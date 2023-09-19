مجموعة ويب فونتين جروب تحصل على مشروع لمدة 5 سنوات مع مصلحة الجمارك الليبية لنظام البيانات المسبق للصادرات الى دولة ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة , 19 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تعلن مجموعة ويب فونتين جروب بسرورها البالغ عن اختيارها لتنفيذ مشروع مرموق لمدة 5 سنوات بالتعاون مصلحة الجمارك الليبية، مما يمثل نقطة تحول مفصلية في ميدان التجارة الخارجية والجمارك في ليبيا.

Webb Fontaine & Libyan Customs Authority

الهدف الرئيسي للمشروع الاستثماري هو تطوير وتنفيذ وتشغيل نظام البيانات المسبق للصادرات غير الهيدروكربونية عبر النقل البحري الى الموانئ الليبية ليشمل بعد ذلك تدريجيا" الصادرات الى ليبيا عبر النقل الجوي والبري. ستقود مجموعة ويب فونتين جروب، المعروفة بحلولها التكنولوجية المتقدمة، إنشاء هذا النظام الحديث. وسيتم تأسيس مركز تشغيلي يديره فريق مؤهل بدرجة عالية من الكفاءة في طرابلس، ليبيا، لإدارة والإشراف على عمليات النظام.

أعرب أليون سيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ويب فونتين جروب، عن حماسته قائلاً: "نحن تشعر بالفخر للغاية للثقة التي وضعتها مصلحة الجمارك الليبية فينا من خلال هذا المشروع الاستراتيجي. يتماشى هذه النظام الجديد مع رسالتنا في إدخال مرحلة متطورة من الكفاءة والشفافية مما يؤدي في زيادة الضوابط وتحصيل الإيرادات الضريبية في ليبيا."

بالإضافة الى نظام البيانات المسبق، ستقوم مجموعة ويب فونتين جروب بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية الشاملة لتيسير الصادرات الى ليبيا. ستقدم بوابة معلومات التجارة الخارجية بضم اللوائح التنفيذية ذات الصلة، النماذج لعمليات الاستيراد والتصدير، والإجراءات التجارية لجميع وسائط النقل، الفيديوهات والمنشورات التعليمية، محكيات الضرائب، وأداة التصنيف المتطورة مما سيؤدي الى الدقة والالتزام بالقوانين المرعية الاجراء. سيتضمن نظام البيانات المسبق أيضا" نظام متطور لإدارة المخاطر مدعوما" بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للحد من الاحتيال التجاري والتجارة غير المشروعة.

ان تطبيق نظام البيانات المسبق في ليبيا يؤسس الى أول مشروع للتحول الرقمي في مجال التجارة الخارجية والجمارك. الأهداف الموسعة للمشروع تتضمن تسهيل وتبسيط الإجراءات التجارية، تعزيز الرقابة والالتزام، الحوكمة، وزيادة الإيرادات للخزينة العامة في ليبيا. وقال اللواء سليمان علي سالم، مدير عام مصلحة الجمارك الليبية: "ان هذا المشروع الهام سيغير قواعد اللعبة، وسوف يكبح الغش والاحتيال التجاري ويوفر هذا النظام للحكومة الليبية ومجتمع التجارة المعلومات والاحصائيات ذات القيمة وتقارير متنوعة حول التبادل التجاري مع الدول والمناطق الأخرى حول العالم."

يعد نظام البيانات المسبق تحول شامل في الإجراءات التجارية والجمركية في ليبيا. سوف يضمن النظام التحقق القوي، الشفافية، والكفاءة في إجراءات الاستيراد من جهة ومحاربة الغش والعمليات غير المشروعة وتقليل الاكتظاظ في الموانئ الليبية. هذا المشروع هو قفزة نوعية نحو زيادة وتعزيز الأمن التجاري مع تأكيد مجموعة ويب فونتين جروب ومصلحة الجمارك الليبية برفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية في ليبيا.

مع تطور المشروع، يلتزم كلا الشريكين بتقديم أعلى معايير الخدمة والابتكار التكنولوجي لمجتمع التجارة والاقتصاد الليبي تماشيا" مع افضل الممارسات الدولية.

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