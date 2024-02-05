مجموعة لاندمارك تقوم بتحويل مركز الوفاء بالمتطلبات الاقتصادية في الكويت من خلال حل الأتمتة المبتكر من Addverb

مدينة الكويت، الكويت،, 5 فبراير/شباط 2024 /PRNewswire/ -- دخلت مجموعة لاندمارك، المجموعة الرائدة في مجال البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، في شراكة استراتيجية مع شركة Addverb ، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الروبوتات والأتمتة، لتحديث مركز الوفاء التابع لها في الكويت.

بفضل إرثها الراسخ، ظلت مجموعة لاندمارك رائدة باستمرار في تجارب المستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا.

Landmark Group Transforms Ecomm Fulfilment Centre in Kuwait with Innovative Automation Solution from Addverb

إن دمج أتمتة Addverb المتطورة في مركز الوفاء التابع للمجموعة في الكويت لا يعزز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل يعزز أيضًا مكانة مجموعة لاندمارك كشركة رائدة في الصناعة مكرسة لتقديم رضا العملاء لا مثيل له من خلال الابتكار المستمر والشراكات الإستراتيجية. يتميز مركز التنفيذ الآن بحل أتمتة مبتكر، بما في ذلك أسطول من Zippy، أجهزة الفرز الآلية من Addverb، مع إنتاجية نظام تصل إلى 1000 عملية فرز في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المركز Quadron، مكوكات الكرتون الخاصة بـ Addverb، والتي تتميز كل منها بإنتاجية تصل إلى 100 صندوق في الساعة.

في هذا التعاون المبتكر، تبدأ عملية تنفيذ الطلب بتصنيف دقيق للعناصر إلى فئة ضخمة وفئة غير ضخمة. بعد ذلك، يتم استخدام ناقل آلي لنقل العناصر غير الضخمة لفرزها عبر نظام Zippy ونقلها إلى محطة التعبئة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد آليات في النظام لدمج العناصر كبيرة الحجم وصغيرة الحجم في محطات التعبئة.

تفخر Addverb بالمساهمة في رؤية مجموعة لاندمارك لمركز تلبية الطلبات الجاهز للمستقبل. تجسد هذه الشراكة التزام Addverb بالريادة في حلول الأتمتة الذكية التي تمكن الشركات من الازدهار في العصر الرقمي.

قال باوان كورا، رئيس عمليات التجارة الإلكترونية، مجموعة لاندمارك: "يعد إنشاء سلسلة توريد مرنة وقابلة للتكيف جزءًا من رؤية سلسلة التوريد لدينا. ويسعدنا التعاون مع Addverb للارتقاء بعمليات مركز تلبية الطلبات في الكويت".وأضاف: "إن تكامل أتمتة المستودعات لا يعزز كفاءتنا التشغيلية فحسب، بل يضمن أيضًا حصول عملائنا على طلباتهم بدقة وسرعة. ويتماشى هذا الاستثمار في الأتمتة مع التزامنا بتقديم خدمات وتجارب لا مثيل لها."

"إن الشراكة مع مجموعة لاندمارك تشعرنا بفخر كبير. يعزز هذا التآزر التزامنا بتقديم أحدث حلول الأتمتة ويزيد من التزامنا بالكفاءة والموثوقية والدقة. تقدم مجموعة لاندمارك ثروة من الخبرة وإرثًا من التميز لهذه الشراكة الإستراتيجية. وهذا التعاون هو شهادة على الثقة التي يضعها عمالقة الصناعة في Addverb،" كما قال بيتر فينسترا، الرئيس التنفيذي لشركة Addverb أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا..

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