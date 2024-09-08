مدينة الرياض تستعد لكشف النقاب عن مستقبل الرعاية الصحية: ملتقى الصحة العالمي

• المملكة العربية السعودية تستضيف ملتقى الصحة العالمي (21-23 أكتوبر/تشرين الأول 2024)، وهو حدث دولي كبير في مكان مضاعف الحجم مع أكثر من 100000 مشارك و1200 شركة وعلامة تجارية عارضة في ملهم بالرياض

• سيستضيف الحدث أكثر من 500 متحدث من الخبراء في العديد من مجالات الرعاية الصحية لعرض التطورات الطبية الرائدة إلى جانب أكثر من 100 ساعة من فرص التعليم الطبي المستمر المعتمدة للمهنيين الطبيين

• سيوفر الملتقى الذي يركز على الصحة الرقمية للحضور نظرة أولية على حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة بشكل جذري التي يتم إدخالها على خدمات الرعاية الصحية، والتي تم تصميمها لتحويل مشهد الطب العالمي

• يستعد ملتقى الصحة العالمي في نسخته السابعة لأن يصبح أحد أفضل ثلاثة منتديات الرعاية الصحية الأكثر حضورًا في العالم

الرياض، المملكة العربية السعودية, 8 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلن منظمو ملتقى الصحة العالمي اليوم عن فتح باب التسجيل في حدث أكتوبر/تشرين الأول في ملهم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. لقد تضاعف حجم الملتقى أكثر من الضع ، مما يتسح للحضور إمكانية الوصول إلى خبراء الرعاية الصحية والطبية المشهورين عالميا الذين سيقومون بمناقشة الاتجاهات التي تدفع الحدود في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي من المقرر أن تغير مشهد الرعاية الصحية العالمية في العقد المقبل.

سيقدم ملتقى الصحة العالمي، الذي سيقام من يوم الاثنين 21 إلى الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أوسع مجموعة من القضايا والمواضيع في جميع أنحاء العالم من الابتكار في عالم الابتكار والتحول في مجال الرعاية الصحية مقارنة بأي حدث عالمي للرعاية الصحية، مما يقدم للمشاركين الدوليين فرصة لا مثيل لها للالتقاء والتفاعل مع بعض من أكثر المبدعين في مجال الرعاية الصحية في العالم اليوم. سيضم الحدث أيضًا أكثر من 100 ساعة من محتوى التعليم الطبي المستمر (CME) للحضور عبر 12 مسارًا تعليميًا، أي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن ملتقى 2023 السابق.

يتألف ملتقى الصحة العالمي من أربعة مؤتمرات محددة تحت سقف واحد، وسوف يقدم:

• قمة القادة التي تجمع أكبر الأسماء في مجال أبحاث الرعاية الصحية والسياسات والابتكار التكنولوجي ورعاية المرضى لتحديد جدول الأعمال للتطور القادم في تقديم الرعاية الصحية

• منتدى التميز الطبي مصمم لتقديم رؤى فريدة للحضور حول الاتجاهات المستقبلية في المختبرات السريرية والتشخيص السريري والطب الشخصي وتحقيق التميز في القوى العاملة المستقبلية

• المنتدى الصحي الرقمي الجديد الذي سيستكشف الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في تحقيق أفضل نتائج ممكنة للمرضى

• منتدى المستثمرين الذي يركز على المملكة العربية السعودية كمركز عالمي ناشئ للاستثمار في مجال الرعاية الصحية وتطوير التكنولوجيا ومجموعة واسعة من فرص الاستثمار داخل المملكة

من بين المتحدثين الرئيسيين المتوقع حضورهم في الملتقى، الدكتور خوسيه بيدرو ألميدا، الخبير العالمي الرائد في مجال الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، والعضو الاستشاري في Intelligence Ventures، والدكتورة بيث هيلي، المتخصصة السابقة في طب الطوارئ في وكالة الفضاء الأوروبية.

قال معالي وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل: "الرعاية الصحية هي أولوية استراتيجية وطنية رئيسية كجزء من مبادرة رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى توطين الرعاية الصحية وزيادة نسبة الخصخصة من 25% إلى 35%، تماشياً مع برنامج المملكة الطموح لتحويل قطاع الرعاية الصحية".

"من خلال الاستثمار الحكومي الكبير والنمو في السوق، فتحت الفرص في مجالات التدريب المهني والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيات الطبية والخدمات الطبية لتحديث البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد وتعزيزها. يعد ملتقى الصحة العالمي جزءًا أساسيًا من ذلك، حيث يجمع أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يكون ثالث منتدى للرعاية الصحية الأكثر حضورًا في العالم."

سيوفر ملتقى الصحة العالمي منصة مهمة لقادة الرعاية الصحية العالمية والمبتكرين والممارسين وأصحاب المصلحة لمناقشة واستكشاف أحدث التطورات الطبية والتقنيات المتطورة. يقدم الحدث فرصة فريدة من نوعها للتعاون المتنوع لتكييف أفضل الممارسات واستكشاف حلول مبتكرة لمعالجة الوقاية من الأمراض، وتشجيع الوصول إلى أفضل الخدمات الصحية، ودعم الابتكار الجذري القائم على التكنولوجيا، وكل ذلك بهدف عام يتمثل في تسريع التحول في مجال الرعاية الصحية العالمية وتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

قال مايك تشامبيون، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف، الجهة المنظمة للحدث: "إن ملتقى الصحة العالمي في المملكة العربية السعودية يثبت نفسه كواحد من الفعاليات الحقيقية التي لا بد من حضورها في بيئة الرعاية الصحية العالمية".

"بالإضافة إلى الفرص الفريدة للمختصين الطبيين في الموقع، فإن أحد العناصر الأكثر إثارة في الحدث هو جلب المستثمرين إلى مجموعة ضخمة من شركات الرعاية الصحية السعودية والدولية التي تعتبر رائدة في التكنولوجيا الطبية المتطورة. أصبح الملتقى مركزًا محوريا لعقد الصفقات والاستثمار، ونحن متحمسون للبناء على ثروة مذكرات التفاهم والصفقات والاستثمارات التي رأيناها في حدث 2023، حيث نعمل على تنمية الملتقى ليصبح الأكبر من نوعه في العالم".

إن الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية يؤجج الحاجة إلى خدمات طبية ورعاية صحية متقدمة، مما يوفر إمكانات سوقية واسعة للشركات العالمية. تركز البلاد على اعتماد تقنيات متطورة مثل مركز استراتيجي للوصول إلى الأسواق الناشئة الأخرى في المنطقة، مدفوعة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية.