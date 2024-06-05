مداد للتنمية والاستثمار تكشف عن معلم سكني متميز يحتوي على مساكن خاصة لفندق فورسيزونز في جدة على الكورنيش

• مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة تقدم إعجوبة معمارية جديدة من تصميم SOM.

• يتميز التصميم بجسور معلقة تربط بين الأبراج كل منها يمتد بطول 60 مترا ويحتوي على ثمانية طوابق وسيدخل عنده انتهاؤه موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

• يقدم المشروع مزيجًا من الإقامات الفندقية الفاخرة والمساكن الخاصة الحصرية بإطلالات لا مثيل لها على البحر الأحمر.

الرياض, 5 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة مداد للتنمية والاستثمار بالإعلان عن إطلاق مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة، وهو تحفة معمارية تقع على كورنيش جدة. تقدم مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة مزيجا فريدا من الإقامة الفاخرة والمساكن الخاصة حيث سيتمتع الضيوف وملاك المنازل بإطلالاته الساحرة على البحر الأحمر.يقع المشروع في موقع استراتيجي بالقرب من كريستال جاليري. مما يوفر للسكان وصولا مريحا لتجربة تسوق ومطاعم فاخرة.

Four Seasons Private Residences Jeddah At The Corniche. A Midad Real Estate Development



يضم المشروع 247 غرفة وجناحا فاخرة، و21 شقة للإقامات القصيرة والطويلة، و64 مسكنا خاصا، بما في ذلك مساكن البنتهاوس .تم تصميم المشروع من قبل Skidmore، Owings & Merrill ، حيث يتميز بعناصر تصاميم فاخرة وأنيقة، ومساحات معيشة واسعة للعائلات، وحمامات مستوحاة من السبا، وديكورات داخلية مغطاة بالرخام الفاخر، وتراسات خارجية.

يتمتع سكان مساكن فورسيزونز الخاصة بنمط حياة لا مثيل له، حيث يمكنهم الوصول إلى جميع وسائل الراحة والخدمات الفندقية الفاخرة، بالإضافة إلى مرافق مخصصة بهم. وتضم المرافق منتجعا صحيا واسعا، ومسابح داخلية وخارجية. ومطاعم راقية، وصالات إجتماعات واسعه، ومحلات تجارية راقية، وخدمات متكامله توفر أعلى مستوى من الفخامة للسكان وكلها تدار بواسطة فريق فورسيزونز السكني المخصص لتقديم أعلى مستوى من الخدمة المميزه .

قالت رشا العثيم، رئيسة التسويق والعلاقات العامة في مداد: "يمثل إطلاق مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة علامة فارقة لشركة مداد للتنمية والاستثمار ونحن متحمسون لتحقيق هذا التطوير الأيقوني على أرض الواقع، حيث نقدم لسكاننا مزيجا فريدا من الفخامة والراحة. وهو تجسيد لرؤيتنا في إنشاء معالم عقارية تعيد تعريف الحياة العصرية وتوفر لسكاننا نمط حياة يجمع بين الطموح والرقي.نحن واثقون من أن مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة ستصبح رمزا للفخامة والتميز في قلب جدة. "

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال بارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: "تشهد فورسيزونز نموا وزخما ملحوظ في المملكة، وسيكون مشروعنا الجديد في جدة على الكورنيش مكملا مثاليا لفنادقنا الحالية والمستقبلية في هذه الوجهة المهمة. وسواء كنت تزور المدينة لمدة طويلة أو قصيرة، أو تبحث عن منزل جديد، فإن فورسيزونز تكرس جهودها لتقديم مشاريع راقية إلى السوق بحيث تقدم إضافة للجميع. ونحن نتطلع إلى الشراكة مع مداد للتنمية والاستثمار لإنشاء فورسيزونز جدة على الكورنيش كبوابة رئيسة للاستفادة من جميع المزايا التي يوفرها كورنيش جدة الجديد. "

تستقبل شركة مداد للتنمية والاستثمار الآن الاستفسارات التجارية بشأن مساكن فورسيزونز الخاصة في جدة.

نبذة عن مساكن فو سيزونز الخاصة:

تستند فورسيزونز إلى إرثها في الضيافة الاستثنائية لتوسيع خبرتها في مجال السكن الفاخر. منذ تقديم المساكن الخاصة ذات العلامات التجارية في عام 1985، أصبحت فورسيزونز رائدة عالميًا في إدارة العقارات الفاخرة، حيث تدير أكثر من 50 مشروعًا سكنيًا حول العالم. يستمتع السكان بأسلوب حياة خالٍ من القلق في منازل مصممة بشكل جميل في أفضل الوجهات العالمية، مع نفس الخدمة الأسطورية التي تميز فنادق فورسيزونز. مع خدمات شخصية مثل خدمة الكونسيرج، وخدمة التدبير المنزلي، وتخطيط الفعاليات، تقدم مساكن فورسيزونز الخاصة نمط حياة لا مثيل له.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.fourseasons.com/residences

نبذة عن شركة مداد للاستثمار العقاري:

تعد شركة مداد مطورا عقاريا رائدا، مقرها الرياض، وتركز الشركة على تطوير مشاريع الضيافة الفاخرة والمشاريع متعددة الاستخدامات التي تعيد تعريف الحياة العصرية.

تجمع مداد بين التصميم التقليدي والهندسة المعمارية الحديثة لتقديم عقارات على مستوى عالمي.

تسعى الشركة لتوسيع محفظتها لتشمل أصول الضيافة في الأسواق الرئيسة داخل المملكة وتلتزم بوضع معايير جديدة في الحياة الفاخرة والتطوير الحضاري ، مما يضمن أن يعكس كل مشروع التزامها الدائم بالجودة والابتكار.

التواصل الإعلامي

Midad Real Estate Rasha Al Othaim Head of Marketing and Public Relations [email protected] [email protected] Tel: 920009944

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2430934/Midad_Four_Seasons_Private_Residences.jpg