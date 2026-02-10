مدفوعةً بالتكنولوجيا والحضور العالمي: Fapon تسلط الضوء على حلول التشخيص المخبري (IVD) الشاملة المُركِّزة على التوطين في معرض WHX Labs دبي 2026

Fapon Local Manufacturing Solutions

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تستعرض Fapon، الشركة العالمية الرائدة في علوم الحياة، حلولها الشاملة المتكاملة للتشخيص المخبري (IVD) خلال معرض WHX Labs دبي 2026، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي. مستفيدةً من تقنياتها المتطورة وخبرتها الممتدة لعقدين في القطاع، تسلط Fapon الضوء على منتجاتٍ رئيسيةٍ، من بينها حل فحص الدم لمرض ألزهايمر (AD)، وذلك ضمن محفظتها المبتكرة من المنتجات. ومن خلال نماذج تعاون مرنة، توفر Fapon دعمًا متكاملًا لعمليات التوطين — بدءًا من الدعم الفني وصولًا إلى الإنتاج المحلي — مما يمكّن شركاءها عالميًا من تطوير صناعات التشخيص المخبري المحلية لديهم.

خلال المعرض، تستعرض Fapon حلولها الخاصة بالتصنيع المحلي، والتي تشمل منصات اختبار المناعة الكيميائية الضوئية (CLIA)، والكيمياء الحيوية السريرية، واختبارات التدفق الجانبي (LFA)، والتشخيص الجزيئي. توفر هذه الحلول نقلًا كاملًا للتكنولوجيا عبر كامل سلسلة القيمة، بدءًا من المواد الخام الأساسية وحلول الكواشف، وصولًا إلى الأجهزة ذات الأنظمة المفتوحة، وخبرات البحث والتطوير، وعمليات الإنتاج. يساعد هذا النهج الشامل الشركاء على بناء قدرات صناعية محلية متكاملة — بدءًا من البحث والتطوير والإنتاج وصولًا إلى التسويق التجاري — مما يمكّنهم من تلبية متطلبات الأسواق الإقليمية بكفاءة.

تشمل أبرز المعروضات: حل فحص الدم المتقدم لمرض ألزهايمر (AD) من Fapon، والذي يوفر مجموعة متكاملة من المواد الخام والكواشف بكميات كبيرة للمؤشرات الحيوية الأساسية، بما في ذلك p-tau 217 وp-tau 181 وAβ40 وAβ42 وGFAP وNfL. تُظهر هذه المؤشرات الحيوية حساسية ونوعية مرتفعتين، كما ترتبط بشكلٍ قوي مع الأطقم المرجعية والاختبارات التشخيصية السريرية المعتمدة، مما يمكّن مصنّعي التشخيص المخبري (IVD) حول العالم من تطوير اختبارات الزهايمر (AD) أكثر دقة وموثوقية.

كما تستعرض Fapon حلها المتكامل بالكيميائية الضوئية، والذي يشمل أجهزة التحليل من سلسلة Shine CLIA بقدرات إنتاجية تتراوح ما بين 120 اختبارًا في الساعة إلى 900 اختبار في الساعة، إلى جانب أكثر من 70 محلول كواشف مطوّر داخليًا، مع دعم شامل للمواد الخام الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعرض Fapon محفظتها من المواد الخام عالية الأداء، مثل مواد المعايرة وضبط الجودة المُعاد تركيبها (بما يشمل RF وHbA1c وHIV/HIV-P24) وحلول LAMP للتشخيص الجزيئي السريع، لتعزيز دورها القوي في دعم المراحل الأولية لتطوير الاختبارات التشخيصية.

وبدعم من مرافق عالية المعايير تمتد على مساحة تزيد عن 100 ألف متر مربع، إلى جانب شبكة عالمية للبحث والتطوير والتصنيع، تواصل Fapon تقديم حلول مبتكرة قابلة للتكيّف محليًا في السوق. تخدم الشركة حاليًا أكثر من 70 دولة ومنطقة، وتتعاون مع أكثر من 2,500 مؤسسة حول العالم، مع التزام مستمر بتعزيز الشراكات لدفع التقدم في الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي.

نبذة عن Fapon

تقوم Fapon، وهي منظمة عالمية رائدة في مجال علوم الحياة، بإعادة تعريف نموذج البحث والتطوير في مجالي التشخيص والعلاجات من خلال النموذج المتطور "الذكاء الاصطناعي + حلقة مغلقة من التجارب الجافة والرطبة". يساهم هذا النهج بشكلٍ كبير في تسريع اكتشاف المؤشرات الحيوية والأهداف الجديدة وتحويلها إلى تطبيقات عملية. أنشأت الشركة هيكل أعمال متكاملًا يجمع بين الاكتشاف الابتكاري المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وحلول التشخيص الشاملة، والعلاجات الجديدة. وتغطي منتجاتها وخدماتها كامل نطاق إدارة الصحة عبر جميع مراحل الحياة، كما تسهم في تسريع تطوير الطب الدقيق.

