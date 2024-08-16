مجموعة USPACE Technology ووكالة الفضاء المصرية EgSA يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء مشروع مشترك في مجال الفضاء بالعاصمة المصرية القاهرة للاستفادة من اقتصاد الفضاء الأفريقي المزدهر

هونغ كونغ، 16 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر مجموعة USPACE Technology Group Limited ("المجموعة" أو "USPACE"، التي تتداولها أسهمها تحت الرمز: 1725.HK) أن تعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الفضاء المصرية ("EgSA") وذلك في مجالات تصنيع الأقمار الصناعية واختبارها وإطلاقها بالإضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية في ذات الصدد. وستساهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز وجود المجموعة في سوق الفضاء الأفريقي سريع النمو.

تعتزم مجموعة USPACE ووكالة EgSA إنشاء مشروع مشترك في العاصمة المصرية القاهرة، ليكون أحد أوائل شركات الطيران التجارية إلي الفضاء في مصر، مما يمثل إنجازًا بارزًا للمجموعة في مجال تطوير أعمالها الفضائية في القارة الأفريقية. يشمل التعاون بين مجموعة USPACE ووكالة EgSA مجموعة كبيرة من المبادرات، تتضمن إنشاء مراكز لتصنيع الأقمار الصناعية وتصميم وتصنيع الأجهزة العلمية وتصنيع المكونات الدقيقة في مدينة الفضاء المصرية بالقاهرة. كما سيتم إنشاء كوكبة أقمار صناعية متكاملة للاستشعار عن بعد والاتصالات تغطي القارة الأفريقية، ومقرها مدينة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى مختبر فضاء عالمي في القاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، ستُبنى هذه الشراكة على تعاون متكامل في مجال تكنولوجيا الفضاء، يشمل كلًا من الإبداع الهندسي، والبرمجة المتطورة، وصناعة الأجزاء الأساسية والدقيقة، وتطوير الأجهزة الفضائية المتخصصة في (البصريات الإلكترونية والرادار والاتصالات)، فضلًا عن تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبار جاهزيتها للإطلاق.

أنشئت وكالة الفضاء المصرية EgSA في يناير 2018، وتتخذ من مدينة الفضاء المصرية مقراً لها، وهي المدينة التي تستضيف أيضاً مقر الوكالة الأفريقية للفضاء. تُعد وكالة EgSA مؤسسة حكومية مصرية تهدف إلى الحصول على تكنولوجيا الفضاء وقدرات إطلاق الأقمار الصناعية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030".

على وجه الخصوص، سيتيح التعاون في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية سالفة الذكر لمجموعة USPACE الاستفادة من التقنيات والمرافق والبنى التحتية الفضائية القائمة لدى وكالة الفضاء المصرية EgSA، بما في ذلك مصانع ومرافق تصنيع الأقمار الصناعية في مدينة الفضاء المصرية، والوصول إلى شبكة EgSA القائمة مع وكالات الفضاء الحكومية في المنطقة بوصفها المضيف للوكالة الأفريقية للفضاء، مما يتيح فرص تعاون جديدة مع أطراف السوق والجهات الحكومية الأخرى ويدعم تعزيز مكانتها في القارة الأفريقية.

تواصل استراتيجية العولمة لدى مجموعة USPACE تحقيق تقدم ملحوظ. فالشركة تعمل بشكل تدريجي على بناء منظومة فضائية كاملة، مع ابتكار وإنتاج منتجات فضائية أساسية.

وفي 25 يوليو 2024، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيس مركز ASPACE Hong Kong لتصنيع الأقمار الصناعية التابع للمجموعة، كشفت المجموعة عن أقمارها الصناعية التجارية البصرية ذات التكلفة المنخفضة عبر موقعها الرسمي. تقدم هذه الأقمار الصناعية دقة تتراوح بين 5 أمتار و0.5 متر، وبأسعار تتراوح بين 35 ألف دولار و990 ألف دولار أمريكي. ومن بينها، يبرز القمر الصناعي التجاري البصري عالي الدقة الذي يبلغ 0.5 متر، والذي يباع بسعر 990 ألف دولار أمريكي فقط. كما تخطط المجموعة لتوفير حوالي مائة نوع من مكونات الأقمار الصناعية وخدمات التطبيقات، بما في ذلك مقاعد الانفصال، وأجهزة توزيع الأقمار الصناعية المتعددة، والكاميرات خفيفة الوزن بدقة 0.5 متر.

تؤمن المجموعة بأنه من خلال هذه السلسلة من منتجات الأقمار الصناعية ستتمكن مباشرة من المشاركة في المنافسة التي يشهدها سوق الطيران التجاري العالمي، كما ستتمكن أيضًا من تعزيز الوعي بعلامتها التجارية بشكل سريع، وتوسيع قاعدة عملائها بشكل ملحوظ، وزيادة حصتها السوقية بشكل أكبر.

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حول USPACE Technology Group Limited (USPACE)

تتخذ مجموعة USPACE Technology Group Limited (USPACE) من مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ بالصين مقراً لها. وتلتزم المجموعة باستخدام تكنولوجيا الفضاء وخدمات التطبيقات الفضائية لدعم التنمية المستدامة للكرة الأرضية والتقدم الحضاري، بهدف أن تصبح شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الفضاء وخدمات تطبيقات الأرض.

تركز المجموعة على تصنيع الأقمار الصناعية كمحور رئيسي لتطوير أعمالها، حيث تقوم ببناء منظومة فضائية تجارية متكاملة تشمل تصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وتصنيع الإلكترونيات الدقيقة، وتطبيقات بيانات الأقمار الصناعية، والقياس والتحكم بالأقمار الصناعية، وإطلاق الأقمار الصناعية، وإدارة وتشغيل مدينة أبوظبي الفضائية البيئية في الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.uspace.com/

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