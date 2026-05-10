مجموعة MBC تحقق أداء واعداً في الربع الأول من 2026 مدعوماً بالنمو القوي في منصة MBC شاهد

الرياض، المملكة العربية السعودية, 10 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "مجموعة MBC" ("MBC" أو "الشركة" أو "المجموعة" | المُدرجة في "تداول" تحت الرقم 4072)، المجموعة الرائدة في قطاع الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 ("الربع الأول 2026")، حيث سجلت المجموعة إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 2.0 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، وهو ما يعكس بشكل رئيسي توقيت تسجيل الإيرادات المرتبطة بالمشاريع وارتفاع مستوى التحفظ على مستوى البيئة الإعلانية في ظل التطورات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. وبلغ صافي الربح 222.3 مليون ريال سعودي، بانخفاض 15.6% على أساس سنوي، فيما ارتفع هامش صافي الربح إلى 14.1%، مدعوماً بالإدارة المنضبطة للتكاليف وارتفاع صافي أرباح منصة MBC شاهد لأكثر من ثلاثة أضعاف.

وبشكل عام، أظهر أداء المجموعة مرونة خلال الربع الأول، مدعوماً بقوة الطلب على المحتوى خلال شهر رمضان، واستمرار نمو الإيرادات من اشتراكات MBC شاهد، وقوة نموذج الإيرادات المتنوع، الذي ساهم في تعويض التراجع في الإعلانات وتأثيرات توقيت المشاريع.

وفي هذا الإطار، علّق مايك سنيسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC بقوله: "عكس أداؤنا خلال الربع الأول من عام 2026 مرونة نموذج التشغيل المتنوع لمجموعة MBC في ظل بيئة خارجية أكثر تقلباً. وعلى الرغم من تأثر الإيرادات بضعف الطلب الإعلاني وغياب الإيرادات المرتبطة بالشركة السعودية الرياضية التي ساهمت في نتائج الفترة المماثلة من العام الماضي، فقد تمكنا من تحقيق أداء قوي بدعم من التزام كوادرنا. وظلت الربحية عند مستويات جيدة، مدعومة بالإدارة المنضبطة للتكاليف، والأداء القوي خلال شهر رمضان، واستمرار نمو MBC شاهد، حيث سجلت المنصة نمواً ملحوظاً في صافي الربح على أساس سنوي.

تفرض البيئة الحالية عدداً من التحديات على المدى القريب، أبرزها تقلبات الطلب الإعلاني وتغير ديناميكيات الإنفاق الحكومي وتعقيد العمليات عبر الأسواق. وفي إطار استجابتنا لذلك، نواصل التركيز على أولويات إدارية واضحة تشمل: حماية مصادر الإيرادات، والحفاظ على تفاعل الجمهور، وضمان استمرارية عمليات الإنتاج، والحفاظ على الانضباط الصارم في التكاليف، وحفظ السيولة النقدية، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وتواصل MBC شاهد لعب دور محوري، محققةً نمواً قوياً وتحسناً في الربحية وتوسعاً في حضورها الدولي. ويعزز ذلك تحولنا الاستراتيجي نحو مصادر إيرادات أكثر تنوعاً وقابلية للتوسع، بما يساعد على التخفيف من التقلبات الدورية في الإعلانات. وفي الوقت نفسه، فإننا نواصل ضمن أنشطة البث والخدمات التقنية تعزيز وضوح الرؤية بالنسبة لمحفظة المشاريع الحكومية لدينا لدعم التخطيط المستقبلي والحد من المخاطر المحتملة. كما نعمل على تطبيق نماذج إنتاج مرنة، والاستفادة من التوطين وقدرات التنفيذ عن بُعد لضمان استمرار تقديم المحتوى عبر الأسواق، مع إعطاء الأولوية للمحتوى عالي التأثير لتعظيم تفاعل الجمهور. " علق سنيسبي.

ظل قطاع خدمات البث والأنشطة التجارية الأخرى (BOCA) أكبر مساهم في إيرادات المجموعة، حيث حقق إيرادات بلغت 933.0 مليون ريال سعودي، بانخفاض 22.6% على أساس سنوي. ويعكس هذا التراجع غياب الإيرادات المرتبطة بالشركة السعودية للرياضة (SCC) عقب انتهاء عقدها مقارنةً بالربع الأول من عام 2025، إلى جانب ضعف الطلب الإعلاني، وقصر دورات الحجز، وارتفاع مستوى حذر المعلنين، لا سيما عبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال استقرار مستويات التسعير وقوة استخدام المخزون الإعلاني خلال شهر رمضان. كما ساهم إطلاق قناة MBC مصر دراما بشكل إيجابي في دعم تفاعل الجمهور وتوسيع نطاق مساحات الإعلانات في مصر. وبلغ صافي ربح القطاع 174.5 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 238.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس انخفاض قاعدة الإيرادات وتغيرات في مزيج الإيرادات.

حققت منصة MBC شاهد أداءً قوياً خلال الفترة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.5% على أساس سنوي لتصل إلى 459.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2026، مدعومة بالنمو القوي في إيرادات المشتركين عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الدولية، الذي شهد نمواً في مساهمته في الإيرادات على أساس سنوي، إلى جانب استمرار الزخم في شراكات الأعمال بين الشركات. وتراجعت إيرادات الإعلانات عبر خدمة الفيديو حسب الطلب القائمة على الإعلانات (AVOD) بشكل طفيف نتيجة التأجيل المؤقت لبعض الحملات الإعلانية وإعادة ترتيب أولويات الميزانيات، وهو ما أثر على وجه الخصوص في قطاعي السفر والسياحة، في حين ظل الطلب الرقمي الأساسي متماسكاً. وسجلت MBC شاهد صافي ربح بلغ 47.4 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 13.3 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، محققة نمواً قوياً بنسبة 257.7% على أساس سنوي في الربحية، مما يعزز دور المنصة كمساهم رئيسي في أرباح المجموعة.

سجل قطاع المبادرات الإعلامية والترفيهية إيرادات بلغت 183.7 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2026 الفترة، مقارنة بـ 447.2 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس توقيت إدراج الإيرادات المرتبطة بمراحل إنجاز المشاريع الكبرى. وبلغ صافي ربح القطاع 0.4 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 12.0 مليون ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس توقيت تسليم المشاريع وتسجيل التكاليف المرتبطة بها، بما يتماشى مع نموذج المحاسبة القائم على المشاريع في هذا القطاع.

ظل المحتوى محركاً رئيسياً للأداء عبر المجموعة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث عزز مكانة MBC باعتبارها أكبر منتج وموزع للمحتوى الترفيهي العربي. وقد أسهم محتوى رمضان في رفع مستويات التفاعل على أساس سنوي وزيادة وقت المشاهدة عبر 125 عملاً بارزاً. وجاء الأداء مدعوماً بمزيج قوي من المحتوى السعودي والخليجي والعربي، بما في ذلك "شارع الأعشى – الموسم الثاني"، و"الغميضة"، و"الست موناليزا"، إلى جانب "مولانا" و"بخمس أرواح"، مما ساهم في تعزيز التفاعل ونمو قاعدة المشتركين الدوليين. كما واصلت الكوميديا دورها كمحرك رئيسي للوصول الجماهيري، حيث حقق كل من "جاك العلم" و"يوميات رجل متزوج" أداءً مستقراً، في حين ساهم العمل العربي "ليل" في دعم الزخم القوي في بداية العام.

كما واصل المحتوى الرياضي دعم مستويات التفاعل والاحتفاظ بالمشاهدين، حيث سجلت مباريات كأس ملك إسبانيا أعلى نسب مشاهدة، لا سيما المواجهات التي تضم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد. كما ساهمت مباريات الدوري الألماني، خاصة بايرن ميونخ، في تعزيز التفاعل، إلى جانب البطولات الإقليمية بما في ذلك الدوري السعودي الممتاز للسيدات، والمباريات الودية للمنتخب السعودي للسيدات، والدوري السعودي لكرة السلة للمحترفين، مما عزز الجاذبية الدولية والحضور المحلي في آن واحد.

واختتم سنيسبي بقوله: "وبالنظر إلى المستقبل، ورغم إدراكنا لاستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية، فإننا واثقون من قدرتنا على التعامل مع هذه الظروف بدعم من خبرة فريق الإدارة وسجله الحافل. ويظل تركيزنا منصباً على التنفيذ المنضبط، وتحسين قاعدة التكاليف، والاستثمار الانتقائي في المحتوى والمنصات التي تعزز موقعنا التنافسي على المدى الطويل. وبفضل ما تتمتع به المجموعة من نموذج تشغيل قوي وريادة سوقية واضحة واستراتيجية محددة المعالم، فإننا نرى أن مجموعة MBC في وضع جيد يتيح لها الحفاظ على أدائها وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل."

مجموعة MBC

تأسست مجموعة MBC منذ 35 عاماً، وهي تُعد اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والمحتوى الترفيهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها القوية واكتساب شهرة واسعة، واليوم تفتخر بحضورها الواسع حيث تجذب أكثر من 150 مليون مشاهد كل أسبوع. كما تتمتع المجموعة بانتشار عالمي متميز يمتد من الشرق الأوسط إلى أمريكا الجنوبية من خلال MBC شاهد، وهي منصة البث عبر الإنترنت الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالإضافة إلى امتلاكها لمنصة MBC شاهد، تقدم المجموعة خدمة البث عبر 14 قناة تلفزيونية بنظام البث المجاني و3 محطات إذاعية. كما تواصل MBC تعزيز حضورها في المنطقة عبر قطاعات ترفيهية عديدة، مثل الألعاب والفعاليات والموسيقى. وتجمع منصات MBC العائلات عبر الأجيال من خلال محتوى غني ومتميز، مصمم خصيصاً للجمهور العربي في جميع أنحاء العالم.

