مجموعة profine تستحوذ على EFP International B.V للتوسع في أنظمة الألومنيوم وحلول الواجهات

دبي، الإمارات العربية المتحدة

11 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة profine عن استحواذها على شركة EFP International B.V. (المشار إليها في ما يلي بِـEFP)، وهي شركة مقرها في هولندا ولها بصمة عالمية، متخصصة في تصميم وتطوير وإنتاج أنظمة الألومنيوم للمهندسين المعماريين تحت العلامة التجارية "EFP European Facade Products".

تشمل عروضها مجموعة متنوعة من الأنظمة، بما في ذلك الحوائط الساترة، والمناور، والفتحات الهوائية، والستائر، والمظلات الشمسية، والنوافذ والأبواب المنزلقة، بالإضافة إلى أنظمة متخصصة لتغطية البنى التحتية.

Bram Hannessen (left) and Dr. Peter A. Mrosik at the headquarters of EFP International B.V. in Marum, the Netherlands.

تلبي EFP الطلب المتزايد على أنظمة الواجهات المتقدمة عالية الجودة من خلال دمج التكنولوجيا الأوروبية مع ممارسات التصنيع الفعالة. بفضل الالتزام القوي بالجودة والخبرة الدولية التي تزيد عن 45 عامًا في تطوير وتسويق أنظمة واجهات الألومنيوم، فإن منتجات EFP مبنية على أساس متين.

تعمل EFP من مكاتبها في هولندا والمملكة العربية السعودية ودبي والهند، وتقدم خبرتها الواسعة في صناعة الواجهات العالمية وتقدم خدماتها إلى المملكة المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والهند وباكستان ومصر ونيجيريا وهولندا لمجموعة متنوعة من المباني مثل الفنادق والمكاتب والضيافة والمباني الشاهقة والمباني الرياضية والترفيهية وأسلوب الحياة والمباني الحكومية والمستشفيات والمطارات.

ويمثل الاستحواذ على شركة EFP علامة فارقة مهمة في استراتيجية مجموعة profine لاستكمال محفظة منتجاتها الحالية بحلول أنظمة الألومنيوم عالية الجودة وتعزيز بصمتها القوية في أسواق البناء والتجديد العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه الخطوة مجموعة profine من توسيع نطاق عروض منتجاتها للعملاء الحاليين والجدد في الأسواق الدولية من خلال الاستفادة من علامة Kömmerling التجارية المعروفة عالميًا.

علق الدكتور بيتر أ. مروسيك، المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة profine، قائلا: "سيؤدي هذا الاستحواذ إلى توحيد قوتين لهما هدف مشترك يتمثل في إحداث تحول في صناعة الواجهات من خلال تقديم حلول مبتكرة لعملائنا الأعزاء، مع اتباع نهج مستدام للحفاظ على بيئتنا التي تمثل شاغلنا الأساسي."

وعلّق برام هانيسن، المالك السابق والمدير العام المستمر، قائلاً: "يسرني أن أجد في مجموعة profine شريكًا قويًا ذو عقلية ريادية من شأنها أن تدعم شركة EFP وفريقها المتحمس لاتخاذ الخطوة التالية لتحقيق المزيد من النمو الدولي".

قال فريد خان، المدير الإداري لمجموعة profine بالهند والشرق الأوسط: "بعد الاستجابة القوية لأنظمة الألومنيوم الخاصة بنا في الهند، نعمل على توسيع نطاق تواجدنا في الشرق الأوسط والأسواق العالمية. وقد زودتنا عملية الاستحواذ على شركة EFP بمحفظة منتجات قوية موسعة ستساعدنا على اغتنام الفرص في هذه الأسواق الجديدة."

لمزيد من المعلومات حول EFP International B.V، يرجى زيارة موقع الشركة: https://www.efpeurofacade.com/

نبذة عن profine:

مجموعة profine، التي يقع مقرها في بيرماسينس بألمانيا، هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع أنظمة النوافذ والأبواب المصنوعة من PVC-U، وهي شركة مشهورة في مجال حلول الستائر وكذلك صفائح PVC. من خلال علاماتها التجارية KBE وKömmerling وTROCAL ، تورد المجموعة منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة وتتمتع ببصمة دولية ممتازة من خلال 42 فرعاً ومنشأة إنتاج ومكتب مبيعات في 38 دولة. يتألف فريقها المتحمس من حوالي 3500 موظف في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن EFP:

شركة EFP International B.V التي يقع مقرها في ماروم بهولندا، متخصصة في تصميم وتطوير وبيع أنظمة الألومنيوم المعمارية تحت اسم EFP التجاري، وقد جمعت الشركة بين التكنولوجيا الأوروبية وتقنيات التصنيع الفعالة من أجل خدمة الطلب المتزايد على أنظمة الواجهات عالية الجودة ذات التقنية العالية. إن التفاني الكامل للجودة وأكثر من 45 عامًا من الخبرة العالمية في تطوير أنظمة واجهات الألومنيوم هي الأساس لجميع منتجات وأنظمة واجهات EFP.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2527608/Bram_Hannessen_and_Dr_Peter.jpg