مختبر LABCONNECT يستحوذ على شركة A4P للاستشارات العلمية

زيادة حلول مزود الخدمات الوظيفية (FSP) وخدمات الاستشارات العلمية التي تدعم العملاء لتحقيق أهداف تجارب الأبحاث السريرية بشكل أسرع.

جونسون سيتي، تين., 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلن LabConnect عن الاستحواذ على شركة A4P Consulting Ltd (A4P)، وهي شركة استشارات علمية متخصصة في إدارة مشاريع التحليل الحيوي والعينات الحيوية وإستراتيجية المؤشرات الحيوية والحلول اللوجستية لدعم التجارب ما قبل السريرية والسريرية. يقدم الفريق الدولي المشترك نطاقًا لا مثيل له من الخبرات التقنية والعلمية لمساعدة العملاء على تحقيق أهداف التجربة قبل السريرية والسريرية بنجاح في وقت أقرب.

يقع مقر A4P في Discovery Park، Sandwich، كينت، المملكة المتحدة، مع شركة تابعة مملوكة بالكامل في أبنزل، سويسرا. وبفضل الخبرات الأساسية في التحليل الحيوي وعلم الجينوميات، وإستراتيجية المؤشرات الحيوية، والرعاية الصحية الشخصية، وعمليات العينات الحيوية وحلول اللوجستيات المخصصة، تخدم A4P مجموعة واسعة من العملاء عبر مجموعة واسعة من المجالات العلاجية.

قال إيان جيمس، الحاصل على الدكتوراه. والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة A4P "تم تأسيس A4P قبل أكثر من 12 عامًا من قِبل أربعة أشخاص متخصصين في صناعة الأدوية مع توفر رؤية لكيفية تحويل الاستشارات التحليلية الحيوية واللوجستية". "إن الجمع بين نموذج شركتنا الفريد مع مختبر LabConnect يتيح فرصًا مثيرة لتوسيع المناطق الجغرافية التي نعمل فيها وتعزيز عروض الخدمات الخاصة بنا لعملائنا. أنا متحمس للمستقبل مع كل من عملائنا وموظفينا الكرام".

بفضل الشراكة مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ومنظمات البحوث التعاقدية (CRO)، والمؤسسات / المنظمات غير الحكومية (NGO)، يقدم LabConnect خدمات مختبرية مركزية مبتكرة وحلول مزود الخدمات الوظيفية العلمية (FSP) للتجارب السريرية من جميع الأحجام والتعقيدات في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن متطلبات التجارب السريرية وعملية تطوير الأدوية أصبحت أكثر تعقيدًا، فإن LabConnect يلبي هذه المتطلبات من خلال تقديم الخبرات العلمية والتقنية للباحثين من أجل توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالمختبر، وتقديم المشورة بشأن إستراتيجيات جمع بيانات المختبر وتوفير حلول تحليلية ولوجستية متكاملة مصممة لكل تجربة.

هذا الاستحواذ يعزز من مكانة LabConnect الرائدة في الصناعة كمزود لخدمات المختبرات المركزية العالمية وحلول مزود الخدمات الوظيفية التي تركز على العلم.

قال دون شيرمان، الرئيس التنفيذي لمختبر LabConnect: "بفضل خبرتنا التكميلية، وخبرائنا، ونموذج العمل الدقيق، يمكن لعملائنا الوصول إلى حلول علمية رائدة غير مسبوقة لدعم أبحاثهم قبل السريرية والسريرية". "من خلال توحيد الجهود مع A4P، نقوم بتعزيز مهمتنا لخلق مجتمعات أكثر صحة وتحسين حياة المرضى من خلال تسريع تطوير الأدوية".

نبذة عن شركة A4P

تقدم A4P حلول إدارة المشاريع العلمية والاستشارات لدعم التحليل الحيوي والعلامات الحيوية في برامج ما قبل السريرية والسريرية والخدمات اللوجستية العلمية. يمتلك فريق إدارة المشروعات التحليلية الحيوية خبرة في العمل مع المنظمات من بدء التشغيل إلى الوصول لمرحلة الكيانات العالمية الراسخة. تقدم A4P حلًا لضمان تسليم البرامج في الوقت المحدد وفقًا للميزانية وبما يتوافق مع قواعد الامتثال. يوفر فريق A4P اللوجستي دعمًا مُدارًا ومخصصًا بالكامل للعملاء. تقدم A4P خدمة متميزة مع نقطة تواصل استباقية واحدة لإدارة جميع المتطلبات اللوجستية. قم بزيارتنا على A4PBio.com . تابعنا على LinkedIn .

نبذة عن مختبر LabConnect

LabConnect يحسن حياة الناس من خلال الشراكة مع شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ومنظمات البحوث التعاقدية (CRO)، والمؤسسات / المنظمات غير الحكومية (NGO)، وذلك لتسريع تطوير أدوية جديدة في جميع أنحاء العالم. يقدم LabConnect مزيجًا فريدًا من خدمات الدعم من خلال خدمات المختبرات المركزية وحلول مزود الخدمات الوظيفية (FSP) المصممة خصيصًا، وفي الوقت المناسب والتي تتميز بالمرونة لتلبية متطلبات الدراسة المتطورة من التجارب السريرية التقليدية إلى المعقدة على نحو متزايد. قم بزيارتنا على LabConnect.com . تابعنا على LinkedIn .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1819005/LabConnect_LogoNew.jpg