل معرض IFX، ومعرض Traders Fair ، ومعرض الفوركس وما إلى ذلك، تهدف المجموعة إلى الاستفادة من أسواق التداول سريعة النمو في فيتنام وتايلاند ودبي وأفريقيا، مما يوفر للوسطاء شريكًا موثوقًا به مع وساطة فوركس منظمة وموثوقة.

توفر هذه الأحداث للمجموعة فرصة فريدة للتواصل مع أقرانهم في صناعة التداول والعملاء والشركاء المحتملين. يعمل فريق Hantec المتخصص أيضًا على إنشاء علاقات قوية في مجتمع التداول والتي يمكن أن تؤدي إلى التعاون والشراكات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.

يتمتع فريق الشركة المحترف بالخبرة في جوانب مختلفة بما في ذلك الأعمال المصرفية والأوراق المالية وأسواق رأس المال وتداول السبائك والعقود الآجلة للسلع وإدارة الثروات، وذلك باستخدام برامج تحليلية متقدمة لتقديم خدمات مالية عالية الجودة لكل من المستثمرين من الشركات والأفراد.

الحدث القادم: معرض Traders Fair جنوب أفريقيا

من المقرر أن تشارك شركة Hantec Financial، إحدى العلامات التجارية الرائدة ضمن مجموعة Hantec Group، في معرض Traders Fair القادم في جنوب إفريقيا في 16 شتنبر/أيلول 2023، كراعي فضي. يمثل هذا فرصة ممتازة للتواصل مع Hantec واستكشاف المزيد حول برنامج شراكة الـIB الخاص بـ Hantec.

نبذة عن Hantec Group

Hantec Group هي مؤسسة شاملة لها وجود عالمي في 40 مؤسسة في 19 مدينة. Hantec هو اسم مشهور في صناعة التداول، ويضم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في تزويد المتداولين بأحدث الأدوات والموارد والرؤى. مع وجود عالمي يمتد عبر المدن في جميع أنحاء العالم و 12 ترخيصًا تنظيميًا، تلتزم العلامة التجارية بمهمتها المتمثلة في إبقاء المتداولين في طليعة عالم التداول الديناميكي.

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