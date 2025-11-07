مدينة المعرفة الاقتصادية وMaison Privee تعلنان عن شراكة استراتيجية في المدينة المنورة

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, 8 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- وقّعت مدينة المعرفة الاقتصادية، المطور الرائد المدرج في السوق المالية السعودية، اتفاقية مشروع مشترك تاريخية مع شركة Maison Privee Holiday Homes Rental L.L.C لتأسيس شركة متخصصة في إدارة الإيجارات السكنية قصيرة الأجل.

تقدم الشراكة خدمات ضيافة راقية وإدارة عقارية متميزة للإقامات القصيرة في مدينة المعرفة الاقتصادية وأنحاء المدينة المنورة، لتلبية احتياجات الزوار والحجاج ورجال الأعمال الباحثين عن تجارب مميزة.

Knowledge Economic City and Maison Privee announce strategic joint venture in Madinah

ستطور الشركة منصة متكاملة لإدارة الإيجارات السكنية قصيرة الأجل وتقديم وحدات مفروشة بالكامل.

تغطي خدماتها رحلة الضيف بالكامل من الوصول حتى المغادرة، وتشمل: الحجز الإلكتروني السلس عبر قنوات متعددة، وتطبيق خدمات الضيوف متعدد اللغات، والتدبير المنزلي، وخدمات الكونسيرج، والمطاعم والتموين، والعافية، والنقل، وتنسيق السفر، ودعم الفعاليات.

نموذج سكني جديد للمدينة المنورة

قال السيد أمين شاكر، رئيس مجلس إدارة مدينة المعرفة الاقتصادية:

"نهدف عبر هذا التعاون إلى تقديم نموذج سكني مبتكر في المدينة المنورة يجمع بين تأجير بيوت العطلات وخيارات الملكية المرنة. ستعزز خبرة Maison Privee الإقليمية في إدارة الإقامات القصيرة ذات العلامات التجارية قيمة الأصول لمالكي العقارات والمستثمرين، وتوفر للمالكين ميزة مزدوجة تجمع بين الاستخدام الشخصي والدخل الإيجاري."

يُعد مشروع "العالية" أول مشروع ضمن هذه الشراكة، وهو مجتمع سكني رائد متكامل ومسوّر ومتعدد الاستخدامات مصمم لراحة الإنسان. يمتد على مساحة 226000 متر مربع، ويضم 1490 وحدة سكنية، و70000 متر مربع من الحدائق والممرات، ومساحات للتجارة والضيافة، ووسائل راحة عصرية متنوعة. ستعزز المنصة مبيعات الشقق وتزيد عوائد المشترين بنموذجها المتكامل للضيافة وإدارة العقارات.

دخول Maison Privee إلى السوق السعودية

قال بول مالي، المدير التنفيذي لشركة Maison Privee :

"نحن سعداء بالشراكة مع مدينة المعرفة الاقتصادية لتقديم علامتنا التجارية إلى المملكة. نعمل معاً على إنشاء منصة مركزية لإدارة الإيجارات قصيرة الأجل بنطاق غير مسبوق في المنطقة. يوفر النموذج للمستثمرين حلاً آمناً ومرناً يستفيد من التقنيات المتطورة لتعظيم العوائد عبر الطلب المتزايد على الإقامات القصيرة والطويلة في المدينة المنورة. كما يتيح لهم التبديل بسلاسة بين الإيجارات القصيرة والعقود الطويلة حسب ظروف السوق، لضمان عوائد أعلى وسيطرة كاملة على الأصول."

نبذة عن مدينة المعرفة الاقتصادية

مدينة المعرفة الاقتصادية شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وتعمل تحت إشراف هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة. على مساحة 6.8 مليون متر مربع داخل حدود المدينة المنورة المقدسة، تطور مدينة المعرفة وجهات عصرية متكاملة تجمع بين العناصر السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية، لتحويل المدينة إلى وجهة حياة عالمية.

بموقعها الاستراتيجي قرب المسجد النبوي الشريف ومحطة قطار الحرمين الشريفين السريع ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، تدعم المدينة رؤية المملكة 2030 من خلال التوافق مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

نبذة عن Maison Privee

أُسست Maison Privee في دبي عام 2017، وهي شركة رائدة في تشغيل وحدات الإيجار الفاخرة قصيرة الأجل ومبتكرة في إدارة الضيافة الراقية. بالشراكة مع Archipelago International ، مجموعة عالمية لإدارة الفنادق، تجمع Maison Privee بين القدرات التشغيلية القوية والتقنيات المتطورة وشبكات التوزيع العالمية.

تعمل الشركة مؤسسة مربحة بلا ديون، بإجمالي حجوزات يتجاوز 389 مليون درهم، وتدير أصولاً بقيمة 1.83 مليار درهم، واستقبلت أكثر من مليون ضيف في دبي وأبو ظبي. حققت نمواً بنسبة % 150 في محفظتها منذ 2020، وحصلت على 12 جائزة Superhost متتالية من Airbnb ، وجوائز دولية عديدة من World Travel Awards و LUXlife Magazine و International Travel Awards .

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2815891/Maison_Privee_Partnership.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2815892/Maison_Privee_Logo.jpg