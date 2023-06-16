مجموعة صن سيت للضيافة تطلق أربعة وجهات جديدة في وسط ميلانو

مجموعة صن سيت للضيافة تطلق لأول مرة Isola Ristorante و SACHI Japanese Restaurant و Gioia Pasticceria و Lounge Bar Giardino Cordusio في إيطاليا في سبتمبر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يسر مجموعة صن سيت للضيافة أن تعلن عن إطلاق أربع وجهات جديدة للمأكولات والمشروبات في ميلانو، إيطاليا. تقع في Palazzo Venezia الذي تم تجديده بشكل جميل والذي سيضم فندق Palazzo Cordusio من Gran Meliá، وستكون المفاهيم المرتقبة للغاية إضافات رائعة إلى مشهد الطهي النابض بالحياة في ميلانو، مما يعزز وجود مجموعة صن سيت في أوروبا. سيتم تقديم العلامات التجارية الحالية SACHI و Isola Ristorante إلى السوق، بالإضافة إلى Giardino Cordusio و Gioia Pasticceria، وهي مفاهيم جديدة أنشأتها المجموعة

Isola Ristorante SACHI Milan Giardino Cordusio Gioia Pasticceria

ستفتح الوجهات الجديدة أبوابها في موقع متميز في قلب المدينة بجوار ساحة Piazza del Duomo الشهيرة، على بعد دقائق من المعالم الثقافية والمعالم السياحية ومناطق التسوق الراقية.

ومن المقرر أن يحتل SACHI، الراسخ بالفعل في لندن، مركز الصدارة بقائمته وعروضه المبتكرة. سيوفر المطعم تجارب مختلفة تتضمن منضدة Omakase ، ومنطقة كبيرة لتناول الطعام، وكذلك SACHI Garden، وهي مساحة شرفة مفتوحة واسعة مع مناظر خلابة آسرة للمدينة النابضة بالحياة. بتوجيه من الشيف الشهير Moon Kyung Soo، الذي تمتد مسيرته المهنية المثيرة للإعجاب إلى مؤسسات مشهورة مثل SUSHISAMBA Dubai و Attiko، يعد SACHI بأخذ الضيوف في رحلة آسرة من خلال النكهات المتنوعة والرائعة في اليابان، مع التركيز على المكونات المحلية والنكهات الموسمية على مدار السنة.

بعد نجاحه في دبي، بودروم، وقريبًا في مربلة والمغرب، Isola Ristorante بقيادة الشيف المشهور Francesco Bagnato سيجلب تجربة طعام لا تصدق إلى ميلانو. سيعرض المطعم الديكورات الداخلية المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة بار مخصصة، وتراس واسع في الهواء الطلق مع قائمة بارزة مستوحاة من الجزر الجنوبية لإيطاليا بما في ذلك صقلية وسردينيا وكابري.

سيقدم Gioia Pasticceria، الذي تم إنشاؤه بالشراكة مع Master Baker Fabio Bertoni، تجربة أصيلة وجريئة، تسلط الضوء على إرث عائلة Fabio الذي يمتد لقرن من مهارات الخبز الاستثنائية. كونه معترف به جيدًا بين أكبر الشركات في العالم والشركات الرائدة في مجال الاستشارات مثل Grande Milano والفاتيكان المقدسة، سيجلب الخباز الرئيسي في مشروعه الأخير شغفًا وخبرة لا مثيل لهما إلى Gioia جنبًا إلى جنب مع SHG.

Giardino Cordusio هو بار وصالة شمبانيا راقية أنشأتها SHG بالشراكة مع Giancarlo Mancino، ساقي الكوكتيلات الشهير في جميع أنحاء العالم، ومؤسس Mancino Vermouth: الشريك الرسمي لأفضل 50 بار في العالم. سيوفر المفهوم المثير للإعجاب الموجود في فناء الفندق تجربة أنيقة مع قائمة مشروبات واسعة لتتناسب مع احتياجات العملاء المتنوعين.

يمثل افتتاح هذه المنافذ الأربعة في فندق Palazzo Cordusio Hotel، ميلانو، علامة فارقة في استراتيجية التوسع العالمية لـ Sunset Hospitality Group. تم إنشاء كل وجهة وتصميمها بدقة، مما يدل على التزام المجموعة بالتميز والابتكار في هذه الصناعة.

أعرب أنطونيو غونزاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة صن سيت للضيافة ،عن سعادته بافتتاح ميلانو قائلًا: "نحن متحمسون للغاية لتقديم هذه العلامات التجارية الاستثنائية لأسلوب الحياة إلى مشهد الضيافة في ميلانو. إن سوق الضيافة المزدهر في إيطاليا يجعلها وجهة مثالية لخطط النمو لدينا. تجسد هذه المفاهيم المصممة بعناية التزامنا بتزويد ضيوفنا بتجارب استثنائية، ونتطلع إلى تقديمها إلى السوق قريبًا جدًا."

لمعرفة المزيد عن مجموعة صن سيت للضيافة ، يرجى زيارة https://www.sunsethospitality.com/.

نبذة عن مجموعة صن سيت للضيافة

تأسست مجموعة صن سيت للضيافة في عام 2011 برؤية لخلق تجارب ضيافة فريدة من نوعها في جميع أنحاء العالم، بدءًا من المنتجعات والنوادي الشاطئية إلى المطاعم وأماكن الحياة الليلية. ومنذ ذلك الحين، نمت المجموعة لتصبح شركة رائدة في مجال الاستثمار والإدارة في مجال الضيافة تقوم بتطوير مفاهيم جديدة ورائدة وعلامات تجارية متعددة الجنسيات. تتمتع مجموعة صن سيت للضيافة بحضور في 15 دولة مع سجل مثبت في تقديم مزيج من الخدمات عالية الجودة في مواقع استثنائية. تشمل محفظة SHG المفاهيم الشهيرة والتي تتضمن فنادق ومنتجعات METT و Azure Beach و Ammos و Drift Beach Club و AURA و SUSHISAMBA و DREAM و L'Amo Bistro del Mare و Black Tap و Lola Taberna Española و Goldfish و Isola و Raise Fitness & Wellness وغيرها الكثير. قم بزيارة www.sunsethospitality.com

للتواصل الإعلامي مع مجموعة صن سيت للضيافة

ساره مدنات

مديرة العلاقات العامة

رقم جوال: ‎+971 50 304 9847

البريد الإلكتروني: [email protected]

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