مجموعة stc وهواوي تطلقان Green Telco Cloud لتسريع مستقبل الاتصالات المستدامة في المنطقة

الرياض، المملكة العربية السعودية، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة stc، المُمكّن الرقمي الرائد في المنطقة، نجاح نشر منصتها Green Telco Cloud، وهي منصة سحابية جديدة صُممت لتقديم خدمات الاتصالات باستخدام موارد مادية أقل وباستهلاك قدر أقل بكثير من الطاقة. طُوّرت المنصة بالتعاون مع هواوي، وهي تجمع بين الحوسبة والتخزين والشبكات في بيئة متكاملة صُممت لتحقيق الكفاءة على المدى الطويل وقابلية التوسع الرقمي.

تستند Green Telco Cloud إلى البنية السحابية الأصلية الخاصة بهواوي، وتدمج خوادم موفرة للطاقة مزودة بإدارة الطاقة الديناميكية والضبط التكيفي لتردد وحدة المعالجة المركزية ضمن بنية تحتية موحدة ومؤتمتة ومتقاربة. تُدار المنصة عبر لوحة معلومات مركزية توفر بيانات قياس عن بُعد شاملة، وتحليلات الأثر الكربوني، والإيقاف التلقائي للموارد الخاملة. من خلال دمج وظائف الشبكة ضمن منصة ذكية واحدة، تقدم مجموعة stc خدمات أسرع وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر كفاءة، مع خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات وتمكين تقنيات الجيل التالي مثل

5G-A.

وقال المهندس Bader A. Allhieb، نائب الرئيس للبنية التحتية في مجموعة :stc

"تُعد الاستدامة والابتكار ركيزتين أساسيتين في مسيرة تحولنا. يمثل هذا النشر، بالتعاون مع هواوي، تحولًا في الطريقة التي نصمم بها الشبكات لتحقيق أثر طويل الأمد. نحن نرسخ الاستدامة في صميم عملياتنا، ونبني أنظمة تدعم النمو المستقبلي، وتخدم عملاءنا بصورة أفضل، وتنسجم مع الأولويات الرقمية والبيئية للمملكة."

تقوم Green Telco Cloud على ثلاث طبقات. تعتمد طبقة الأجهزة الأساسية على خوادم مدمجة تراعي كفاءة الطاقة، وتضبط استهلاكها للطاقة بحسب حجم حركة الشبكة. تتيح برمجيات المنصة مرونة في تقديم الخدمات في كل من الأنظمة التقليدية والبيئات القائمة على الحاويات. تتولى طبقة عمليات مركزية الإشراف على الأداء، وتتبع البيانات البيئية، وإيقاف تشغيل المعدات الخاملة عند عدم استخدامها.

أجرت مجموعة stc وهواوي تجارب مخبرية مشتركة لاختبار المنصة والتحقق من أدائها باستخدام أحدث التقنيات الخضراء من هواوي، بما في ذلك شرائح موفرة للطاقة وأدوات تحكم ذكية. حقق النظام خفضًا في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، وتقليصًا في البنية التحتية المادية بنسبة 40 بالمئة، إلى جانب تحسينات ملموسة في بساطة التشغيل.

وقال السيد Linwei، رئيس Intelligent Telco Cloud في هواوي:

"تجسد هذه المبادرة التزامنا المشترك بالتحول منخفض الكربون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. ومن خلال الجمع بين نهج البنية السحابية الأصلية وتقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة الطاقة، ندعم مجموعة stc في قيادة الموجة المقبلة نحو بنية اتصالات مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة."

يندرج هذا النشر ضمن جهود مجموعة stc الأوسع لبناء بنية تحتية رقمية تتوسع بمسؤولية، مع تقديم خدمات أسرع وأكثر ذكاءً وكفاءة في استهلاك الطاقة. مع مواصلة المملكة العربية السعودية التقدم نحو تحقيق أهدافها في التحول الرقمي، تعزز هذه المبادرة ريادة مجموعة stc في صياغة أنظمة اتصالات يتكامل فيها الابتكار والاستدامة.

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نبذة عن مجموعة stc:

تُعد مجموعة stc مُمكّنًا رقميًا، إذ تقدم حلولًا متقدمة وتسهم في دفع مسيرة الرقمنة. توفر المجموعة باقة شاملة من الخدمات تشمل البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. تضم المجموعة 13 شركة تابعة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

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