مجموعة QNB تعلن عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون باليورو

قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو

الدوحة، قطر, 20 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو.

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وبهذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، السيد عبد الله مبارك آل خليفة: " لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالاً كبيراً بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة."

وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب.

وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كلا من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمدراء إصدار مفوضين.

وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال كوكيل تسهيلات.

تعتبر مجموعة QNB مؤسسة مالية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وهي مصنفة كإحدى العلامات التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة. وبفضل تواجده القوي في أكثر من 28 دولة عبر ثلاث قارات في آسيا وأوروبا وإفريقيا، يقدم QNB خدمات وحلول مالية شاملة. وتخدم شبكته العالمية المدعومة بالتزامه بالابتكار والتميز، مجموعة متنوعة من العملاء. ويكرس فريق QNB الذي يضم أكثر من 31,000 موظف جهوده لدفع النمو وتوفير منتجات وخدمات متقدمة ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

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