مجموعة كامبريدج للصحة تجدّد شراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع مجموعة كوزيافكين الطبية لتوسيع نطاق إعادة التأهيل العصبي المتخصص في دول مجلس التعاون الخليجي

أقيمت مراسم تجديد الشراكة بحضور نخبة من القيادات والضيوف الدبلوماسيين، تأكيداً على دعمهم للأطفال المصابين بالشلل الدماغي والحالات العصبية المعقّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة كامبريدج للصحة، المزوّد الرائد لخدمات رعاية ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، عن تجديد شراكتها طويلة الأمد مع العيادة الدولية لإعادة التأهيل الطبي (ICMR) وفريق تقنيات كوزيافكين الطبية (KMT)، في خطوة تعكس التزام الأطراف الثلاثة بتعزيز إعادة التأهيل العصبي المتخصص وتوسيع نطاقه في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة .

Cambridge Health Group and Kozyavkin Medical Group leadership pictured with H.E. Dr. Oleksandr Balanutsa, Ambassador of Ukraine to the UAE, during a visit marking continued collaboration in rehabilitation care.

وجرى تجديد الشراكة خلال حفل توقيع رسمي استضافه مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل في أبوظبي، بحضور كبار قيادات مجموعة كامبريدج للصحة، وممثلي فريق مجموعة كوزيافكين الطبية ، إلى جانب عدد من كبار الضيوف، من بينهم سعادة سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلون عن السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال.

وتعود بداية التعاون بين مجموعة كامبريدج للصحة وفريق مجموعة كوزيافكين إلى أواخر عام 2017، مع إطلاق البرنامج للمرة الأولى في منشأة العين التابعة لمركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل. ومنذ ذلك الحين، استفاد أكثر من 1,000 مريض من "منهج كوزيافكين" عبر منشآت المجموعة، في مؤشر واضح على استمرارية هذا التعاون، وعمق أثره الإيجابي في تحسين جودة الحياة للأطفال وأسرهم ممن يحتاجون إلى إعادة تأهيل عصبي متخصص.

ويعد "منهج كوزيافكين"، التي طوّره البروفيسور فولوديمير كوزيافكين في أوكرانيا، نهجاً معترفاً به عالمياً في إعادة التأهيل العصبي، لا سيما لعلاج الشلل الدماغي وغيرها من الحالات العصبية المعقّدة. ويعتمد هذا النهج على دمج التصحيح البيوميكانيكي للعمود الفقري والمفاصل ضمن برنامج إعادة تأهيل شاملة بقيادة فريق متعدد التخصصات، بهدف تحسين النتائج الوظيفية وتعزيز الحركة على المدى الطويل.

ومن خلال هذا التعاون المتجدد، تواصل مجموعة كامبريدج للصحة دمج مسارات إعادة تأهيل منظمة ومعتمدة ضمن نموذج الرعاية المعتمد لديها، بما يضمن اتساق المعايير السريرية، واستمرارية نقل المعرفة، وتحقيق نتائج طويلة الأمد للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُشكّل هذه الشراكة ركناً أساسياً في التوجه الاستراتيجي الإقليمي لمجموعة كامبريدج للصحة، الهادف إلى توسيع منظومة الرعاية المتكاملة لإعادة التأهيل المتخصص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما ينسجم مع تطلعات المنطقة نحو التميز السريري والابتكار في قطاع الرعاية الصحية. وتحمل المجموعة اعتمادات اللجنة المشتركة الدولية JCI ولجنة الكارف CARF، بما في ذلك أعلى عدد من اعتمادات CARF لبرامج إعادة التأهيل في كلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مع ثمانية اعتمادات فريدة.

بهذه المناسبة، قال وائل خليل عبدالله، الرئيس التنفيذي لمجموعة كامبريدج للصحة: "يعكس تجديد هذه الشراكة التزامنا طويل الأمد بتطوير إعادة التأهيل العصبي المتخصص على مستوى المنطقة. ومن خلال تعميق تعاوننا مع مجموعة كوزيافكين، نواصل ترسيخ معيار إقليمي لتقديم برامج إعادة تأهيل معترف بها دولياً للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، ضمن نموذج رعاية يرتكز على المريض ويحقق نتائج قابلة للقياس."

من جانبها، قالت الدكتورة يانينا كوزيافكينا رئيسة مجموعة كوزيافكين الطبية : "يعد تجديد هذه الاتفاقية محطة مفصلية في رؤيتنا طويلة الأمد لتعزيز التميز السريري وترسيخ التعاون الفعّال مع مجموعة كامبريدج للصحة. ومن خلال توحيد الخبرات والابتكار والقيم المشتركة، نؤكد التزامنا بالارتقاء بمعايير الرعاية وتحسين النتائج القائمة على احتياجات المريض، لا سيما للأطفال الذين يعيشون مع حالات عصبية معقّدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعكس هذه الشراكة قناعتنا الراسخة بأن التعاون القائم على الاهتمام والعطف والتطوير المستمر قادر على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأطفال وأسرهم."

بدوره، قال سعادة الدكتور أولكسندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "تمثل هذه الشراكة نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية بين أوكرانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وهي تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وضمان استفادة المرضى وأسرهم في المنطقة من مناهج إعادة تأهيل معترف بها عالمياً مثل منهج كوزيافكين."

حول مجموعة كامبريدج للصحة

تُعد مجموعة كامبريدج للصحة رائدة في تقديم رعاية ما بعد الإصابات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على إعادة التأهيل للمرضى المنوّمين والمرضى الخارجيين، والرعاية طويلة الأمد، والرعاية الصحية المنزلية. وتدير المجموعة ست منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بدعم كادر متعددة الجنسيات يضم أكثر من 1,200 متخصص في الرعاية الصحية. وتحمل المجموعة اعتمادات JCI اللجنة المشتركة الدولية وCARF لجنة الكارف، وهي ملتزمة بتقديم رعاية استثنائية قائمة على التميز السريري، والرعاية المرتكزة على المريض، ومناهج تقديم الرعاية المتخصصة. وتمتلك شركة أمانات القابضة ش.م.ع. الحصة الأكبر في المجموعة، وهي مستثمر رائد في مشاريع الرعاية الصحية والتعليم المدرجة في المنطقة.

حول منهج كوزيافكين

"منهج كوزيافكين" هو نموذج إعادة تأهيل معترف به عالمياً لعلاج الشلل الدماغي والحالات العصبية الأخرى، طوّره البروفيسور فولوديمير كوزيافكين في أوكرانيا. ويجمع هذا النموذج بين التصحيح البيوميكانيكي للعمود الفقري والمفاصل وبرامج إعادة تأهيل شاملة يقودها فريق متعدد التخصصات. وتعمل مجموعة كامبريدج للصحة، من خلال مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، بالتعاون مع العيادة الدولية لإعادة التأهيل الطبي (ICMR) وفريق تقنيات كوزيافكين الطبية (KMT)، لتقديم هذا النهج العلاجي للمرضى في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية:

[email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2872504/Cambridge_Health_Group.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2872530/Cambridge_Health_Group_Logo.jpg