مدينة الملك عبدالله الاقتصادية توقّع مذكرة تفاهم مع Nef خلال معرض سيتي سكيب العالمي لتطوير مشاريع فندقية وتجارية وسكنية جديدة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 19 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- وقّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال معرض سيتي سكيب العالمي لهذا العام مذكرة تفاهم مع شركة Nef، إحدى الشركات العقارية الرائدة عالمياً والتي تمتد أعمالها عبر ثلاث قارات وسبع دول، حيث أنجزت حتى اليوم أكثر من 85 مشروعاً بارزاً. وتُمهّد هذه الشراكة الطريق لتطوير مشاريع فندقية وتجارية وسكنية جديدة تعكس طموح المدينة في استقطاب الأفكار العالمية ومفاهيم التطوير عالية الجودة. وتُعدّ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول مُدارة تقارب 925 مليار دولار أمريكي. وتمثّل المدينة مركزاً استثمارياً عالمياً ووجهة حضرية متطوّرة ومزدهرة تربط بين الصناعات التنافسية والفرص المستقبلية الواعدة. وبصفتها مُمكّناً رئيسياً لرؤية السعودية 2030، تمتد المدينة على مساحة 185 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر شمال جدة، وتوفّر منظومة متكاملة تخدم الشركات والمقيمين والزوار على حدٍّ سواء.

وقد حضر حفل التوقيع معالي البروفيسور الدكتور إمرالله إيسلر، سفير تركيا لدى المملكة العربية السعودية، حيث وقّع كلٌّ من عبدالعزيز النويصر، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وإردن تيمور، رئيس مجلس إدارة Nef ، على اتفاقية الشراكة.

قال عبدالعزيز النويصر، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، معلّقاً: «يعكس تعاوننا مع Nef التزام مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتوسيع عروضها السكنية وخيارات نمط الحياة من خلال الشراكات مع كبار المطوّرين. وتمثّل هذه الاتفاقية فصلاً جديداً في مسيرتنا نحو بناء مدينة عصرية ومستدامة تجمع بين الابتكار والمجتمع وجودة الحياة. ومن خلال العمل مع شركاء عالميين، نحوّل رؤية المدينة طويلة المدى إلى واقع ملموس بوصفها وجهة نابضة بالحياة للعيش والعمل والاستمتاع».

في السياق ذاته، صرّح إردن تيمور، رئيس مجلس إدارة Nef : «نفخر بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية العصرية في المملكة العربية السعودية. في Nef ، نصمّم مع وضع الإنسان في الاعتبار، ونبتكر مساحات توفّر قيمة حقيقية وتجارب ذات معنى. وتتيح لنا هذه الشراكة نقل فلسفتنا في التصميم وخبراتنا الدولية إلى واحدة من أكثر الوجهات الواعدة والديناميكية في المملكة».

تعزّز هذه الشراكة دور مدينة الملك عبدالله الاقتصادية كمركز متنامٍ للابتكار والسياحة والاستثمار. كما تدعم الأهداف الاقتصادية الأوسع للمملكة من خلال خلق فرص العمل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص ودفع عجلة النمو المستدام في المنطقة. وتُسهم الاتفاقية في تعزيز زخم المدينة في تطوير أحياء سكنية وتجارية ومناطق ضيافة نابضة بالحياة تلبّي احتياجات مجتمع متنوّع ومتنامٍ.

بصفتها مطوّراً عالمياً يعمل من آسيا الوسطى إلى أمريكا الشمالية، سلّمت Nef أكثر من 45,000 صك ملكية، وتواصل توسّعها السريع من خلال محفظة أراضٍ تتجاوز 25 مليون متر مربع. وتحتل الشركة مكانة فريدة في القطاع بوصفها المطوّر الوحيد الذي يتعاون مع مصمّمين صناعيين وفنانين مشهورين عالمياً، لابتكار بيئات معيشية متطورة يلتقي فيها التصميم والفن والتكنولوجيا. ويُعدّ مفهوم Foldhome الحاصل على براءة اختراع من Nef ، والذي يوفّر أكثر من 24 مرفقاً من مرافق نمط الحياة الراقية، دون زيادة تكاليف التملّك، عامل تمييز فريداً في السوق العالمية. وتُعرف الشركة بتخطيطها المتقن للمساحات وتصميمها المدروس الذي يركّز على الإنسان وسياساتها السعرية الذكية والمناسبة، وتحرص دائماً على تقديم منتجات تفوق التوقعات. ومع خبرتها الدولية الواسعة ومحفظة أراضٍ سريعة النمو تضاعفت في السنوات الأخيرة، تطمح Nef إلى صياغة مستقبل الحياة العصرية من خلال الابتكار والتميّز في التصميم والطموح العالمي.

