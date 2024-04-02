مجموعة مغربي تحقّق معدلات نموّ مزدوجة خلال عام 2023 من خلال كافة أنشطتها

خلال سنة مليئة بالتغييرات، تفوقت المجموعة في قطاع التجزئة للمنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط، ما يجعل السنة الأولى بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ياسر طاهر، سنةً متميّزة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 2 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يسرّ مجموعة مغربي للتجزئة، الشركة الرائدة في تجارة البصريات في الشرق الأوسط، أن تقدّم أحدث المستجدّات المتعلّقة بأدائها، فقد حقّقت الشركة نموّا بمعدلات مزدوجة، وارتفاعًا كبيرًا في مبيعاتها من خلال منصّتها الإلكترونية، بالإضافة الى المبادرات الاستثمارية المستمرّة للمجموعة بشكل عام.

أبرز الإنجازات:

• ارتفاع نموّ مبيعات الشركة عامّة بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق

• ارتفاع نسبة نموّ مبيعات علامة دكتور ام 30٪ مقارنة بالعام السابق

• ارتفاع نموّ المبيعات عبر الانترنت بنسبة 225٪ مدفوعا بالتوسع في الأسواق المتاحة، وتسريع أوقات التوصيل، وتحسين أداء العملاء

• نموّ الشركة بشكل عام بما يفوق معدّلات القطاع

المستجدّات المالية

يسرّ مجموعة مغربي للتجزئة الإعلان عن نموّ مبيعات الشركة عامّة بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2022، وازدياد مبيعات مغربي بنسبة 5٪، وارتفاع مبهر لمبيعات دكتور ام بنسبة 30٪ مقارنة بالعام السابق، بعد الحملة الناجحة في شهر مايو من عام 2023. هذا النموّ في الأداء فاق التوقّعات، في الوقت الذي تستمرّ فيه المجموعة بأدائها المتفوّق في قطاع البصريات، وترسيخ موقعها القيادي كأسرع شركة تجزئة نموّا في تجارة البصريات في الشرق الأوسط.

إن المبيعات على المنصة الإلكترونية ازدادت ثلاثة أضعاف، مدفوعةً بتوسعة حضورها في الأسواق، وبتحسين سرعة التوصيل بما فيها في اليوم نفسه، بالإضافة الى مزايا متكاملة لخدمة العملاء مثل أداة التجربة الافتراضية. تتوقع المجموعة توسّعًا أكبر في الأسواق في عام 2024 مع البدء بتقديم خدمات الشحن الى قطر ومصر والكويت.

المستجدّات التجارية

تحافظ مجموعة مغربي للتجزئة على التزامها بالاستثمارات الاستراتيجية التي تشكّل حجر الزاوية في نموّها التجاري. مع وصول مجمل الاستثمارات الى 115 مليون ريال سعودي خلال السنة، ركّزت المجموعة على افتتاح الفروع الجديدة وتجديد بعضها الآخر وعلى مشاريع أخرى مختلفة. في العام 2023 فقط، تمّ افتتاح 45 فرعا جديدا بما يرفع العدد الإجمالي للفروع في الشرق الأوسط الى 190 فرعًا.

الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي ياسر طاهر، علّق قائلا: "يسعدني أن أُبلغ عن الأرقام الإيجابية التي حقّقناها هذا العام خلال الأوضاع الصعبة للسوق والتي اختبرها الجميع في هذا القطاع. إن عامي الأول كرئيس تنفيذيّ لم يمرّ بدون تحدّيات، لكنّي فخور بأنّي وفريقي حقّقنا خطّتنا الطموحة لعام 2023".

"هذه السنة أكّدت لي قناعتي بأنّ زملائنا وثقافتنا في مغربي هما مفتاح نجاحاتنا. بالإضافة الى تعييني كأول رئيس تنفيذي للمجموعة من خارج العائلة، قمنا بتطوير استراتيجيتنا العامّة عبر تعيين مجلس إدارة جديد يتمتع بمستويات فريدة من الحوكمة في الشركة. وأنا أتطلّع لقيادة الشركة خلال العام 2024 والبناء على النجاح الذي تحقّق في 2023".