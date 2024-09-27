مجموعة أسـيـاد، وأوكيو للطاقة البديلة وسـوميتومو كوربوريشن في الشرق الأوسط يرسمون مسارًا طموحًا لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي لتزويد الوقود منخفض الكربون

في خطوة من شأنها تعزيز أطر تعاون رواد الصناعة نحو مستقبل قطاع نقل بحري مستدام

مسقط, 27 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة أسـيـاد، المزوّد العالمي للحلول اللوجستية المتكاملة في سلطنة عُمان، عن اتفاقية دراسة مشتركة مع كل من أوكيو للطاقة البديلة، وسوميتومو كوربوريشن في الشرق الأوسط، لبحث وتطوير الآليات الداعمة لوضع سلطنة عُمان في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للوقود الأخضر، وترسيخ مكانتها كمزود عالمي لتوريد الوقود البحري منخفض الكربون.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة أسياد بقيادة التحول نحو ممارسات النقل البحري المستدام؛ والإسهام الفعال في تحقيق الأهداف الدولية للحياد الكربوني في القطاع، من خلال استثمار الموارد المتجددة التي تتمتع بها سلطنة عُمان، والاستفادة منها لتعزيز دورها في السوق العالمي.

وفي المرحلة الأولى، أعلن الشركاء في هذه الاتفاقية عن إطلاق "طلب للمعلومات" ( (RFIمن كبرى شركات النقل البحري العالمية، بغرض إجراء دراسة جدوى شاملة لتقييم عدد من العوامل الرئيسية بما فيها التكاليف المتوقعة لتوفير الوقود منخفض الكربون، والبنية الأساسية المطلوبة لدعم هذه العمليات، ومدى الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالوقود المستدام.

وتشير النتائج الأولية إلى أن المقومات الفريدة التي تتمتع بها سلطنة عُمان، بما فيها موقعها الجغرافي الاستراتيجي ووفرة مواردها المتجددة، قد تضعها في صدارة الدول المزودة للوقود منخفض الكربون بأسعار تنافسية لقطاع النقل البحري. وستسهم البيانات المستخلصة من طلب المعلومات في بناء أساس قوي لدراسة الجدوى، الأمر الذي يساعد في توجيه خطط لتطوير بنية أساسية عالمية المستوى لتزويد الوقود منخفض الكربون في عُمان، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إيجاد أثر مستدام لممارسات النقل البحري العالمية ويعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة في سوق الطاقة النظيفة.

وتماشياً مع مستهدفات رؤية عمان 2040 واستراتيجيتها للطاقة المستدامة، تهدف هذه الشراكة الطموحة إلى الاستفادة المثلى من الموارد المتجددة في سلطنة عُمان لتوفير وقود منخفض الكربون؛ مثل الميثانول الأخضر والأمونيا بأسعار تنافسية.

وقد تم اختيار كل من ميناء صلالة وميناء الدقم كمواقع استراتيجية لإعادة تجهيز مرافق لدعم عمليات تزويد الوقود منخفض الكربون، وسيُسهم تحويل الموانئ العُمانية إلى مراكز محورية على مسارات التجارة العالمية في تعزيزمكانة عُمان كوجهة رئيسية في التحول العالمي نحو وقود الشحن منخفض الكربون، كما سيدعم النمو المستدام للقطاع اللوجستي في البلاد.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.asyad.om/WorkWithUs/request-for-information

Waleed Al Shukaili - [email protected]

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