مدرسة Saint-Charles International الدولية تزيد من عروضها التعليمية في ملاذ آمن بسويسرا

بورينتري، سويسرا, 31 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تؤدي القلاقل العالمية المتزايدة إلى زيادة عدد الأسر التي تبحث عن تعليم آمن وموثوق به لأطفالها في الخارج. ولتلبية الطلب المتزايد على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، فإن مدرسة Saint-Charles International الدولية، وهي مدرسة داخلية سويسرية خاصة ومرموقة تتمتع بتاريخ زاخر يعود إلى عام 1897، تبادر بمضاعفة قدرتها على تلبية احتياجات الطلاب الدوليين الإضافيين.

Saint-Charles International School Switzerland's historic grounds in the picturesque town of Porrentruy. Saint-Charles' modern amenities and new boarding rooms, as well as an insight into some of the extracurricular offerings.

تُعرف سويسرا بحيادها واستقرارها السياسي والاقتصادي، لذا تشتهر بكونها أفضل ملاذ للعائلات التي تسعى إلى تعليم أطفالها في الخارج. تقع مدرسة Saint-Charles International الدولية بسويسرا في مدينة بورينتروي الخلابة داخل كانتون جورا، وتوفر بيئة آمنة وحديثة وملائمة لازدهار جيل جديد من الشباب.

تقول Carmen Kocher، مديرة مدرسة Saint-Charles International الدولية: "نحن نؤمن بأنه في أوقات عدم الاستقرار العالمي، يعد الاستثمار في التعليم ضمن بيئة آمنة أمرًا بالغ الأهمية. ومدرستنا المشهورة بالتزامها بالتميز الأكاديمي والنهج الإنساني في رعاية الطلاب، توفر فرصة فريدة لأولياء الأمور والطلاب الذين يبحثون عن تعليم عالي الجودة وثقافة عميقة."

ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على التحاق الطلاب الدوليين، ضمت المدرسة أراضي إضافية، ما ضاعف قدرتها من 50 طالبًا في الوقت الحالي إلى 100 طالب في إقامة كاملة خلال العامين المقبلين. ترحب مدرسة Saint-Charles بالطلاب بدءًا من سن 10 سنوات، وتتخصص في توفير تعليم متعدد اللغات عبر برامج متعددة، مع خيارات تشمل الإنجليزية والصينية إلى جانب الفرنسية والألمانية:

• Swiss National Diploma (الدبلوم الوطني السويسري)

• International Baccalaureate Middle Years Program (MYP) (برنامج البكالوريا الدولية للصفوف المتوسطة)

• )International Baccalaureate Diploma Program (DP (برنامج دبلوم البكالوريا الدولية)

وعلاوة على ذلك، توفر المدرسة برامج قصيرة المدى تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية. يضم الحرم المدرسي حمام سباحة داخلي موجود في الموقع إلى جانب ملاعب رياضات الفروسية وهوكي الجليد، إذ تفتخر مدرسة Saint-Charles بتقديم عروض مميزة وعامرة بالأنشطة من أجل الطلاب.

ويضيف Didier Membrez، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "إن استثمارنا في توسيع قدرة مدرستنا وعروضنا التعليمية يعكس إيماننا الراسخ بمستقبل مشرق والتزامنا الثابت بتوفير المستوى العالي من الرعاية الفردية التي تشتهر بها مؤسستنا. إن التركيز على الاهتمام الشخصي، والنمو الفردي، والتميز الأكاديمي، والرفاهية الاجتماعية والعاطفية، إلى جانب أعداد الطلاب القليلة في الفصول، والدعم المخصص للواجبات المنزلية، وإتقان اللغات المتعددة، أمور أتاحت لنا الحفاظ على متوسط درجة البكالوريا الدولية وهو 36 نقطة، وفتح الأبواب أمام طلابنا للالتحاق بجامعات رفيعة المستوى على مستوى العالم."

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: https://www.saint-charles.ch/en/

للتواصل الإعلامي - مدرسة Saint-Charles International الدولية من خلال Brand Affairs AG، +41 44 254 80 00، [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2326085/saint_charles_switzerland.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2326084/saint_charles_switzerland.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2326083/Saint_Charles_Logo.jpg