مجموعة الدباغ في المرتبة الرابعة والعشرون ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في العالم لعام ٢٠٢٣

جدة، المملكة العربية السعودية, 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- أدرجت Great Place to Work® مجموعة الدباغ (ADG) كواحدة من أفضل أماكن العمل في العالم™ في عام 2023.

تصنف القائمة 25 منظمة رائدة عالميًا، تم اختيارها من المنظمات التي شاركت في عملية استطلاع الموظفين التي أجرتها Great Place To Work، والتي تمثل أصوات 14.8 مليون موظف حول العالم. وقد برز أفضل 25 مكان عمل في العالم من حيث خلق تجارب استثنائية في مكان العمل على مستوى العالم، وعلاقات عالية الثقة، وأماكن عمل عادلة ومتساوية للجميع.

وتعليقاً على التصنيف، قالت هيفاء أبو زبيبة، الرئيس التنفيذي لثقافة الريادة الشاملة والأفراد في مجموعة الدباغ: "نحن فخورون جدًا بأن نكون ضمن هذه القائمة، إنها شهادة لزملائنا الذين كانوا جميعًا السبب وراء حصولنا على هذا الإنجاز المتميز الأول من نوعه لشركة سعودية. إن تطبيقنا لثقافة الريادة الشاملة في كل ما نقوم به، وزملاؤنا الذين يعيشون وفقًا لقيمها كل يوم، هم السبب وراء إدراجنا في هذه القائمة. "

تتميز قائمة أفضل أماكن العمل في العالم بأنها تنافسية للغاية. إذ قامت Great Place To Work، وهي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل، باختيار القائمة باستخدام تحليلات دقيقة وملاحظات الموظفين التي جمعت بسرية تامة. يتم أخذ الشركات في الاعتبار فقط إذا كانت بالفعل مؤسسة معتمدة من Great Place To Work Certified™.

تعتبر Great Place To Work جائزة ثقافة الشركة الوحيدة في العالم التي تختار الفائزين بناءً على مدى عدالة معاملة الموظفين. يتم تقييم الشركات على أساس قدرتها على خلق تجربة رائعة للموظفين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العمر أو حالة الإعاقة أو أي جانب من جوانب هوية الموظف أو الدور الوظيفي.

يقول مايكل سي. بوش، الرئيس التنفيذي لشركة Great Place To Work: "إن كونك صاحب عمل على مستوى عالمي يأتي مع مسؤولية كبيرة تجاه الناس والبيئة". "هذه الشركات الاستثنائية لها تأثير لا يصدق، وتدعم موظفيها، وتناضل من أجل مجتمعات أكثر عدلاً وأمانًا وصحة في جميع أنحاء العالم. عندما تقوم بتمكين الأشخاص من العمل الهادف، فإنهم يكافئونك بالابتكار والأداء، وبهذا ويساعدون في خلق عالم أفضل لنا جميعًا."

وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت ADG على المركز الأول في قائمة Great Place to Work® ضمن فئة المنظمات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، والمركز الثالث في قائمة Great Place to Work® ضمن فئة المنظمات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.