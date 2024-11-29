مجموعة فنادق Sunmei تتوسع في الإمارات العربية المتحدة: فندق SHANKEE سيفتتح في دبي

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كينغداو، الصين, ، 29 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 26 نوفمبر، عُقِد مؤتمر استثمار فنادق الصين في الخارج، واستضافته مجموعة فنادق Sunmei بنجاح في فندق Mövenpick التابع لمجموعة Accor Qingdao Sunmei. وخلال المؤتمر، أعلنت مجموعة فنادق Sunmei عن تأسيس شركة Sunmei Group International (SGI) وأطلقت ثلاث علامات تجارية أساسية في الخارج: SHANKEE وPENRO وLANOU، مما يمثل فصلًا جديدًا في سوق الإمارات العربية المتحدة. وشملت قائمة الضيوف البارزين الذين حضروا الاجتماع السيد Budi Hansyah، الملحق التجاري بسفارة جمهورية إندونيسيا (KBRI بكين)، والسيدة Evita SANDA، مديرة مركز ترويج الاستثمار الإندونيسي (IIPC) بكين، وممثلة غرفة التجارة الدولية في كازاخستان.

يتطلع Ma Yingyao، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق Sunmei، بأمل كبير إلى سوق الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن البلاد في حاجة إلى وجود الفنادق الرقمية الصينية الرائدة. يهدف فندق SHANKEE، بصفته علامةً تجاريةً رائدةً في مجال الفنادق الاقتصادية الذكية، إلى نقل تجربة الفنادق المتقدمة الذكية وكرم الضيافة من الصين إلى أسواق دولية أوسع نطاقًا. وإن فندق SHANKEE Dubai Longcheng، الذي وقّعت عليه مجموعة فنادق Sunmei، على أعتاب الافتتاح حاليًا.

صرّح Zhang Gang، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة فنادق Sunmei والرئيس التنفيذي لشركة SGI، بأن شركة SGI تركّز بصورة استراتيجية على مدن مثل دبي وأبو ظبي والرياض، فهي تعدّها محورية للنمو الاقتصادي والسياحي في الشرق الأوسط. واعتبارًا من عام 2023، يبلغ متوسط معدل إشغال الفنادق في الإمارات العربية المتحدة 72٪، 78٪ في دبي ،و75٪ أبو ظبي. لقد شهد سوق الفنادق في الإمارات نموًا غير مسبوق بسبب الاستثمارات الحكومية الضخمة في السياحة والمالية. وبالنسبة لعملياتها الخارجية، تؤمن الشركة بإمكانية نجاح عمليات الاندماج والاستحواذ والابتكار المشترك للعلامات التجارية إلى جانب النماذج التقليدية مثل العمليات المباشرة والامتياز.

بناءً على أكثر من عقد من الخبرة التشغيلية الرقمية والذكية، تركّز SGI استراتيجيًا على أربع كفاءات أساسية: "منصة تسويق ذكية، واختيار مواقع ذكية وتطويرها، والتجديد باستخدام وحدات جاهزة، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ".

في العمليات، تمكّن شركة SGI الفنادق الخارجية من الحصول على معدل مساهمة من الضيوف بنسبة 57.63٪ من خلال منصة الحجز المباشر "Xinlimei" لأعضاء الفنادق؛ وتستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لاستهداف المواقع الرئيسية بدقة؛ وتقلل من وقت البناء من خلال التجديد باستخدام وحدات جاهزة؛ وتعزز كفاءة الخدمة وجودتها من خلال التشغيل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للمستخدمين، تركّز الشركة على تسجيل الوصول السلس والمساحات الذكية والتجارب الذكية، وذلك باستخدام أتمتة الغرف والروبوتات الذكية لتقديم تجربة إقامة ذكية من الجيل التالي على مستوى العالم.

صرّح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة Ma Yingyao، في حديثه عن خطط التوسع في الخارج للعقد المقبل: "نطمح إلى افتتاح 100 فندق جديد بوتيرة مستقرة يحقق مكاسب تبلغ ضعف إيرادات السوق الصينية، وإدارة 1,000 فندق متميز وعالي الجودة بمنهجية عبر 30 دولة، وتعزيز السمعة الدولية للعلامات التجارية الصينية".

في السنوات الأخيرة، كان للطلب السياحي القوي، وأسعار الغرف المستقرة، ومعدلات الإشغال العالية أثرًا تحويليًا على الإمارات العربية المتحدة، جاعلًا منها نقطة محورية للمستثمرين العالميين. وستواصل شركة SGI في المستقبل تصدير نماذجها التشغيلية الذكية ومفاهيم الخدمة المبتكرة، مما يزوّد المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة بتجارب إقامة تتسم بالتفوق والراحة والشخصية، ويحسّن مستوى الخدمة العام لقطاع الفنادق في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزز نمو السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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