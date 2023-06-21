مدينة الشارقة للإعلام (شمس) و سمارت ستوديو يتعاونان لتعزيز التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- دخلت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) وسمارت ستوديو في شراكة استراتيجية لتعزيز مساحة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال هذه الشراكة، سيساعد الطرفان التكتلات العالمية وتجار التجزئة على تبسيط استراتيجيات التوسع عبر الإنترنت من خلال تقديم متجر متكامل سلس لتلبية احتياجاتهم في مجال التجارة الإلكترونية، وفي هذه العملية، إنشاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشركة عالمية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية. سيبدأ البث خلال 3 أسابيع.

Kartik Jobanputra, Founder & CEO, Smartt. Studios, HE Shihab Alhammadi, Managing Director of Sharjah Media City 'Shams' in the presence of His Excellency Dr. Khalid Omar Al Midfa, Chairman of Sharjah Media City.

ستتمكن الشركات داخل مجتمع شمس الآن من رفع حضورها عبر الإنترنت، وتضخيم مصادر الإيرادات وتوسيع قاعدة عملائها بشكل كبير. سيلتقط فريق سمارت ستوديو العالمي من المصورين المهرة المجهزين بأحدث التقنيات صور مذهلة للعملاء تعرض بشكل فريد الميزات المميزة لمنتجاتهم.

سيتم دمج هذه الصور المذهلة بصريًا بسلاسة في منصات تجار التجزئة عبر الإنترنت من خلال نظام إدارة المحتوى المتطور والقائم على الذكاء الاصطناعي والمصمم خصيصًا في سمارت ستوديو. وقال سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة مدينة الشارقة للإعلام "شمس ":" تتوافق هذه الشراكة تمامًا مع رؤيتنا لترسيخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشركة رائدة عالميًا في مجال التجارة عبر الإنترنت".

وقال سعادة شهاب الحمادي، العضو المنتدب لمدينة الشارقة للإعلام "شمس "، "بالتعاون مع سمارت ستوديو، يمكننا تمكين الشركات بشكل فعال من الازدهار في سوق تنافسية للغاية بهدف دفع النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة".

يكمن نجاح التكتلات العالمية وتجار التجزئة في السوق عبر الإنترنت في تقديم منتجاتهم باستخدام أفكار فريدة من نوعها. وقال كارتيك جوبانبوترا ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارت ستوديو، نحن متحمسون للتعاون مع مدينة الشارقة للإعلام ونتطلع إلى دعم التكتلات وتجار التجزئة الذين يسعون إلى الهيمنة عبر الإنترنت من خلال نهجنا المبسط الشامل". وهو أيضًا عضو في مجلس الأعمال فوربس وجزء من شبكة ريادة الأعمال .

تم توقيع مذكرة التفاهم التي تضفي الطابع الرسمي على هذه الشراكة من قبل سعادة شهاب الحمادي، العضو المنتدب لشركة شمس، وكارتيك جوبانبوترا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارت. ستوديو بحضور سعادة الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة مدينة الشارقة للإعلام "شمس".

ستقود شركتي شمس وسمارت ستوديو بشكل مشترك مبادرات تسويقية مستهدفة لتوليد اهتمام كبير بين تجار التجزئة العالميين والتكتلات ومنصات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز مكانتهم كقادة في مجال التجارة الإلكترونية.

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