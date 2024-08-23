مجموعة Miami International Holdings تحصل على استثمار من Warburg Pincus لدفع نموها الاستراتيجي

سيدفع الاستثمار، بقيادة فريق حلول رأس المال في Warburg Pincus، المرحلة التالية من الابتكار والتوسع

ميامي وبرينستون، نيوجيرسي، 23 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Miami International Holdings Inc (MIH)، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تعمل على بناء وتشغيل الأسواق المالية المنظمة عبر فئات أصول متعددة ومناطق جغرافية مختلفة، اليوم عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار من شركة Warburg Pincus، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في النمو. وقد تُوسع شركة Warburg Pincus هذا الاستثمار في MIH لدعم نموها الإضافي، وفقًا لبعض الشروط.

سيُسرع الاستثمار في النمو المرحلة التالية من التوسع العالمي لسوق MIAX، حيث تنفذ استراتيجيتها لبناء تدفق إيرادات متنوعة عبر فئات الأصول والمناطق الجغرافية المختلفة. ومن بين استخدامات أخرى، سيُمَول الاستثمار بناء وتجهيز قاعة تداول مادية في ميامي، فلوريدا، لسوق MIAX Sapphire، وهي سوق الأوراق المالية الوطنية الرابعة في سلسلة أسواق مجموعة MIH لتداول الأوراق المالية متعددة القوائم في الولايات المتحدة. ستعمل سوق MIAX Sapphire من خلال منصة تداول إلكترونية وقاعة تداول مادية. وقد بدأت المنصة الإلكترونية بنجاح في العمل يوم 12 أغسطس 2024، ومن المقرر أن تبدأ قاعة التداول في ميامي عملها في عام 2025.

وعلي إثر ذلك ستكون MIAX Sapphire أول بورصة للأوراق المالية الوطنية تنشئ عملياتها في ميامي. وستضم قاعة التداول الجديدة صالة تداول متطورة، ومكاتب إضافية لموظفي MIAX والمشاركين في السوق، وقاعات مؤتمرات، ومرافق مخصصة لوسائل الإعلام الإذاعية.

وفي هذا الصدد، صرح Thomas P. Gallagher، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة MIH، قائلًا: "يسعدنا أن نرحب بشركة Warburg Pincus كشريك استراتيجي ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتها المرموقة وشبكة علاقاتها العميقة في الخدمات المالية العالمية. إلى جانب شركاتنا الأعضاء في البورصة، نعتقد أننا قد جمعنا مجموعة من أفضل الشركاء الماليين في العالم. سيساعد الاستثمار في تزويد مجموعة MIH بتمويل إضافي لتوسيع الشراكات الاستراتيجية في العقود الآجلة المالية والمنتجات الخاصة، كما سيوفر رأس مال لمتابعة عمليات الاستحواذ في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي لتسريع نمونا المستمر".

سيدعم هذا الاستثمار أيضاً النمو والتوسع المستقبلي لأعمال العقود الآجلة الزراعية والمالية لمجموعة MIH عبر بورصتيها، بورصة Minneapolis Grain Exchange (MGEX) و MIAXdx، بما في ذلك تطوير محرك مطابقة جديد وتكنولوجيا تسوية باستخدام التقينات الخاصة بمجموعة MIH. بالإضافة إلى ذلك، سيُمَول الاستثمار خطط الشركة التوسعية في الأسواق الدولية، بما في ذلك تطوير وتداول منتجات مالية جديدة خاصة وغيرها.

ومن جانبه، قال Gaurav Seth، العضو المنتدب لشركة Warburg Pincus ورئيس قسم حلول رأس المال في منطقة الأمريكيتين: "بفضل رؤية Tom Gallagher والفريق الإداري في MIAX، تمكنت الشركة من بناء مجموعة متكاملة من البورصات التقنية التي حددت معايير جديدة للموثوقية والتميز في سوق تداول الخيارات الأمريكية. ويأتي استثمارنا، إلى جانب الأموال الكافية لدعم النمو المستقبلي، كدليل على ثقتنا الراسخة في قدرة MIAX على تحقيق المزيد من النجاح. نحن سعداء بالتقدم الذي أحرزه سوق MIAX حتى الآن ومتحمسون للفرص الكبيرة لمجموعة MIH".

هذا وقال Lee Becker، العضو المنتدب لشركة Warburg Pincus وعضو فريق حلول رأس المال لديها: "استثمارنا يوفر رأس مال في خِضم لحظة محورية لسوق MIAX. نظرًا للعلاقات القوية والتعاونية التي تربط MIAX بمشاركي السوق الرائدين، فإن هذا الاستثمار يعزز ثقتنا في فريق إدارة MIAX بأكمله واستراتيجيته لدفع النمو والتوسع المستمر عبر فئات الأصول المتعددة في مجال البورصات".

هذا وسيلتحق Lee Becker بمجلس إدارة مجموعة MIH. وسيحضر Mark Messing، نائب رئيس شركة Warburg Pincus وعضو فريق حلول رأس المال، اجتماعات المجلس كزائر.

عملت شركة Piper Sandler & Co كمستشار مالي لمجموعة MIH وBroadhaven Capital Partners كمستشار مالي لشركة Warburg Pincus فيما يتعلق بالمعاملة.

كما عملت شركة Davis Polk & Wardwell, LLP كمستشار تمويل لشركة Warburg Pincus وشركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP كمستشار تمويل لمجموعة MIH. بالإضافة إلي ذلك، عملت Gallagher و Briody & Butler كمستشارين قانونيين لمجموعة MIH.

هذا وشغلت شركة Appleby (Bermuda) Limited دور المستشار المالي الخاص في Bermuda لصالح Warburg Pincus، بينما تولت BeesMont Law Limited دور المستشار القانوني في Bermuda لصالح Bermuda Stock Exchange (BSX)، وهي شركة تابعة بالكامل لشركة MIH.

نبذة عن شركة MIAX

تعتبر MIAX هي الشركة الأم القابضة والمالكة لكل من شركة Miami International Holdings Inc، وتمتلك Miami International Securities Exchange LLC (MIAX®)، وMIAX PEARL LLC (MIAX Pearl®)، وMIAX Emerald LLC (MIAX Emerald®)، وكذلك MIAX Sapphire LLC (MIAX ™Sapphire)، وMinneapolis Grain Exchange LLC (MGEX™)، وLedger X LLC d/b/a MIAX Derivatives Exchange (MIAXdx™)، وBermuda Stock Exchange (BSX™)، وDorman Trading LLC (Dorman Trading).

MIAX وMIAX Pearl وMIAX Emerald وكذلك MIAX Sapphire هي أسواق وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والتي يتم تمكينها بواسطة تكنولوجيا MIAX المدمجة داخليا والمملوكة لها. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الأربعة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال ™MIAX Pearl Equities. أُنشِئت منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات في الولايات المتحدة ويتم تمييزها حسب الإنتاجية وزمن الاستجابة والموثوقية وحتمية الطلب السلكي. وتمثل MIAX أيضًا مكان تبادل حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشرSPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في SPDR® S&P 500® ETF (SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لـ Hard Red Spring Wheat. MGEX هي منظمة سوق عقود محددة (DCM) ومؤسسة لمقاصة المشتقات (DCO) تابعة لھيئة تداول السلع الآجلة CFTC، وتوفر خدمات DCM وDCO في مجموعة من فئات الأصول.

MIAXdx هي بورصة ومقاصة منظمة خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة CFTC وهي مسجلة كسوق للعقود المحددة DCM، ومنظمة لمقاصة المشتقات DCO ومرفق تنفيذ المبادلة SEF لدى هيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

BSX هو سوق أوراق مالية دولي إلكتروني بالكامل ومتكامل رأسياً، يقع مقره الرئيسي في برمودا وتأسس عام 1971. تتخصّصُ BSX في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والأرصدة والصناديق الوقائية وضمانات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

Dorman Trading هي شركة متكاملة لخدمات التجارة بالعمولة في المعاملات المستقبلية، وهي مسجلة لدى ھيئة تداول السلع الآجلة CFTC.

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية في الولايات المتحدة تقع في شيكاغو، إلينوي وميامي، فلوريدا. تقع مكاتب MGEX في مينيابوليس، مينيسوتا. تقع مكاتب MIAXdx في برنستون، نيوجيرسي. تقع مكاتب BSX في هاميلتون، برمودا. تقع مكاتب Dorman Trading في شيكاغو، إلينوي.

لمعرفة المزيد حول MIAX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد حول MGEX تفضّل بزيارة www.miaxglobal.com.

لمعرفة المزيد عن MIAXdx تفضّل بزيارة www.miaxdx.com.

لمعرفة المزيد عن BSX، تفضّل بزيارة www.bsx.com.

لمعرفة المزيد حول Dorman Trading تفضّل بزيارة www.dormantrading.com.

نبذة عن شركة Warburg Pincus

شركة Warburg Pincus LLC هي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في النمو. تدير الشركة أكثر من 83 مليار دولار من الأصول الخاضعة الإدارة. وتضم محفظتها أكثر من 225 شركة متنوعة الأنشطة، تغطي مراحل نمو مختلفة، وتشمل قطاعات ومناطق جغرافية متعددة. تعد شركة Warburg Pincus شريكًا متمرسًا لفريق الإدارة الساعي إلى بناء شركات دائمة ذات قيمة مستدامة. منذ تأسيسها في عام 1966، استثمرت Warburg Pincus أكثر من 117 مليار دولار في أكثر من 1000 شركة عالميًا عبر استراتيجياتها الخاصة بالأسهم الخاصة والعقارات وحلول رأس المال.

يتعاون فريق شركة Warburg Pincus لحلول رأس المال بشكل وثيق مع أكثر من 270 من محترفي الاستثمار وأكثر من 40 من المسؤولين عن خلق القيمة في جميع القطاعات الصناعية العالمية لشركة Warburg Pincus، وهو أمر حاسم لتحديد وتقييم الاستثمارات المميزة والجاذبة. إضافة إلى سجلها الحافل والناجح في الاستثمار في حلول رأس المال، مثل المعاملات التقليدية، تتكون محفظة صندوق Warburg Pincus Capital Solutions Founders من استثمارات في شركات رائدة علي غرار DriveCentric وExcelitas وNord Security وService Compression.

يقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، مع مكاتب في أمستردام وبكين وبرلين وهونغ كونغ وهيوستن ولندن ولوكسمبورغ ومومباي وموريشيوس وسان فرانسيسكو وساو باولو وشنغهاي وسنغافورة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.warburgpincus.com. تابعنا على LinkedIn.

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، "للشركة") ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل "قد"، "مستقبل"، "خطة" أو "مخطط"، "سوف" أو "ينبغي"، "يتوقع"، "مسودة"، "في نهاية المطاف" أو "المتوقعة". ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

Andy Nybo، نائب الرئيس الأول ومسؤول الاتصالات

(609) 955-2091

[email protected]

Sarah Bloom، شركة Warburg Pincus

[email protected]

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