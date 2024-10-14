مجموعة QNB توحد علامتها التجارية لتعزيز التواجد العالمي

الدوحة, 14 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة QNB، الرائدة في القطاع المالي في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن خطوة استراتيجية هامة لتوحيد علامتها التجارية في مصر وتركيا. سيتم تغيير العلامة التجارية لكل من QNB الأهلي في مصر وQNB فاينانسبانك في تركيا ليصبحا تحت اسم واحد وهو "QNB".

يأتي هذا القرار في إطار التزام المجموعة بتعزيز تواجدها العالمي وتقديم تجربة مصرفية موحدة وسلسة لعملائها. من خلال هذا التوحيد، يهدف QNB إلى تبسيط عملياته وتعزيز التعاون بين شركاته التابعة، مما يرسخ مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي.

وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "نحن متحمسون للإعلان عن هوية علامتنا التجارية الموحدة في مصر وتركيا. هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزامنا بتعزيز قوة علامتنا التجارية وترسيخها في أذهان عملائنا حول العالم. من خلال توحيد عملياتنا تحت شعار QNB، سنكون في وضع أفضل لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا.

مع هذا التغيير، يتطلع QNB إلى مواصلة النجاح والنمو في السنوات القادمة، مع التركيز على قيمه الأساسية في النزاهة والتميز وخدمة العملاء.

تعتبر مجموعة QNB حاليًا العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي. تتواجد المجموعة في 28 بلدًا عبر ثلاث قارات، مقدمة مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الحديثة لعملائها. يعمل في المجموعة أكثر من 31,000 موظف في حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة تضم أكثر من 5000 جهاز صراف آلي.

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