مجموعة قطر للتأمين تُسجل نسبة نمو تبلغ 11% في صافي الأرباح في النصف الأول من عام 2024

الدوحة، قطر, 19 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة قطر للتأمين ("QIC Group" أو "QIC")، الشركة الرائدة في مجال التأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن تحقيق أرباح صافية تبلغ 360 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بمبلغ 325 مليون ريال قطري خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وفي هذا الصدد، صرح الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر للتأمين، قائلاً: "تعكس النتائج المالية الممتازة التي حققتها قطر للتأمين في النصف الأول من عام 2024 الزخم القوي الذي حققته الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. وتركز المجموعة بشكل أساسي على توسيع نطاق تواجدها في الأسواق المحلية والإقليمية - وهو نهج عززه الاستثمار المستمر في خدماتها الرقمية الرائدة بالفعل".

هذا وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "في خِضم مجموعة من النتائج الواعدة للغاية للنصف الأول من عام 2024، لا يزال يتمثل العمود الفقري للأداء المالي القوي لشركة قطر للتأمين في كفاءتها التشغيلية الاستثنائية، مدعومة بالتحول المتعمد نحو زيادة نسبة أقساط التأمين المتولدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA. وينعكس ذلك في حقيقة أن إجمالي الأقساط المكتتبة المحلية والإقليمية قد زادت بنسبة 44% على أساس سنوي ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري".

نظرة مالية عامة

أولوية النمو في أسواق التأمين المحلية والإقليمية

ظلت شركة قطر للتأمين ثابتة في استراتيجيتها طويلة الأمد المتمثلة في التركيز على الأسواق المربحة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، مع الخروج من الأعمال الدولية الخاسرة وذات هامش الربح المنخفض. ويتضح ذلك من خلال زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة من عملياتها المحلية والإقليمية بنسبة 44% في النصف الأول من عام 2024. وتمتلك شركة قطر للتأمين حاليًا محفظة متوازنة ومتنوعة مع 57% من أعمالها التأمينية مكتتبة من قبل كيانات داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA و43% من أعمالها التأمينية مكتتبة من قبل عمليات دولية.

هذا ووجهت شركة قطر للتأمين تركيزها مؤخرًا نحو نمو أقسام التأمين الشخصي والتأمين الصحي، فضلاً عن التأمين البحري والطاقة. وعلى الرغم من تقليص وجودها في سوق التأمين الدولي للسيارات، إلا إن الشركة ما زالت تعطي الأولوية القصوى لأعمالها المتميزة في مجال التأمين على السيارات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، والتي أثبتت نجاحها وحصدت العديد من الجوائز.

سجلت المجموعة خدمات تأمينية بقيمة 339 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بمبلغ 236 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2023.

أداء الاستثمار

أظهرت شركة قطر للتأمين مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية المذكورة أعلاه، حيث سجلت دخلاً استثمارياً قدره 465 مليون ريال قطري للنصف الأول من عام 2024، مقارنة بمبلغ 501 مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام الماضي. هذا وقد بلغت نسبة العائد على الاستثمار 5%.

نبذة عن شركة قطر للتأمين

قطر للتأمين هي شركة تأمين مدرجة في البورصة تتمتع بسجل أداء ثابت على مدار 59 عامًا ووجود عالمي في مجال التأمين. تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964 وكانت أول شركة تأمين محلية في دولة قطر. واليوم، تعتبر قطر للتأمين الشركة الرائدة التي تقدم خدمات التأمين في السوق القطري ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA. كما تُعد قطر للتأمين أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA من حيث إجمالي الأصول وهي مدرجة في بورصة قطر.

لمزيد من المعلومات حول شركة قطر للتأمين، يرجى زيارة www.qic-group.com.

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