مجموعة TerraPay توسع عملياتها التجارية في إيطاليا واضعة نصب عينيها الاتحاد الأوروبي

ميلانو

16 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة TerraPay، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، أنها حصلت على ترخيص كمعهد للأموال الإلكترونية (EMI) في إيطاليا. وبعد الحصول على موافقة من بنك إيطاليا، من المقرر أن توسع TerraPay عملياتها داخل البلاد وبعد ذلك في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

بموجب المادة 114 - خامسًا من القانون المصرفي الموحد (TUB)، أذن بنك إيطاليا بـ TerraPay إيطاليا كمؤسسة مالية إلكترونية. وهذا يحمل أهمية كبيرة ليس فقط لتيراباي ولكن أيضًا لقطاع التكنولوجيا المالية الإيطالي المزدهر، مما يمثل خطوة ملحوظة إلى الأمام في مسارات كل منهما. وبالاستفادة من خبرتها الواسعة ونهجها المبتكر في قطاع المدفوعات الرقمية، تهدف TerraPay إلى التأثير الإيجابي والمساهمة في السوق الأوروبية.

وقال أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay: "كان التزام فريق TerraPay، بدعم من شركة Orrick الدولية، حاسماً في الوصول إلى هذا المعلم التاريخي". "نحن متحمسون لما يخبئه المستقبل لنا في إيطاليا، وسنواصل العمل من أجل تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وآمنة".

وتعليقًا على هذا الإعلان، قال رام سوندارام، المؤسس المشارك ومدير العمليات في TerraPay: "إن تأمين هذا التفويض يرسخ بقوة TerraPay كرائد في مجال النقود الإلكترونية داخل إيطاليا، مع تمهيد الطريق أيضًا لسبل مثيرة للتوسع والنمو في كل من الأسواق الإيطالية والأوروبية".

رسخت TerraPay نفسها كشريك عالمي للبنوك الرائدة ومشغلي تحويل الأموال ومشغلي محافظ الهاتف المحمول والمؤسسات المالية لتسهيل المعاملات الرقمية بلا حدود. باعتبارها شركة عاملة في مجال التسويق الموجه إلى الشركات، تتعاون TerraPay مع الشركات الأخرى وتساعدها على الاستفادة من منصة التكنولوجيا المرنة والآمنة والقابلة للتطوير لتعزيز عرض عملائهم للتحويلات والمدفوعات والإنفاق عبر الحدود. تمتلك الشركة شبكة واسعة عبر 121 دولة مستقبلة و208 دولة مرسلة وهي منظمة في أكثر من 28 دولة على مستوى العالم. وتشمل الأسواق الرئيسية للشركة؛ دول مجلس التعاون الخليجي ؛ شمال وجنوب ووسط أفريقيا؛ أوروبا وجنوب شرق آسيا؛ أمريكا الوسطى والشمالية والجنوبية.

تهدف رؤية TerraPay إلى تحقيق غاية أهداف التنمية المستدامة 2030 المتمثلة في تعزيز النمو الاقتصادي والمساواة عن طريق تقليل تكلفة المعاملات عبر مختلف قنوات الدفع مثل محافظ الأجهزة المحمولة والحسابات البنكية على سبيل المثال لا الحصر.

وهنأ أكبر حسين، المؤسس المشارك والمستشار العام والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay، الفريق قائلاً: "أريد أن أسلط الضوء على الأهمية القصوى لتعزيز ثقافة تنظيمية مرنة داخل شركتنا. وقد أكد تعاوننا مع شركة أوريك للمحاماة مرة أخرى على الدور المحوري الذي يلعبه الدعم القانوني القوي في المشهد الديناميكي للصناعة المالية ".

تم تحقيق هذا الإنجاز الجدير بالملاحظة من خلال الجهود المتضافرة لفريق TerraPay، الذي يخطط لتعزيز وجوده في إيطاليا وخارجها، والتوجيه القانوني الذي لا يقدر بثمن الذي قدمه ماركو بولديني، وهو شريك في شركة Orrick للمحاماة، إلى جانب فريقه البارز المكون من تيريزا ماتوني ونيكولو مارتينولي ونيكولو ماتيو بونالدو. وعلاوة على ذلك، على جبهة الشركات، كانت المساهمات المحورية للشريك ماركو ديل أنتونيا وكبير الزملاء جاكوبو تادي مفيدة أيضًا في تمكين ذلك. كما تعرب TerraPay عن خالص امتنانها لهذا الإنجاز الهائل، حيث كان التنقل في إجراءات التفويض المعقدة سيكون صعبًا دون دعم هذا الفريق. ولا تزال الشركة متفائلة بشأن الشراكة المتميزة التي تم تأسيسها مع بنك إيطاليا والطريق إلى الأمام.

نبذة عن TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. تقوم المجموعة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد TerraPay الخاضعة والمعتمدة في 29 سوقًا عالمية شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، ما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. ومع إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الحسابات المصرفية التي تزيد عن 7.5 مليار، ومحافظ متنقلة تزيد عن 2.1 مليار، عبر 121 دولة متلقية و 208 دولة مرسلة، تمكن TerraPay شركائها من أن يصبحوا منارات لوعد الشمول المالي العالمي.

للتواصل الإعلامي:

يوفيريا سامرين

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